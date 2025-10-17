Startup Island TAIWAN 攜台灣新創生態系亮相福岡
17 10月, 2025, 18:09 CST
日本福岡 2025年10月17日 /美通社/ -- RAMEN TECH 2025 期間，Startup Island TAIWAN 攜手台灣新創生態夥伴共同舉辦跨國生態系交流活動，現場集結來自日本、韓國、以色列等多國創業家參與。活動以「連結亞洲創業網絡」為主題，透過開放對談與資源分享，促進台灣與福岡乃至東北亞地區的新創社群互動。
活動中，來自台灣的創業生態夥伴介紹各部會及組織如何協助新創進入國際市場，並透過政府計畫、媒體平台與加速器資源，共同支持新創在不同階段的成長。這樣的跨組織協作模式，使創業者無論在籌資、技術導入或海外拓展階段，都能找到相應支援，進一步強化台灣新創在國際舞台的曝光與競爭力。
其中，FINDIT 作為台灣新創募資第一站，透過整合新創企業、投資者及募資資訊，建立全面且具透明度的創業資料庫，讓海外投資人能更快速掌握台灣創業生態的動態與潛力。
本次活動同時也是 Startup Island TAIWAN 首度與台灣數位遊牧協會攜手合作，嘗試將「遠距創業」與「跨境工作」的概念融入創業生態，結合福岡開放包容的創業文化，探索新型態的國際創業連結模式。
福岡以開放的創業政策與豐富的國際交流資源，已成為日本最具發展潛力的創業城市之一。此次活動是台灣創業生態系夥伴首次集體登場福岡，透過多元的組織合作與國際對話，向日本及全球展示台灣創新能量。未來，Startup Island TAIWAN 將持續推動跨國合作，深化台日韓創業鏈結，共同建構更緊密的亞洲創新生態網絡。
