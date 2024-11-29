SquaredFinancial 宣佈推出黑色星期五優惠

塞舌爾維多利亞2024年11月29日 /美通社/ -- 業界領先的金融科技公司 SquaredFinancial 隆重推出黑色星期五優惠，讓投資者在這個購物旺季把握良機，提升投資回報。此限時優惠受條款及細則約束，交易者只需存入至少 250 美元，即可獲贈 25% 贈金，並可使用 SquaredFinancial 提供的頂尖平台交易貨幣對和貴金屬，包括世界一流的 MT4 和 MT5 平台，以及功能強大的 SquaredFinancial 流動交易應用程式。

SquaredFinancial 一直致力於滿足不同背景投資者的財務需求，並為他們提供優質的產品和服務。是次推出優惠，旨在提升現有客戶的投資體驗，同時吸引潛在交易者，為他們提供一個值得信賴的金融合作夥伴。SquaredFinancial 堅持將創新融入業務的核心。憑藉多年來不斷發展的技術、極具競爭力的產品、豐富的專業知識和教育資源，SquaredFinancial 獲得了眾多知名機構的認可。最近，SquaredFinancial 更榮獲 2024 年最值得信賴的金融機構和 2024 年阿聯酋/海灣合作委員會最佳交易教育獎。