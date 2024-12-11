SOUL-CIAL 聖誕限量禮盒登場！支持被遺棄毛孩找到溫暖的家

Hang a Little Hope on Tree 禮盒

此款禮盒不僅實用，其包裝更可作為聖誕裝飾使用！禮盒內包含兩條手機掛繩，提供八種顏色及款式選擇，可完美搭配不同風格；三款實用配件，包括 NFC、手機繩貼片及掛鉤，設計貼心且便於使用；以及免費手機繩吊飾，以毛孩爪印為主題設計，象徵對動物保護的支持。無論是送禮還是自用，這都是一份兼具實用性與意義的聖誕禮物。今年聖誕，除了慶祝佳節，還能通過購買這款禮盒為需要幫助的毛孩送上一份愛心！立即訪問 https://iphone16.soul-cial.com/christmas-giftbox ，了解「Hang a Little Hope on Tree」限量禮盒，支持阿棍屋的毛孩救援工作，為牠們帶來更多希望！

線上捐款追蹤

SOUL-CIAL 官網設有即時捐款追蹤功能，清楚展示每一筆愛心款項如何幫助毛孩。此功能不僅增強參與感，還能讓支持者見證愛心的傳遞與影響力！

支持活動的其他方式

除了購買禮盒，您還可以通過分享活動至社交平台，使用標籤 #hangalittlehope 並標註 @soulcial.official，讓更多人了解這項意義非凡的活動；同時，也可通過學習相關動物福利知識，了解流浪毛孩面臨的困難，為牠們發聲！

限量發售

「Hang a Little Hope on Tree」聖誕禮盒數量有限，現已於 SOUL-CIAL 官網開售，售完即止，敬請把握機會！

關於 SOUL-CIAL

SOUL-CIAL 是一個專注於生活潮流的品牌，致力於將高質感設計與公益理念結合。我們的手機配件不僅時尚創新，亦承載著滿滿愛心。今年聖誕，讓我們用行動為佳節增添更多溫暖與快樂！

SOURCE SOUL-CIAL