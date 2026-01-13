Startup Island TAIWAN 矽谷新創基地成立滿一週年 深化台美 AI 與半導體創新鏈結

矽谷新創基地總監陳凱爾表示，基地成立的核心目標不僅在於提供空間或舉辦活動，而是為台灣新創在矽谷建立一個「被看見、被理解且被信任」的立足點。他指出，跨境發展的關鍵痛點在於資源與信任的落差，未來基地將聚焦三大方向：協助台灣新創在美國市場找到正確的連結與定位、深化國際夥伴對台灣技術與產業潛力的理解，以及以社群為核心，建立長期且可持續的信任關係。

活動當日，駐舊金山台北經濟文化辦事處科技組、北美台灣工程師協會（NATEA）、美西玉山科技協會，以及多個國際加速器與科技企業夥伴皆到場支持，包括Jetro San Francisco、Innovation Centre Denmark (ICDK)、European Institute of Innovation and Technology、Consulate General of Brazil in San Francisco、Stanford StartX、Founders Village等。多位與會代表指出，台灣在 AI、半導體、製造與工程實力上的深厚基礎，正是與矽谷攜手合作、共同面對下一波科技挑戰的重要關鍵。

展望未來，矽谷新創基地將持續深化與國際社群及產業夥伴的合作，協助更多台灣新創精準對接美國市場，並讓全球創新夥伴更深入理解台灣在全球科技版圖中的關鍵角色。

