SPHERE ENTERTAINMENT Y EL DEPARTAMENTO DE CULTURA Y TURISMO DE ABU DHABI ANUNCIAN SUS PLANES PARA QUE ABU DHABI SEA LA PRÓXIMA SEDE DE SPHERE

NUEVA YORK y ABU DABI, Emiratos Árabes Unidos, 16 de octubre de 2024 /PRNewswire/ -- Sphere Entertainment Co. (NYSE: SPHR) ("Sphere Entertainment") y el Departamento de Cultura y Turismo de Abu Dhabi ("DCT Abu Dhabi") anunciaron hoy que trabajarán juntos para traer la segunda Sphere del mundo a Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos. Se espera que este medio de entretenimiento de última generación sea un hito en esta importante capital internacional, y eleve así la oferta de entretenimiento tanto para residentes como para visitantes.

SPHERE ENTERTAINMENT AND THE DEPARTMENT OF CULTURE AND TOURISM - ABU DHABI ANNOUNCE PLANS TO MAKE ABU DHABI NEXT SPHERE VENUE LOCATION

"La visión de Sphere siempre ha incluido una red global de lugares, y el anuncio de hoy es un hito significativo hacia tal meta", dijo James L. Dolan, presidente ejecutivo y director ejecutivo de Sphere Entertainment. "Sphere está redefiniendo el entretenimiento en vivo y ampliando el alcance de su impacto transformador. Estamos orgullosos de colaborar con DCT Abu Dhabi para desarrollar Sphere en su ciudad".

Su excelencia Mohamed Khalifa Al Mubarak, presidente de DCT Abu Dhabi, afirmó: "Estamos entusiasmados de traer Sphere a Abu Dhabi en asociación con Sphere Entertainment, para brindar a nuestros residentes y visitantes una nueva y extraordinaria forma de entretenimiento. Sphere Abu Dhabi integrará a la perfección tecnología avanzada con una narración cautivadora, creando recuerdos inolvidables para todos los que lo visiten. Esta asociación se alinea con nuestra Estrategia de Turismo 2030, consolidando aún más a Abu Dhabi como un centro vibrante de cultura e innovación. "Al adoptar entretenimiento de vanguardia como Sphere, no solo elevamos nuestro perfil global sino que también establecemos nuevos estándares en experiencias inmersivas y ofertas culturales".

Desde la apertura de la primera Sphere en Las Vegas con gran éxito mundial en septiembre de 2023, Sphere Entertainment ha perseguido activamente sus planes de desarrollar una red global de sedes Sphere. Se espera que esta expansión proporcione un posible crecimiento significativo e impulse nuevas fuentes de ingresos al aprovechar la experiencia, la tecnología patentada y el contenido original de Sphere Entertainment.

Ubicado en un lugar privilegiado en Abu Dhabi y reflejando la escala de Sphere con capacidad para 20.000 personas en Las Vegas, este lugar promete redefinir el entretenimiento en la región. Se espera que Sphere en Abu Dhabi sea una importante atracción durante todo el año para residentes y visitantes de todo el mundo, y ofrezca oportunidades de experimentar eventos, conciertos y espectáculos como nunca antes en un entorno inolvidable y revolucionario.

Sphere Entertainment y DCT Abu Dhabi, la organización que impulsa el crecimiento de los sectores cultural y turístico de Abu Dhabi y promueve la ciudad como destino global, acordaron colaborar en la construcción de la próxima sala Sphere en Abu Dhabi, que recibió a más de 24 millones de visitantes en 2023. Según los términos de la asociación, que está sujeta a la finalización de los acuerdos definitivos, DCT Abu Dhabi pagará a Sphere Entertainment una tarifa de iniciación de franquicia por el derecho a construir la sala, y utilizará los diseños, la tecnología y la propiedad intelectual de Sphere Entertainment. La construcción será financiada por DCT Abu Dhabi, y el equipo de expertos de Sphere Entertainment brindará servicios relacionados para el desarrollo, construcción y preapertura del lugar.

