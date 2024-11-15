動物補充劑潘飛龍(S)(R)獲得全球首項專利

- 專利涵蓋用於降低犬只心髒標志物的治療和預防藥物的發明及生產方法

東京2024年11月15日 /美通社/ -- 總部位於東京澀谷區的Scarecrow Incorporated欣然宣布，該公司在本國生產的動物補充劑潘飛龍(S)(R)已獲得全球首項(*)專利，該專利與降低心房利尿鈉肽(ANP)的治療和預防藥物及其生產方法有關。由日本特許廳批准為藥物的補充劑可以通過技術轉移，應用於食品、洗發水和精華素等產品，作為一種新的方法來保護小型犬免受心髒疾病的困擾。

(*) 根據日本特許廳的全球共識調查（《商標法》第29條第1款）

圖片1：2004年推出的潘飛龍(S)(R)補充劑系列最近獲得的專利

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二尖瓣返流是一種常見的心髒疾病，全球范圍內的犬只都可能患上這種病，尤其是在日本。

許多小型犬在遺傳上易患一種稱為二尖瓣返流的心髒疾病。包括二尖瓣返流在內的心髒瓣膜病是老年犬第三大常見死因（根據日本Anicom HD 2023年的數據）。衡量這種疾病嚴重程度的一個指標是心房利尿鈉肽（ANP）。ANP是一種激素，主要在心髒的心房中合成和儲存，隨後被分泌到血液中，可以通過血液檢查來測量。因此，ANP也被稱為心髒生物標志物。潘飛龍(S)(R)因被證明能夠減輕心髒負擔並降低ANP水平而獲得專利。

圖片2：潘飛龍(S)(R)片劑直徑為5毫米，便於口服

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概述：

發明名稱：用於降低心房利尿鈉肽（ANP）的治療和預防藥物及生產方法

注冊號：P7542838

注冊日期：2024年8月23日

專利持有者：Scarecrow Incorporated

發明者：Hiroshi Okawa、Hiroshi Koie

申請日期：2024年2月15日

關於臨床研究

在潘飛龍(S)(R)獲得專利之前，曾在日本15家醫院對27只患有二尖瓣返流的狗進行了一項臨床研究。在繼續使用現有心髒病藥物的情況下，聯合使用潘飛龍(S)(R)進行了30天的治療，並在研究開始和30天後進行了血液檢測。此外，研究還觀察了呼吸困難等一般狀況。

研究結果顯示，作為心髒生物標志物的ANP顯著下降（改善），呼吸困難的症狀也得到了顯著改善。以下圖表展示了在研究的27只動物中，病情最嚴重的4只動物在ANP水平上的變化。圖表清楚地顯示，使用潘飛龍(S)(R)30天後，ANP值明顯下降（改善）。

圖表：https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M103184/202410238652/_prw_PI5fl_437J4115.png

有關新款補充劑在治療犬只心髒疾病方面的作用的詳細信息：https://kyodonewsprwire.jp/attach/202410238652-O1-9I6EwxLq.pdf

產品圖片：https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M103184/202410238652/_prw_PI4fl_cvzYpuXa.jpg

潘飛龍(S)(R)的主要成分是一種從法國濱海松樹皮中提取的物質，這種松樹僅在法國西南部種植。它是一種安全的水溶性天然食品，也是一種具有極高生理活性的天然保健成分。全球各地的研究機構通過數據積累，已發表了超過800篇相關研究論文。

潘飛龍(S)(R)還含有輔助成分，如發酵芝麻提取物和酵母提取物，以進一步增強其在動物體內的效果。

產品概覽：https://kyodonewsprwire.jp/attach/202410238652-O2-Yn51NmI6.pdf

關於 Scarecrow Incorporated：

https://kyodonewsprwire.jp/attach/202410238652-O3-0U95iTzA.pdf

參考資料：

- 馬來西亞小動物獸醫協會（MSAVA）2022年全國科學會(NSC)議論文集

Hiroshi Koie，「碧容健®聯合療法對二尖瓣返流犬類患者的效果」。

https://kyodonewsprwire.jp/attach/202410238652-O4-32zJ4euL.pdf

- Naoki Yoshida、Masahiko Noya、Shuichi Koyama、Hiroshi Okawa、Yuji Matsushita、Jeffry Michael Strong，「潘飛龍S（含有碧容健）對二尖瓣返流犬類患者的效果」，《伴侶動物實踐》(CAP)，2009年

https://kyodonewsprwire.jp/attach/202410238652-O5-951d4rzG.pdf

SOURCE Scarecrow Incorporated