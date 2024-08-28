StartSphere Taipei與多國創投結盟 打造臺北文娛科技生態

台北2024年8月28日 /美通社/ -- 作為「潮臺北 Trendy Taipei」系列活動的重要組成部分，由臺北市政府產業發展局主辦的「StartSphere Taipei」國際創新交流論壇，將於9月4日至6日在臺北盛大舉行，以「今日科技、明日潮流」(Today's Tech, Tomorrow's Trend)為主題，聚焦全球熱門的消費、娛樂與金融科技領域。目前已確認出席的單位，如韓國影視娛樂城－京畿道高陽市政府旗下的投資與招商基金公司Goyang Investment Authority (GIA)；推動K-POP行銷全球、主辦HMA (Hanteo Music Award)頒獎典禮的科技公司Hanteo Global，都將齊聚於此。

韓國GIA表示：「我們對於將與臺北建立更緊密的業務發展感到非常開心，臺北的科技創新能力和活躍的創業生態系統讓我們印象深刻。希望可以認識更多臺北的創投、加速器或者新創團隊，在數位內容、科技與AI等領域展開合作的新篇章。」除了前述韓國高陽市政府旗下的Goyang Investment Authority (GIA)已表示有意願與臺北展開深度合作，也邀請了以熱門歌曲《Baby Shark》聞名全球的娛樂公司SmartStudy，負責投資、合資與IP通路拓展的部門一同來臺北共襄盛舉。