「StartSphere Taipei台北創新創業總匯」匯集8國創新力量 ，共譜國際合作新章
11 9月, 2024, 12:00 CST
台北2024年9月11日 /美通社/ -- 為期三天的潮台北 TRENDY TAIPEI 系列活動-「StartSphere Taipei台北創新創業總匯」，於9月6日圓滿落幕，成功展現臺北作為「創業家友善城市」的地位，以及努力創造臺北優質創業生態環境的誠意，引發多國創新創業組織表達與臺北締結友好關係的意願。
本次活動不只見證了臺北市與韓國京畿道高陽市政府投資與招商基金辦公室（GIA）簽署合作備忘錄的重要時刻，也獲得諸多國際嘉賓對臺北市及「StartSphere Taipei」的支持。來自越南的國際創投 ThinkZone Ventures 共同創辦人 Do Bui 便稱讚：「『StartSphere Taipei』雖為首屆活動，但舉辦的很成功，ThinkZone 已準備好與臺北新創建立夥伴關係。」。
此外，本次作為國際媒體代表，來到現場的泰國 Techsauce 與韓國 The Pickool 也對臺北創新創業生態讚賞有加。Techasuce 表示：「人工智慧、金融科技和娛樂產業的論壇令人印象深刻，期待探索台灣與區域內其他國家的協同效應，以及看到這些合作引領亞洲的下一波創新浪潮，『StartSphere Taipei』是一個很棒的開始，期待明年再會！」。The Pickool 媒體創辦人Philip 則對本次活動的獨角獸論壇所分享的內容感到驚艷，為此，他也發表了有關本次論壇代表- Xendit 和 Kopi Kenangan 的文章，展現「StartSphere Taipei」首次成功邀請來臺北的獨角獸企業，揭露他們獨到的市場洞察，為國際創新創業所帶來的意義。
「StartSphere Taipei台北創新創業總匯」 作為「潮台北 TRENDY TAIPEI 」系列活動的充電行程，3天的活動，邀請2家國際獨角獸企業、匯聚8國代表性之新創、創投與媒體，吸引超過600位嘉賓齊聚一堂，共同交流。經活動充飽電的臺北，正以滿滿的正能量，展示開放的姿態邁向國際舞台。未來，臺北也將繼續引領創新潮流，為新創帶來更多機遇，寫下創新創業嶄新的篇章。
SOURCE 臺北創業幫
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