Starbucks正式加盟yuu

新聞提供者yuu Rewards Club
26 11月, 2024, 17:37 CST
即日起於Starbucks使1蚊賺1 yuu積分 用恒生enJoy卡消費可賺高達4倍積分
香港2024年11月26日 /美通社/ -- 咖啡控請注意！yuu宣布全球知名精品咖啡及烘焙品牌Starbucks正式加盟yuu，為yuu會員提供更全面的餐飲及生活品味選擇！即日起yuu會員在Starbucks消費「使1蚊賺1分」，用恒生enJoy卡消費更可賺高達4倍積分，更可用yuu積分兌換獎賞，如yuu會員經Starbucks香港應用程式或網站於Starbucks® Rewards賬戶綁定yuu賬戶，更可同時賺取yuu積分兼儲Starbucks星星，盡賺雙重著數。yuu現更推出限時優惠，除首次於Starbucks消費可賺10倍積分，更可用相等於原價6折的yuu積分兌換Starbucks指定中杯裝手調飲品，讓yuu一同「與你賞入啡啡」！
yuu會員「使1蚊賺1分」 用恒生enJoy卡消費可賺取4倍yuu積分
現時yuu會員在香港及澳門Starbucks分店消費時，出示及掃描yuu應用程式內的yuu ID，每消費$1便可賺取1 yuu積分。同時亦可用積分兌換獎賞，享受咖啡同時享用獎賞。另外，於香港Starbucks分店使用已綁定yuu賬戶之恒生enJoy卡消費，更可賺取4倍積分，yuu會員切勿錯過！
期間限定：首次消費賺取10倍yuu積分 6折積分兌換指定產品
為慶祝是次合作，即日起至2025年2月28日，yuu會員於Starbucks首次消費，即可賺取10倍yuu積分；另外可憑4,800積分兌換Starbucks指定中杯裝手調飲品一杯，及以480積分將Starbucks含奶類飲品升級轉用燕麥奶/椰子奶，或額外添加一份特濃咖啡，折算後相等於6折優惠！每位會員可享用每個優惠一次，萬勿錯過。
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限時優惠*
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推廣期
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於Starbucks首次消費即可賺取10倍yuu積分
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2024年11月13日至2025年2月28日
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憑4,800 yuu積分： 兌換Starbucks指定
中杯裝手調飲品1杯
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2024年11月13日至2025年2月28日
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憑480 yuu積分： Starbucks含奶類飲品升級轉用燕麥奶/椰子奶或額外添加一份特濃咖啡
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2024年11月13日至2025年2月28日
*每位會員只限使用優惠一次
手機Starbucks卡消費可同時賺取yuu積分及儲Starbucks星星
如yuu會員早已加入Starbucks® Rewards，亦可以享受以下優惠！只要經Starbucks香港應用程式或網站於Starbucks® Rewards賬戶綁定yuu賬戶，再使用Starbucks® Rewards之Starbucks卡消費，亦可輕鬆賺齊yuu積分及Starbucks星星。
關於 yuu 獎賞計劃
yuu 是全港No.1 獎賞計劃^，自 2020 年推出以來，一直深受超過500萬名會員歡迎。yuu的合作夥伴涵蓋香港最受歡迎及值得信賴的品牌，如惠康、Market Place、萬寧、7-Eleven、宜家家居、肯德基、必勝客、PHD、美心集團、星巴克、Shell、富衛香港、恒生保險、安達保險、安聯保險、以及yuu旅遊及yuu時尚的合作夥伴等，透過簡易上手的手機應用程式連接全香港及澳門超過2,500家商店及超過40個網上平台。yuu亦與恒生enJoy卡合作，讓會員更快賺取積分。
^ 根據YouGov BrandIndex 於2021年至2023年期間的年度排名
關於Starbucks
星巴克已在超過75個國家及地區設有分店，成為全球精品咖啡的頂級烘焙商與零售商。我們以充滿熱忱的心提供咖啡與一切有關商品，讓你在咖啡店的體驗值回票價。我們亦提供一系列的頂級茶飲、精緻糕點以及其他美味餐點，讓你的味蕾得到無比滿足。至於店內播放的音樂，是我們以其藝術氣息和動聽程度的前提下挑選的。
SOURCE yuu Rewards Club
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