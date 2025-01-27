Spiber Inc.宣布與Botto Giuseppe達成戰略合作

此次合作成功研發出了含有20%-50% Brewed Protein™纖維與羊絨混紡的紗線，以及100% Brewed Protein™精紡紗線。Botto Giuseppe成為首家成功開發並銷售完全由Brewed Protein™纖維制成的紗線的歐洲紗廠。這些紗線用途廣泛，適用於機織和針織，可用於襯衫、西裝和針織運動衫等多種服飾。目前，所有紗線均已通過Botto Giuseppe面向市場發售。

在2025年1月28日至30日於意大利佛羅倫薩舉行的Pitti Filati展會上，Spiber自豪地展示了由Botto Giuseppe開發的100% Brewed Protein™紗線制成的polo衫。該面料兼具Brewed Protein™纖維的天然質感與生產商的精湛工藝，盡顯優雅風範。

展望未來，Spiber與Botto Giuseppe均期待探索更精細的100% Brewed Protein™纖維材料紗線支數，並為特定品牌量身定制專屬產品。

產品線

Brewed Protein™精紡紗線

成分：100% Brewed Protein™纖維

支數：2/60NM、1/60NM、2/80NM

羊絨/Brewed Protein羊毛混紡紗線

成分：

80%羊絨，20% Brewed Protein™纖維

50%羊絨，50% Brewed Protein™纖維

支數：2/27 NM

Spiber Inc.簡介

Spiber成立於2007年，是一家位於日本山形的生物科技風投公司。公司致力於創造創新解決方案，助力可持續福祉，以自然界的多樣性和循環性為靈感，開發出Brewed Protein™材料平台。通過精準發酵技術，Spiber在分子層面設計蛋白質，生產出用途廣泛、可按需定制的材料。這一創新解決方案為服裝、食品、汽車等各行各業的可持續高性能材料開闢了新的可能性。Spiber攜手合作伙伴，不斷探索Brewed Protein™材料在更多領域的新應用，共同開創更加光明的未來。我們致力於推動循環經濟，減少環境影響，攜手共建包容、公平、可再生的世界。

Spiber官網： spiber.inc/en/

Spiber 是 Spiber Inc. 在日本和其他國家的商標或註冊商標。 Brewed Protein™ 是 Spiber Inc. 在日本和其他國家的商標或註冊商標。

Brewed Protein™纖維

Brewed Protein™纖維是一種採用Spiber的發酵（釀造）技術生產的高端植物基材料，它提供了循環解決方案，開創了蛋白質纖維的新類別。Brewed Protein™纖維可根據需求定制，展現出絲綢般的光澤與細膩質感，或是羊絨般的奢華順滑觸感，亦或高品質羊毛的蓬松感。由於其植物基成分和精準發酵工藝，相比傳統材料，Brewed Protein™纖維在減少環境影響和提升動物福利方面具有巨大潛力。

Botto Giuseppe e Figli S.p.A.簡介

自1876年起，Botto Giuseppe e Figli S.p.A.便開始生產優質紗線和面料。如今，這家企業已傳承至第四代，由家族成員經營著國際業務，擁有眾多全球知名的奢侈品牌客戶。從紗線到面料再到針織品，該公司的產品注重研發、可追溯性以及減少環境影響。

Naturalis Fibra系列每年都會推出非凡的紗線新品，如Flair、Fairwool、Slowool，以及Slowoolly、SlowoolEarth、Flair Earth等面料新品，這些可持續的產品和解決方案體現了公司的企業理念。

Botto Giuseppe e Figli S.p.A是一家國際公司，業務遍布全球，並與最重要的國際時尚公司合作。其目標市場不僅包括意大利本土，還包括美國、日本、中國、韓國、法國和德國等海外市場。

Botto Giuseppe官網：https://www.bottogiuseppe.com/en/botto-home-english/

SOURCE Spiber Inc.