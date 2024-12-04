Speeki Carbon Lens® 為溫室氣體 (GHG) 排放核算帶來革新

儘管對碳排放透明度的需求日益增長，許多機構仍在應對碳計算的複雜性上面臨困難。要從不同來源收集數據，加上相關法規不斷演變，所以此過程既耗時又容易出錯。而中小型企業更面臨重重障礙，因為他們通常缺乏追蹤碳排放的工具和資源。

Speeki Carbon Lens 透過自動化評估範圍 1、2 和 3 的排放數據，解決了上述挑戰，並減少了人工輸入數據和聘請昂貴顧問的需求。此工具可確保排放數據的可追溯性和可驗證性，支持進行內部審查和外部驗證，從而提高透明度並建立持份者的信任。Speeki Carbon Lens 確保排放數據符合 TCFD、ESRS、IFRS S2 和 GRI 框架等全球標準。這些數據可以無縫整合到 Speeki 平台中，以用於客戶和監管報告，支持更廣泛的可持續發展目標。

「Speeki 的使命是賦能企業在氣候變化方面採取實際行動。透過 Speeki Carbon Lens，我們讓企業更容易追蹤其排放量、達到全球標準並推進可持續發展目標，」Speeki 行政總裁兼創辦人 Scott Lane 表示。

按此了解 Speeki Carbon Lens 如何革新您的碳管理工作。

Speeki 協助公司在一體化可持續發展管理系統中，設計、構建、管理、報告和保證其非財務業務績效。

SOURCE Speeki