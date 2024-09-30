SOUEAST都市智能C級SUV S07全球發布

先鋒設計打造靈感美學

SOUEAST S07設計靈感源自先鋒時尚和未來科技風的碰撞。車身尺寸為長4724毫米、寬1900毫米、高1720毫米，軸距達2720毫米。提供七種外觀顏色選擇，充分滿足消費者的多樣化需求。所有車型均標配獨特的滿天星格柵、貫穿式LED前後燈帶。

內飾方面，S07配置了可觀星河的62英寸超廣角全景天窗；懸浮式門護板、迎賓踏板和迎賓燈，打造出奔赴未來的儀式感。

科技十足的舒適座艙

S07的前排配備了兩塊12.3英寸雙聯屏，集成了儀表盤和中控屏，視覺美觀的同時提升了操作便利性。

車內可實現主、副駕以及後排三區恆溫空調，並於後排單獨配置一塊溫控觸摸屏，確保每位乘客享受個性化舒適溫度。同時S07還配備了多層氛圍燈和8聲道索尼沉浸式音效系統，進一步提升座艙氛圍。座椅柔軟舒適，駕駛席支持電動6向調節和記憶功能。

智能駕駛，輕松出行

駕控層面，遠程啟動功能讓車主能夠輕松掌控車輛，方便日常出行。360°高清影像和180°透明底盤為用戶提供車輛全方位視野，助力安全駕駛。S07的前驅版搭載了高通驍龍芯片，確保系統響應迅速。

動力方面，S07采用了1.6TD+7DCT的動力組合，實現了高效動力輸出和平順換擋。

S07的全球發布為全球汽車市場注入了新的活力和靈感。憑借卓越的品質和出色的駕駛體驗，SOUEAST有望成為全球消費者的理想之選。

SOURCE SOUEAST