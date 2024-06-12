SS&C 透過 GIFT City 辦事處擴大印度基金管理業務

康涅狄格州溫莎2024年6月12日 /美通社/ -- SS&C Technologies Holdings, Inc. （納斯達克股票代碼：SSNC）在印度古吉拉特國際金融科技城 (GIFT City) 設立新辦事處，以擴展其全球業務。印度國際金融服務中心管理局已授權 SS&C GlobeOp，向其他經濟機會區域的替代投資基金（AIF）和其他基金提供基金管理和合規服務。

Kedaara Capital和 Multiples Alternate Asset Management 是 SS&C 在 GIFT City 擁有 AIF 的客戶之一，更多投資者即將推出。

Multiples Alternate Asset Management 的代表表示：「 GIFT City 蘊藏巨大商機，我們很高興能夠參與其中。」

Kedaara Capital 的代表則表示：「SS&C 作為全球領先的替代基金管理員的，經驗豐富，是很好的合作夥伴，可以在我們的成長期間支援我們。我們期待與 SS&C 的團隊在現場合作，以支援我們的日常營運。」

GIFT City 的基金管理服務，補充了 SS&C 在印度各地廣泛的基金管理業務。SS&C 於 2003 年首次擴展至印度。在印度基金管理客戶中，SS&C 提供超過 19 億美元的管理資產。SS&C 在印度擁有 12 個辦事處，僱用 7,500 名員工，為基金服務、轉讓代理和經紀服務的客戶提供服務。高級董事 Arun Baldwa 將領導 GIFT City 的新辦事處。

GlobeOP SS&C 總監 Bhagesh Malde 表示：「我們很高興能夠透過新的 GIFT City 營運許可證和現場業務，進一步擴展我們在印度的業務。」「作為全球領先的替代基金管理機構，管理資產超過 2 萬億美元，我們擁有豐富經驗，足以處理各種複雜基金結構的一切營運需求。在 GIFT City 的現場業務，進一步鞏固我們對印度的深厚承諾。我們期待，在這個令人興奮的全球金融和 IT 中心創建基金，與客戶更緊密地合作。」

GIFT City 的基金管理行業一直發展迅速，許多國內外公司都從中受益。IFSCA 稱，在過去 3 年，超過 80 多間基金管理公司，在經濟機會區成立了基金，承諾投資額超過 300 億元。

關於 SS&C Technologies

SS&C 是專為金融服務和醫療保健行業提供服務和軟件的全球供應商。SS&C 創立於 1986年，總部設於康涅狄格州溫莎，全球各地均設有辦事處。SS&C 為從全球規模最大的公司至中小型企業，總計約 20,000 間金融服務和醫療保健機構提供專業知識、規模和技術。

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SOURCE SS&C