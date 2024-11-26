Starbucks正式加盟yuu

現時yuu會員在香港及澳門Starbucks分店消費時，出示及掃描yuu應用程式內的yuu ID，每消費$1便可賺取1 yuu積分。同時亦可用積分兌換獎賞，享受咖啡同時享用獎賞。另外，於香港Starbucks分店使用已綁定yuu賬戶之恒生enJoy卡消費，更可賺取4倍積分，yuu會員切勿錯過！

期間限定：首次消費賺 取 1 0倍yuu積分 6折 積分兌換 指定產品

為慶祝是次合作，即日起至2025年2月28日，yuu會員於Starbucks首次消費，即可賺取10倍yuu積分；另外可憑4,800積分兌換Starbucks指定中杯裝手調飲品一杯，及以480積分將Starbucks含奶類飲品升級轉用燕麥奶/椰子奶，或額外添加一份特濃咖啡，折算後相等於6折優惠！每位會員可享用每個優惠一次，萬勿錯過。

限時優惠* 推廣期 於Starbucks首次消費即可賺取10倍yuu積分 2024年11月13日至2025年2月28日 憑4,800 yuu積分： 兌換Starbucks指定 中杯裝手調飲品1杯 2024年11月13日至2025年2月28日 憑480 yuu積分： Starbucks含奶類飲品升級轉用燕麥奶/椰子奶或額外添加一份特濃咖啡 2024年11月13日至2025年2月28日

*每位會員只限使用優惠一次

手機 Starbucks 卡消費可 同時 賺 取 yuu 積 分及儲 Starbucks 星星

如yuu會員早已加入Starbucks® Rewards，亦可以享受以下優惠！只要經Starbucks香港應用程式或網站於Starbucks® Rewards賬戶綁定yuu賬戶，再使用Starbucks® Rewards之Starbucks卡消費，亦可輕鬆賺齊yuu積分及Starbucks星星。

關於 yuu 獎賞計劃

yuu 是全港No.1 獎賞計劃^，自 2020 年推出以來，一直深受超過500萬名會員歡迎。yuu的合作夥伴涵蓋香港最受歡迎及值得信賴的品牌，如惠康、Market Place、萬寧、7-Eleven、宜家家居、肯德基、必勝客、PHD、美心集團、星巴克、Shell、富衛香港、恒生保險、安達保險、安聯保險、以及yuu旅遊及yuu時尚的合作夥伴等，透過簡易上手的手機應用程式連接全香港及澳門超過2,500家商店及超過40個網上平台。yuu亦與恒生enJoy卡合作，讓會員更快賺取積分。

^ 根據YouGov BrandIndex 於2021年至2023年期間的年度排名

關於Starbucks

星巴克已在超過75個國家及地區設有分店，成為全球精品咖啡的頂級烘焙商與零售商。我們以充滿熱忱的心提供咖啡與一切有關商品，讓你在咖啡店的體驗值回票價。我們亦提供一系列的頂級茶飲、精緻糕點以及其他美味餐點，讓你的味蕾得到無比滿足。至於店內播放的音樂，是我們以其藝術氣息和動聽程度的前提下挑選的。

SOURCE yuu Rewards Club