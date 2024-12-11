SOUL-CIAL 聖誕限量禮盒登場！支持被遺棄毛孩找到溫暖的家

新聞提供者SOUL-CIAL
11 12月, 2024, 16:40 CST
紐約和香港2024年12月11日 /美通社/ -- 聖誕節即將來臨，SOUL-CIAL 推出應景且充滿愛心的「Hang a Little Hope on Tree」聖誕限量禮盒，將時尚手機配件與公益精神完美結合！即日起至12月31日，每售出一套禮盒，SOUL-CIAL 將捐出收益的20%，支持阿棍屋 House of Joy and Mercy，幫助被遺棄的毛孩找到溫暖的新家，讓牠們也能度過一個幸福的聖誕節。
SOUL-CIAL 對毛孩的承諾
SOUL-CIAL 深信，毛孩不僅僅是陪伴，更是家庭的一部分。牠們為我們帶來無限的快樂與愛，我們也希望以實際行動回饋社會，幫助更多毛孩獲得關愛。本次活動旨在提升公眾對流浪毛孩困境的關注；鼓勵大家攜手支持動物福利，傳遞愛心；並吸引關注公益的朋友，共同建立一個充滿關愛的社群。此次選擇與阿棍屋 House of Joy and Mercy 合作，是因為該機構由 Ivy Tse 於2015年創立，致力於拯救和收容流浪與被遺棄的毛孩，為牠們提供醫療照顧、安全庇護、領養服務、善終服務及教育講座等，幫助牠們再次感受到愛與溫暖。我們希望通過本次合作，為更多毛孩帶來第二次生命的機會。
Hang a Little Hope on Tree 禮盒
此款禮盒不僅實用，其包裝更可作為聖誕裝飾使用！禮盒內包含兩條手機掛繩，提供八種顏色及款式選擇，可完美搭配不同風格；三款實用配件，包括 NFC、手機繩貼片及掛鉤，設計貼心且便於使用；以及免費手機繩吊飾，以毛孩爪印為主題設計，象徵對動物保護的支持。無論是送禮還是自用，這都是一份兼具實用性與意義的聖誕禮物。今年聖誕，除了慶祝佳節，還能通過購買這款禮盒為需要幫助的毛孩送上一份愛心！立即訪問 https://iphone16.soul-cial.com/christmas-giftbox，了解「Hang a Little Hope on Tree」限量禮盒，支持阿棍屋的毛孩救援工作，為牠們帶來更多希望！
線上捐款追蹤
SOUL-CIAL 官網設有即時捐款追蹤功能，清楚展示每一筆愛心款項如何幫助毛孩。此功能不僅增強參與感，還能讓支持者見證愛心的傳遞與影響力！
支持活動的其他方式
除了購買禮盒，您還可以通過分享活動至社交平台，使用標籤 #hangalittlehope 並標註 @soulcial.official，讓更多人了解這項意義非凡的活動；同時，也可通過學習相關動物福利知識，了解流浪毛孩面臨的困難，為牠們發聲！
限量發售
「Hang a Little Hope on Tree」聖誕禮盒數量有限，現已於 SOUL-CIAL 官網開售，售完即止，敬請把握機會！
關於 SOUL-CIAL
SOUL-CIAL 是一個專注於生活潮流的品牌，致力於將高質感設計與公益理念結合。我們的手機配件不僅時尚創新，亦承載著滿滿愛心。今年聖誕，讓我們用行動為佳節增添更多溫暖與快樂！
SOURCE SOUL-CIAL
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