Speeki 推出 IFRS* (IFRS S1 和 S2）以及 CSRD（ESRS）的報告功能

許多企業都面對著嚴峻的監管報告挑戰，而且在收集披露所需的基本數據方面亦困難重重。對 ESG 計劃和系統的投資不足令企業缺乏必要的指標，而缺乏專業知識和資源又令情況變得更加複雜。即使找到合適的人才，他們也經常不堪重負，只能使用試算表和待辦事項清單等臨時解決方案。

為應對這些挑戰，Speeki 擴展了其 ESG 和可持續發展平台的報告功能，以支持根據新發佈的監管報告標準來報告數據，這些標準包括 CSRD (ESRS)、IFRS（S1 — 可持續發展相關財務資訊披露的一般規定，和 S2 — 氣候相關披露）以及其他幾項標準。

Speeki 支持企業管理超過 20 個 ESG 和可持續發展計劃主題，推廣「一次撰寫，多次報告」概念，平台上的數據可以生成不同的格式，以滿足各種法規的披露要求。這使報告變得簡單，只需選擇標準並按下按鈕即可。

Speeki 獨特且專利的 Engage™ 架構，由一個名為 Nicole 的嵌入式人工智能助理支持，Speeki 可透過軟件內提供的逐步指導，幫助用戶在 20 個不同的 ESG 和可持續發展主題中構建計劃，從而減少企業報告的資源和專業知識挑戰。

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Speeki 企業公司構建、管理、報告，並確保其非財務業務績效。

*Speeki 在工作中授權並採用 IFRS® 可持續發展披露標準、SASB® 標準和 SICS。

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