Solos 新一代 AirGo™ A6 及全新 Privacy Kit 於2026 AI 智能眼鏡研討會矚目登場；AirGo™ V2全球公開發售

本屆研討會為 Solos 第三年舉辦的業界盛事，以 「從平台到應用：驅動 AI 智能眼鏡 B2B 生態系統」 為主題，匯聚全球行業領袖、生態系統夥伴及科技創新者，旨在將 AI 可穿戴裝置轉化為開放式的 B2B 旗艦平台，全面賦能健康醫療、時尚生活、企業應用及無障礙科技等領域。

Solos 首席財務官 Kenneth Fan 先生表示：「每一年在這個研討會上，行業的討論都變得更加具體。我們看到應用場景非常真實，合作夥伴正積極打造落地解決方案，而硬件技術亦已完全準備就緒。隨着 AirGo™ V2 今日正式上市以及AirGo™ A6 的即將推出，我們正處於市場的轉折點，將重新定義可穿戴 AI 在日常大眾生活中的無限可能性。」

Solos AirGo™ A6：開創日常無鏡頭 AI 智能穿戴新類別

全新AirGo™ A6專為追求全天候頂級 AI 體驗、同時不希望鏡框內裝有鏡頭的用戶而設計。產品建基於上代 A5 的強大技術，外型更精緻時尚，完美迎合商務專業人士、重視私隱人士及追求極致舒適佩戴體驗的用家。A6 支援免提使用 SolosChat™、智能自動開關機及語音喚醒功能，並全面支援處方配光鏡片。其內置的開放式 AI 平台，能隨 SolosAI、SolosChat、Solos SDK 及其他 AI 助理持續演進成長。

時尚優先、極致輕盈： 前框鏡片僅重約 19 克，結合高耐用性的眼鏡級鉸鏈與透明前衛的設計語言，外觀與佩戴感猶如高級時尚眼鏡，毫無電子裝置的笨重感。

前框鏡片僅重約 19 克，結合高耐用性的眼鏡級鉸鏈與透明前衛的設計語言，外觀與佩戴感猶如高級時尚眼鏡，毫無電子裝置的笨重感。 全天候 AI 個人助理： 支援免提語音提問、即時搜尋資訊並流暢完成各項日常任務。

支援免提語音提問、即時搜尋資訊並流暢完成各項日常任務。 全面支援處方鏡片（ Rx ）： 完美兼容各類型近視、遠視或散光處方鏡片，適合全天候舒適佩戴。

完美兼容各類型近視、遠視或散光處方鏡片，適合全天候舒適佩戴。 開放式耳機音訊（ Open-Ear Audio ） ：聽取通話、享受音樂及接收 AI 回應的同時，仍能保持對周遭環境的警覺，保障安全。

：聽取通話、享受音樂及接收 AI 回應的同時，仍能保持對周遭環境的警覺，保障安全。 實用 AI 工具包： 內置語音備忘錄擷取、即時翻譯、通話與訊息提示、行事曆提醒，並可透過 Solos App 進行個人化音訊調校。

Kenneth Fan 先生補充道：「透過 AirGo™ A6，我們向市場證明了 AI 眼鏡並不一定具備刻板的『科技感外觀』。它重量不足 19 克、完美支援配光鏡片並兼具時尚感，它首先是一副舒適高級的眼鏡，其次才是強大的 AI 載體。AI 被自然融入其中，讓用家在有需要前，幾乎忘記它的存在。」

首創實體個人私隱配件：Solos Privacy Kit

為配合配備鏡頭的智能眼鏡，Solos 業界首創推出 Privacy Kit，讓用戶能以物理方式完全掌控自己的鏡頭存在感與個人私隱。ClearView Temple：一款透明、非供電的替換鏡臂（提供多種顏色選擇）。Clip-On Bundle（外掛套裝）： 內含 Clip-On Privacy Shield（實體私隱遮蓋片），可直接從外觀上實體遮擋鏡頭，從源頭杜絕偷拍疑慮；套裝亦包括 Clip-On Polarized Sun Lens（外掛偏光太陽鏡片），提供 Dark Green、Dark Grey 和 Gradient Brown 三色選擇，按需要提供高強度 UV 防護及減少眩光。

旗艦級視覺 AI 智能眼鏡：Solos AirGo™ V2 正式全球發售

堅持「眼鏡優先」的設計理念，AirGo™ V2將強大的鏡頭及視覺 AI 技術融入輕巧、可配近視鏡片的鏡框之中。憑藉專利SmartHinge™ 模組化設計，用戶可依據個人穿搭風格、使用情境和私隱偏好靈活更換前框。AirGo™ V2 官方定價由 299 美元起，即日起正式於 solosglasses.com 全球發售，是目前市面上最先進的視覺 AI 智能眼鏡之一。

