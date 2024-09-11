「StartSphere Taipei台北創新創業總匯」匯集8國創新力量 ，共譜國際合作新章

此外，本次作為國際媒體代表，來到現場的泰國 Techsauce 與韓國 The Pickool 也對臺北創新創業生態讚賞有加。Techasuce 表示：「人工智慧、金融科技和娛樂產業的論壇令人印象深刻，期待探索台灣與區域內其他國家的協同效應，以及看到這些合作引領亞洲的下一波創新浪潮，『StartSphere Taipei』是一個很棒的開始，期待明年再會！」。The Pickool 媒體創辦人Philip 則對本次活動的獨角獸論壇所分享的內容感到驚艷，為此，他也發表了有關本次論壇代表- Xendit 和 Kopi Kenangan 的文章，展現「StartSphere Taipei」首次成功邀請來臺北的獨角獸企業，揭露他們獨到的市場洞察，為國際創新創業所帶來的意義。

「StartSphere Taipei台北創新創業總匯」 作為「潮台北 TRENDY TAIPEI 」系列活動的充電行程，3天的活動，邀請2家國際獨角獸企業、匯聚8國代表性之新創、創投與媒體，吸引超過600位嘉賓齊聚一堂，共同交流。經活動充飽電的臺北，正以滿滿的正能量，展示開放的姿態邁向國際舞台。未來，臺北也將繼續引領創新潮流，為新創帶來更多機遇，寫下創新創業嶄新的篇章。

SOURCE 臺北創業幫