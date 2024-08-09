Starlizard Integrity Services發現2024年上半年全球共舉辦了79場可疑足球比賽

2024年上半年被認為有可疑的79場比賽，佔該期間由SIS分析的36,841場足球比賽總數中0.21%。SIS在2023年同期亦發現79場可疑比賽，但這些比賽來自16,336場比賽的較小樣本，所以佔分析比賽總數的比例較高（0.48%）。

SIS 2024年首六個月的數據顯示：

其中17場可疑比賽（21.5%）均來自南美足球聯合會（CONMEBOL）地區的同一個國家，其中六場比賽為該國頂級賽事，十一場比賽為該國次級賽事。

南美足球聯合會（CONMEBOL）地區發生了33場可疑比賽（41.8%），較去年同期的11場有所上升。這代表了2024年上半年分析的所有南美足球聯合會（CONMEBOL）地區比賽的0.56%。

23個不同國家在國內男子比賽中至少有一個誠信警號。

其中「上半場僅限」（first-half-only）投注市場就有40場可疑比賽（50.6%），涉及可疑的投注模式，幾乎是2023年同期的21場可疑比賽的兩倍。

79場可疑比賽中有11場（13.9%）的懷疑評級分配為「高」，其中39場比賽（49.4%）的懷疑程度被評定為「中等」。

UEFA歐足聯（歐洲）地區共有29場可疑比賽（36.7%），比去年同期的40場有所下降。最新數字佔本期所有UEFA歐足聯地區比賽中分析的0.15%。

頂級以下的國內賽事發現49場可疑比賽（62%），而國內頂級賽事則有19場可疑比賽（24.1%）。

足球俱樂部友誼賽在今年上半年有七場可疑比賽（9.1%），儘管只佔分析的比賽總數的4%。

Starlizard Integrity Services主管Affy Sheikh表示：

「2024年上半年數字響起了一些值得令人關注的警號，而可以報告的積極情況很少。特別是，數據顯示了南美足球聯合會（CONMEBOL）地區出現令人擔憂的情況，可疑比賽數量比去年同期增加了200%。這種顯著增加明確提醒我們，幕後操縱黑手正在不斷適應環境，並將利用所發現的任何漏洞。」

「此外，我們見證，『上半場僅限』（first-half-only）博彩市場的操縱趨勢日益增長。在2024年首六個月，40場比賽成為這種方式的目標，從2023年同期的21場比賽顯著增加。

雖然可疑比賽的整體百分比仍然很低，但數據顯示操縱比賽對比賽完整性造成持續而嚴重的威脅。足球界必須認真思考如何最佳處理這個問題，因為全方面數字持續缺乏改善表明目前的努力和策略不夠有效。」

Starlizard Integrity Services簡介：

Starlizard Integrity Services（SIS）是總部位於倫敦的體育博彩諮詢公司Starlizard的專業誠信部門。Starlizard深入了解運動和體育表現且積極參與投注市場，這些優勢使其有著獨特的視角，一旦投注市場和體育比賽中出現可疑情況，它比世界上任何其他人知曉的更多。自2010年以來，Starlizard一直為體育管理機構和協會提供獨立的誠信服務，並於2017年建立了SIS，作為全力關注這項工作的專門資源。SIS將其對正常市場行為的深入洞察與詳細的場上表現資料分析和研究相結合，是識別可疑比賽和投注行為的理想選擇。SIS為體育管理機構提供免費使用的可疑比賽監控平台和移動應用程式KOMODO™，透過該平台可以獲取有關懷疑比賽安排的資訊。有關詳情，請瀏覽www.starlizardintegrity.com。

聯絡詳細資料：Starlizard Integrity Services，電話：+44 (0) 20 3014 9800，電郵：[email protected]

SOURCE Starlizard Integrity Services