AirGo™ V2 核心功能亮点：

超纖薄 1,600 萬像素鏡頭（支援 2K 影片）： 頂級第一人稱視角鏡頭，支援高解像度相片拍攝及 30fps 的 2K 影片錄影，更配備電子影像防震（EIS）技術，非常適合旅遊、內容創作（Vlog）及日常免提拍攝。未來更計劃透過軟件更新支援 YouTube 直播功能。

頂級第一人稱視角鏡頭，支援高解像度相片拍攝及 30fps 的 2K 影片錄影，更配備電子影像防震（EIS）技術，非常適合旅遊、內容創作（Vlog）及日常免提拍攝。未來更計劃透過軟件更新支援 YouTube 直播功能。 SmartHinge™ 模組化架構： 獨家專利鉸鏈設計，容許彈性更換不同款式的眼鏡前框，滿足不同場合的風格與私隱需求。

獨家專利鉸鏈設計，容許彈性更換不同款式的眼鏡前框，滿足不同場合的風格與私隱需求。 全方位鏡片支援： 兼容市場上絕大多數常見鏡片，包括單光、數碼漸進（Progressive）、變色/感光、偏光太陽鏡及防藍光鏡片。網上訂購時可直接上載視光師處方。

兼容市場上絕大多數常見鏡片，包括單光、數碼漸進（Progressive）、變色/感光、偏光太陽鏡及防藍光鏡片。網上訂購時可直接上載視光師處方。 搭載 SolosChat™ 4.0 的免提 AI ： 只需說出喚醒詞 *「Hey Solos」*，即可免提控制拍照、錄影、播放音樂、詢問即時問題、進行翻譯及啟動多元 AI 助理功能。

只需說出喚醒詞 *「Hey Solos」*，即可免提控制拍照、錄影、播放音樂、詢問即時問題、進行翻譯及啟動多元 AI 助理功能。 全天候電池續航力： 「All-Day Mode」支援長達 10 至 12 小時的一般日常操作。用戶亦可選配備用電池鏡臂或專用充電收納盒以延長續航，非常適合多日旅行或大型活動。

「All-Day Mode」支援長達 10 至 12 小時的一般日常操作。用戶亦可選配備用電池鏡臂或專用充電收納盒以延長續航，非常適合多日旅行或大型活動。 極致高清開放式音訊： 採用 0920 定向揚聲器驅動單元，帶來強勁低音與清晰的人聲呈現，同時支援 7 種音樂設定檔及左右聲道平衡調節。

採用 0920 定向揚聲器驅動單元，帶來強勁低音與清晰的人聲呈現，同時支援 7 種音樂設定檔及左右聲道平衡調節。 SolosTranslate™ 即時語音翻譯： 支援多國語言的免提即時翻譯，打破語言隔閡，是商務會議、外遊旅行、國際講座及日常溝通的必備神器。

供應、定價及其他配件資訊

Solos AirGo™ V2： 即日起正式於 solosglasses.com 發售，*起價 299 美元*。

Solos AirGo™ A6： 具體發售日期及定價將於稍後公佈。

Privacy Kit 實體私隱套裝： ClearView Temple 鏡臂定價 39 美元；Clip-On Bundle 外掛套裝定價 49 美元；完整套裝（Full Kit）定價 79 美元。預計於 7 月 7 日發布後 2 至 4 週內正式出貨。

專用智能充電盒（Charging Case）： 專為 AirGo™ V2 平台設計，支援外出時為可替換電池鏡臂進行無線充電，配備 USB-C 接口及 LED 狀態指示燈，*預計於 2026 年 8 月推出*，定價待定。

傳媒聯屬計劃： Solos 現已透過 AWIN聯盟合作計劃，為各大媒體及出版商夥伴提供 20% 的銷售佣金。

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關於 Solos

Solos 致力以「以人為本」的核心理念研發頂尖智能眼鏡技術。Solos 源自美國 Kopin Corporation，由麻省理工學院（MIT）培育的頂尖工程團隊打造，完美將先進的可穿戴電子技術與傳統眼鏡的舒適度及時尚美學結合。憑藉全球超過 100 項專利及專利申請的知識產權組合，其核心技術 AirGo™ 已四度榮獲 CES 創新獎（CES Innovation Award），正全面改變人類與世界的互動方式。欲了解更多資訊，請瀏覽：www.solosglasses.com。

SOURCE Solos