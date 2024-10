Sphere Entertainment 與文化旅遊部攜手──阿布扎比宣佈計劃將阿布扎比打造成下一個 Sphere 景點

DCT 阿布扎比董事長 Mohamed Khalifa Al Mubarak 閣下表示:「我們很高興能與 Sphere Entertainment 合作將 Sphere 帶到阿布達比,為我們的居民和遊客提供非同凡響的新娛樂形式。Sphere Abu Dhabi 將先進科技與引人入勝的故事完美結合,為每位訪客創造難忘回憶。這項合作關係與我們 Tourism Strategy 2030 目標一致,進一步將阿布扎比建立成為充滿活力的文化和創新樞紐。透過採用 Sphere 這樣的頂尖娛樂,我們不僅提升我們的全球知名度,還在身臨其境的體驗和文化產品方面樹立新標準。」

自 2023 年 9 月在美國拉斯維加斯開設第一座 Sphere 公司以來,Sphere Entertainment 已積極推動其發展全球 Sphere 場地網絡的計劃。這項擴展預計將透過利用 Sphere Entertainment 的專業知識、專有技術和原創內容來提供巨大的增長潛力,並帶來新的收入來源。

這個場地坐落於阿布達比的黃金地點,與拉斯維加斯的 Sphere 容量有 20,000 人的規模相同,勢必重新定義當地的娛樂。預計在阿布達比的 Sphere,將成為全年吸引居民和來自世界各地遊客的主要景點,在天馬行空的環境中提供前所未有的體驗活動、音樂會和表演的機會。

Sphere Entertainment 和 DCT Abu Dhabi 推動阿布達比文化和旅遊業的發展,更推廣這座城市作為全球目的地;雙方已同意合作,在阿布達比建立下一個 Sphere 場地,首個場地在 2023 年接待的遊客超過 2,400 萬位。根據合作關係的條款,必須完成確定協議,DCT Abu Dhabi 將向 Sphere Entertainment 支付特許經營開始費用,方能有權利用 Sphere Entertainment 的專有設計、科技和知識產權以建造場地。建設將由 DCT Abu Dhabi 資助,至於場地的開發,建設和開幕前的相關服務,則由 Sphere Entertainment 的專家團隊提供。

會場開幕後,Sphere Entertainment 計劃與 DCT Abu Dhabi 保持持續的合作安排,包括 Sphere Entertainment 授權的創意和藝術內容(例如 Sphere Experiences)的年費、使用 Sphere 的品牌、專利、專利技術和知識產權、與場地營運和科技相關的營運服務,以及商業和戰略諮詢支援。

有關新聞資產,請點擊此處。

Sphere 簡介

Sphere 是新一代娛樂媒體,正在重新定義現場娛樂的未來。在這場地中,由領先的藝術家、創作者和科技專家創造非凡體驗,將說故事帶到一個新的層次,也將觀眾帶到真實與幻想並存之地。會場舉辦原創的 Sphere Experiences;世界頂級藝術家的駐場演出,還有首屈一指的大型活動和企業活動。第一個 Sphere 會場地於 2023 年 9 月在美國拉斯維加斯開幕,是拉斯維加斯的的新地標,以頂尖科技震撼感官,使觀眾能夠以前所未見的規模分享體驗。更多資訊,可在 thesphere.com 內找到。

About Sphere Entertainment Co. 簡介

About Sphere Entertainment Co. 是一間頂尖的現場娛樂和媒體公司。此公司包括 Sphere,一款以頂尖科技驅動的新一代娛樂媒體,足以重新界定娛樂的未來。第一個 Sphere 場地於 2023 年 9 月在美國拉斯維加斯開幕。此外,公司還包括 MSG Networks,負責經營兩個區域體育和娛樂網絡 :MSG Network 和 MSG Sportsnet,以及直接面向消費者的認證串流產品 MSG+,提供多元化的即時體育內容和其他節目。更多資訊,請瀏覽 sphereentertainmentco.com。

阿布扎比文化旅遊部簡介

阿布扎比文化旅遊部 (DCT Abu Dhabi) 負責推動阿布扎比文化、旅遊業和創意產業的可持續發展,助力經濟增長,並協助實現阿布扎比的廣闊全球宏願。

阿布扎比文化旅遊部 (DCT Abu Dhabi) 透過與將該酋長國打造成為國際領導旅遊勝地的機構合作,圍繞發揮酋長國潛力的共同願景凝聚生態系統,協調各方努力和投資,提供創新解決方案,採用最佳工具、政策與制度,為文化與旅遊產業提供支持。

阿布扎比文化旅遊部 (DCT Abu Dhabi) 的願景植根於其酋長國的人文、傳統和自然景觀。我們致力於將阿布扎比升級為一個真實、創新和擁有無與倫比的體驗之地,展現其熱情好客、開拓創新和創造性思維的鮮活傳統。

前瞻性聲明

本新聞稿包含在 1995 年《私人證券訴訟改革法》中構成前瞻性聲明的聲明,包括有關 Sphere Entertainment 計劃、策略、信念和期望的聲明。投資者請注意,任何此類前瞻性聲明並不保證未來表現或結果,並且涉及風險和不確定性,而實際結果、發展或事件可能因各種因素而有所不同,包括與 DCT Abu Dhabi 的確定協議和 Sphere Entertainment 向美國證券交易委員會提交的申報中所述的因素,包括標題為「風險因素」和「部分。管理層討論及其中包含的財務狀況和營運結果的分析」。Sphere Entertainment 不承擔任何更新本文中包含的任何前瞻性聲明的義務。

SOURCE SPHERE ENTERTAINMENT AND THE DEPARTMENT OF CULTURE AND TOURISM - ABU DHABI