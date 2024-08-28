StartSphere Taipei與多國創投結盟 打造臺北文娛科技生態
28 8月, 2024, 09:00 CST
台北2024年8月28日 /美通社/ -- 作為「潮臺北 Trendy Taipei」系列活動的重要組成部分，由臺北市政府產業發展局主辦的「StartSphere Taipei」國際創新交流論壇，將於9月4日至6日在臺北盛大舉行，以「今日科技、明日潮流」(Today's Tech, Tomorrow's Trend)為主題，聚焦全球熱門的消費、娛樂與金融科技領域。目前已確認出席的單位，如韓國影視娛樂城－京畿道高陽市政府旗下的投資與招商基金公司Goyang Investment Authority (GIA)；推動K-POP行銷全球、主辦HMA (Hanteo Music Award)頒獎典禮的科技公司Hanteo Global，都將齊聚於此。
韓國GIA表示：「我們對於將與臺北建立更緊密的業務發展感到非常開心，臺北的科技創新能力和活躍的創業生態系統讓我們印象深刻。希望可以認識更多臺北的創投、加速器或者新創團隊，在數位內容、科技與AI等領域展開合作的新篇章。」除了前述韓國高陽市政府旗下的Goyang Investment Authority (GIA)已表示有意願與臺北展開深度合作，也邀請了以熱門歌曲《Baby Shark》聞名全球的娛樂公司SmartStudy，負責投資、合資與IP通路拓展的部門一同來臺北共襄盛舉。
亞太地區包含日本、韓國、新加坡、菲律賓等國家，意識到資金和媒體對新創企業的重要性，臺北市政府因此展現「創業家友善城市」地位，匯聚來自8個國家與城市的投資機構、媒體及數位科技新創，除了台灣本土的成功案例，如：FunNow、Fansi、Cherri Tech, Inc. (TapPay)、DMKTZ Inc.、PicSee等，還有知名加速器和投資機構如AppWorks、CDIB和Hive Ventures的參與，彰顯臺北蓬勃發展的創新生態系統。此外，投資機構的加入，例如：曾投資KKDay的新加坡Monk's Hill Ventures；從日本到臺灣、東南亞積極布局的Headline Asia（前身為Infinity Ventures）；以及越南政府支持、該國最活躍的創投之一Thinkzone Ventures，這些投資機構各自專注於數位轉型、娛樂、媒體與生活服務等領域，將與來自韓國的The Pickool、泰國的TechSauce進行交流，並與臺灣的業者、新創公司進行深入對話，探討跨國合作機會。
「StartSphere Taipei」本次邀請了文娛投資、數位創新、媒體與內容的意見領袖齊聚臺北，更多精彩活動內容及報名資訊，可上本「創業台北」網站-「StartSphere Taipei 台北創新創業總匯」頁面查詢
SOURCE Startsphere Taipei
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