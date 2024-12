SOUL-CIAL 聖誕限量禮盒登場！支持被遺棄毛孩找到溫暖的家

紐約和香港2024年12月11日 /美通社/ -- 聖誕節即將來臨,SOUL-CIAL 推出應景且充滿愛心的「Hang a Little Hope on Tree」聖誕限量禮盒,將時尚手機配件與公益精神完美結合!即日起至12月31日,每售出一套禮盒,SOUL-CIAL 將捐出收益的20%,支持阿棍屋 House of Joy and Mercy,幫助被遺棄的毛孩找到溫暖的新家,讓牠們也能度過一個幸福的聖誕節。

SOUL-CIAL 對毛孩的承諾

SOUL-CIAL 深信,毛孩不僅僅是陪伴,更是家庭的一部分。牠們為我們帶來無限的快樂與愛,我們也希望以實際行動回饋社會,幫助更多毛孩獲得關愛。本次活動旨在提升公眾對流浪毛孩困境的關注;鼓勵大家攜手支持動物福利,傳遞愛心;並吸引關注公益的朋友,共同建立一個充滿關愛的社群。此次選擇與阿棍屋 House of Joy and Mercy 合作,是因為該機構由 Ivy Tse 於2015年創立,致力於拯救和收容流浪與被遺棄的毛孩,為牠們提供醫療照顧、安全庇護、領養服務、善終服務及教育講座等,幫助牠們再次感受到愛與溫暖。我們希望通過本次合作,為更多毛孩帶來第二次生命的機會。