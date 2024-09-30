SOUEAST全球發布智慧豪華D級SUV S09

S09的命名意為「Soul Knight」，寓意其如同全能騎士一般優雅和進取。作為旗艦車型，S09擁有大氣不羈的美學造型，同時兼顧安全可靠的家用屬性，瞄準崇尚品質、追求個性和智慧體驗的家庭用戶。旨在透過先進的智慧應用和高定質感的設計，為使用者打造出行豪華的駕駛體驗。

高階訂製：豪華旗艦

S09以黃金比例打造車身，帶來極致流暢優雅的視覺體驗。其尺寸為4858mm * 1925mm * 1780mm，軸距為2850mm。 S09提供六種車漆顏色選擇，配色經過精心協調，以滿足使用者的多元需求。前臉造型端莊大方且富有科技感：貫穿式LED大燈以及U型點陣式格柵，其中嵌入了222顆獨立LED燈，夜晚時如同笑臉，寓意著「SMILE TO LIFE」。

車內，S09提供寬敞舒適的空間，每一排都夠寬敞，完美適合家庭出遊。 S09可以實現5人座與7座的自由切換，空間靈活多變。此外，S09還配備了EASY OPEN電動尾門、老闆按鈕等先進設計，體現了奢華品質。

卓越品質：同級標竿

S09提供多種動力系統組合，包括1.6T+7DCT和2.0T+7DCT/8AT，展現出卓越的動力表現。

值得一提的是，插電式混合動力版S09DM也同步發布。 S09DM配備高效混合動力發動機，熱效率高達44.5%，採用雙電機驅動技術，電機最大功率可達199kW，峰值扭矩為395N•m，實現了0-100km/h加速僅需7.8秒的卓越動力性能。

S09還配備了由高通驍龍晶片驅動的智慧駕駛艙。包括支援六種語言的語音控制系統，並提供Apple CarPlay和Android Auto，提升智慧駕駛體驗。安全方面，全車配備了6個安全氣囊、BSD盲點監測、TPMS胎壓監測、開門預警DOW和倒車橫向預警RCTA等安全系統，全方位守護駕駛者的安全。

SOUEAST S09是一款全新產品，基於深入市場調查，滿足不同用戶需求。未來，SOUEAST將繼續推出更多高品質產品。

SOURCE SOUEAST