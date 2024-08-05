Sphera使各企業能夠實現可衡量、可行和可審核的可持續發展報告，因此榮獲兩項商業智能集團（Business Intelligence Group）可持續發展獎

獎項強調Sphera致力於使各企業能夠在可持續發展旅程中採取積極的步驟，並在目標上取得有意義的進展

美國芝加哥2024年8月5日 /美通社/ -- 企業可持續發展管理（ESM）績效和風險管理軟件、數據和諮詢服務領先供應商Sphera今天宣佈獲得由商業智能集團（Business Intelligence Group）頒發的兩項2024年可持續發展獎（2024 Sustainability Awards）——公司連續第三年獲得「可持續發展領導力獎」（Sustainability Leadership Award），而旗下產品SpheraCloud Integrated Sustainability則獲得「年度最佳可持續發展產品獎」（Sustainability Product of the Year Award）。

商業智能集團（Business Intelligence Group）的可持續發展獎（Sustainability Awards）計劃旨在表揚全球將可持續發展成為其業務實踐核心部分的公司、項目、員工和產品。Sphera因幫助各公司了解、改進和報告其企業可持續發展績效的努力而獲得認可。隨著法規不斷變化、新的披露要求和利益相關者的壓力增加，許多公司正在踏上邁向更高可持續發展的旅程，這些公司需要軟件、數據和專業知識來幫助設定和實現可持續發展目標。

Sphera行政總裁兼主席Paul Marushka表示：「我們很榮幸被商業智能集團（Business Intelligence Group）連續認可為全球可持續發展領導者，為各公司提供全方位的可持續發展和績效管理視野。」「這兩項獎項證明我們致力於幫助企業在可持續發展旅程中採取可衡量、主動的步驟。我們獨特的軟件、數據和諮詢服務組合使公司能夠滿足所有監管報告和保證要求、改善可持續發展報告，並為更可持續的未來取得有意義的進展。」

SpheraCloud Integrated Sustainability是一個創新的SaaS平台，可解決範圍1、2和3（Scope 1, 2 and 3）報告，提供存取年度更新、經過驗證的LCA資料集和其他第三方資料庫。它包括一個自動化解決方案，可擴展複雜程式，確保簡化和可稽核的數據流程。Sphera的專業知識涵蓋ESG、企業可持續發展、LCA和供應鏈透明度。此外，該整合式解決方案透過建立資料基礎，並在企業、營運、產品和供應鏈層級的資料收集方面調整內部利益相關者（包括可持續發展、產品、採購和財務），協助降低範圍3（Scope 3）報告的複雜性。

Sphera產品總監Naved Siddique補充說：「許多公司在整個組織和價值鏈中都難以連接孤立、不同的數據。SpheraCloud Integrated Sustainability使企業能夠全面看到整個組織的可持續發展績效，並為企業提供衡量、管理和最小化其環境影響所需的工具和見解。」

商業智能集團（Business Intelligence Group）行政總裁Russ Fordyce表示：「Sphera將可持續發展放在核心。」「我們受到其奉獻精神的啟發，並很高興展示該公司正在進行的偉大工作。」

關於Sphera

Sphera是企業可持續發展管理（ESM）績效和風險管理軟件、數據和諮詢服務領先供應商，專注於環境、健康、安全和可持續發展（EHS&S）、營運風險管理（ORM）、產品管理和供應鏈透明度等範疇。30多年來，我們已為95個國家/地區超過8400名客戶和超過100萬名用戶服務，幫助公司確保員工安全、產品可持續發展而且營運具生產力。請瀏覽網站www.sphera.com，以進一步了解Sphera。歡迎在LinkedIn上關注Sphera。

關於商業智能集團（Business Intelligence Group）

商業智能集團（Business Intelligence Group）旨在於商業世界中確認真正人才和卓越表現。與其他行業獎項計劃不同，評審工作由（具有經驗和知識的）企業主管負責。集團專有和獨特的評分系統小心衡量多個業務領域的績效，然後獎勵成就超越同業者的公司。

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SOURCE Sphera