SS&C 推出全球客服中心平台，提升客戶參與度

康涅狄格溫莎2024年7月10日 /美通社/ -- SS&C Technologies Holdings, Inc. （納斯達克股票代碼：SSNC）宣布其新的客服中心平台，以協助資產管理、人壽和退休業部門實現現代化，提升客戶體驗。

用於客戶溝通的全球平台，使 SS&C 的客戶聯絡中心客戶能夠 24 小時為客戶提供個人化體驗。除了語音、電子郵件和安全消息傳遞外，投資經理還可以運用智能自動化技術立即接達客戶資訊，提供跨產品和跨地域的卓越體驗。

「為客戶提供世界級、一致、個人化的體驗是我們公司的首要任務，」DWS Service Company 是 SS&C 超過 35 年的客戶，其主席 Mike Sharkey 表示：「作為領先的轉讓代理商和投資者服務供應商，SS&C 一直是絕佳的合作夥伴，協助我們提高客戶服務質素。我們欣然長開這現代化項目，以幫助我們大規模提供安全、個人化的客戶體驗。」

客服中心平台具有多種 AI 聊天機械人功能和語音分析功能，以進一步增強自助服務功能。提供語音、電子郵件、聊天機械人以及支援 AI 智慧型虛擬助理的多渠道支援，可透過完全外判或平台的方式提供。在未來 18 個月內，SS&C 將推出：

先進的智能虛擬助理 ， 讓企業能夠處理多個要求，縮短等候時間

， 讓企業能夠處理多個要求，縮短等候時間 改善詐騙偵測 ，包括生物識別技術、光譜時間音訊分析、AI/ 合成語音偵測以及裝置偽造偵測

，包括生物識別技術、光譜時間音訊分析、AI/ 合成語音偵測以及裝置偽造偵測 改進對客戶情感的分析 ，無論是語音還是文字，以預測情緒升級規律。

，無論是語音還是文字，以預測情緒升級規律。 副駕駛解決方案 ，為代理提供更好的知識和培訓解決方案，協助改善服務質素。

SS&C Global Investor & Distribution Solutions 已擴展規模，為投資管理、退休金、經紀和其他實體的 150 多個客戶提供客戶聯絡中心服務。SS&C 運用全球 1,000 多名代理人，已代表客戶處理超過 300 萬通電話。

SS&C Global Investor & Distribution Solutions 全球主管 Nick Wright 表示：「作為轉讓代理和投資者服務領域的領導者，我們希望確保全天候為客戶提供世界一流的體驗。透過投資於全球聯絡計劃，我們的目標是為客戶的聯絡中心項目帶來清晰度、便利性和覆蓋面，並大規模實現客戶聯絡的個人化。」

SS&C Technologies 簡介

SS&C 是專為金融服務和醫療保健行業提供服務和軟件的全球供應商。SS&C 創立於 1986年，總部設於康涅狄格州溫莎，全球各地均設有辦事處。大約 20,000 間金融服務和醫療保健組織，包括全球最大型公司以至中小型企業，都信賴 SS&C 的專業知識、規模和科技。

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SOURCE SS&C