Tras la apertura de la sala, Sphere Entertainment planea mantener acuerdos vigentes con DCT Abu Dhabi que se espera que incluyan tarifas anuales por contenido creativo y artístico licenciado por Sphere Entertainment, como Sphere Experiences; uso de la marca, patentes, tecnología patentada y propiedad intelectual de Sphere; y servicios operativos relacionados con las operaciones y la tecnología del lugar, así como apoyo de asesoramiento comercial y estratégico.

Para obtener material de prensa, haga clic aquí.

Acerca de Sphere

Sphere es un medio de entretenimiento de vanguardia que está redefiniendo el futuro del entretenimiento en vivo. Una sala donde los principales artistas, creadores y tecnólogos crean experiencias extraordinarias que llevan la narración a un nuevo nivel y transportan al público a lugares reales e imaginarios. El lugar alberga experiencias Sphere originales, conciertos y residencias de los artistas más importantes del mundo y eventos corporativos y de gran prestigio. La primera sala Sphere se inauguró en Las Vegas en septiembre de 2023 y es un nuevo hito de Las Vegas, impulsado por tecnologías de vanguardia que encienden los sentidos y permiten al público compartir experiencias a una escala nunca antes vista. Más información disponible en thesphere.com.

Acerca de Sphere Entertainment Co.

Sphere Entertainment Co. es una empresa líder en entretenimiento en vivo y medios de comunicación. La empresa incluye Sphere, un medio de entretenimiento de última generación impulsado por tecnologías de vanguardia para redefinir el futuro del entretenimiento. La primera sala Sphere inaugurada en Las Vegas en septiembre de 2023. Además, la compañía incluye MSG Networks, que opera dos redes regionales de deportes y entretenimiento, MSG Network y MSG Sportsnet, así como un producto de transmisión directa al consumidor y autenticado, MSG+, que ofrece una amplia gama de contenido deportivo en vivo y otra programación. Encontrará más información disponible en sphereentertainmentco.com.

Acerca del Departamento de Cultura y Turismo de Abu Dabi

El Departamento de Cultura y Turismo de Abu Dhabi (DCT Abu Dhabi) impulsa el crecimiento sostenible de sus sectores de cultura y turismo y de sus industrias creativas, lo que impulsa el progreso económico y ayuda a alcanzar las ambiciones globales más extensas de Abu Dhabi.

Al trabajar en asociación con las organizaciones que definen la posición del emirato como un destino internacional líder, DCT Abu Dhabi se esfuerza por unir el ecosistema en torno a una visión compartida del potencial del emirato, coordinar esfuerzos e inversiones, ofrecer soluciones innovadoras y utilizar las mejores herramientas, políticas y sistemas para apoyar las industrias de la cultura y el turismo.

La visión de DCT Abu Dhabi está definida por la gente, el patrimonio y el paisaje del emirato. Trabajamos para mejorar el estatus de Abu Dhabi como un lugar de autenticidad, innovación y experiencias incomparables, representadas por sus tradiciones vivas de hospitalidad, iniciativas pioneras y pensamiento creativo.

Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene declaraciones que constituyen declaraciones prospectivas dentro del significado de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995, incluidas declaraciones sobre los planes, estrategias, creencias y expectativas de Sphere Entertainment. Se advierte a los inversores que tales declaraciones prospectivas no son garantías de resultados o rendimientos futuros e implican riesgos e incertidumbres, y que los resultados, desarrollos o eventos reales pueden diferir materialmente de aquellos en las declaraciones prospectivas como resultado de varios factores, incluida la finalización de los acuerdos definitivos con DCT Abu Dhabi y los factores descritos en las presentaciones de Sphere Entertainment ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, incluidas las secciones tituladas "Factores de riesgo" y "Análisis y discusión de la gerencia sobre la condición financiera y los resultados de las operaciones" que aquí aparecen. Sphere Entertainment no asume ninguna obligación de actualizar las declaraciones prospectivas que aquí se presentan.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2530970/SPHERE.jpg

FUENTE SPHERE ENTERTAINMENT AND THE DEPARTMENT OF CULTURE AND TOURISM - ABU DHABI