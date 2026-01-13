Startup Island TAIWAN 矽谷新創基地成立滿一週年 深化台美 AI 與半導體創新鏈結
14 1月, 2026, 05:26 CST
國發會支持之海外新創據點，累計協助逾 35 家新創落地、促成逾千次國際商業連結
加利福尼亞州帕羅奧圖2026年1月13日 /美通社/ -- 由國家發展委員會（NDC）設立的 Startup Island TAIWAN Silicon Valley Hub（矽谷新創基地）於美國時間 1 月 12 日在加州 Palo Alto 舉行成立滿一週年活動，匯聚來自台灣與美國的新創團隊、科技企業、加速器與社群代表，共同回顧一年來推動台美創新鏈結的重要成果。
國發會於 2025 年在矽谷啟動第二座海外新創基地，定位為台灣與矽谷創新生態系的雙向橋樑。成立至今，基地已協助超過 35 家新創團隊於美國市場落地發展，其中逾 8 成為人工智慧（AI）相關新創，涵蓋 AI 應用、AI 硬體與軟硬體整合等台灣具備優勢的關鍵領域。同時，基地也連結超過 30 個在地社群，匯聚逾 200 位社群領袖，促成超過 1,000 次具體且有意義的國際商業連結。
矽谷新創基地總監陳凱爾表示，基地成立的核心目標不僅在於提供空間或舉辦活動，而是為台灣新創在矽谷建立一個「被看見、被理解且被信任」的立足點。他指出，跨境發展的關鍵痛點在於資源與信任的落差，未來基地將聚焦三大方向：協助台灣新創在美國市場找到正確的連結與定位、深化國際夥伴對台灣技術與產業潛力的理解，以及以社群為核心，建立長期且可持續的信任關係。
活動當日，駐舊金山台北經濟文化辦事處科技組、北美台灣工程師協會（NATEA）、美西玉山科技協會，以及多個國際加速器與科技企業夥伴皆到場支持，包括Jetro San Francisco、Innovation Centre Denmark (ICDK)、European Institute of Innovation and Technology、Consulate General of Brazil in San Francisco、Stanford StartX、Founders Village等。多位與會代表指出，台灣在 AI、半導體、製造與工程實力上的深厚基礎，正是與矽谷攜手合作、共同面對下一波科技挑戰的重要關鍵。
展望未來，矽谷新創基地將持續深化與國際社群及產業夥伴的合作，協助更多台灣新創精準對接美國市場，並讓全球創新夥伴更深入理解台灣在全球科技版圖中的關鍵角色。
