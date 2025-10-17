Startup Island TAIWAN 攜台灣新創生態系亮相福岡

其中，FINDIT 作為台灣新創募資第一站，透過整合新創企業、投資者及募資資訊，建立全面且具透明度的創業資料庫，讓海外投資人能更快速掌握台灣創業生態的動態與潛力。

本次活動同時也是 Startup Island TAIWAN 首度與台灣數位遊牧協會攜手合作，嘗試將「遠距創業」與「跨境工作」的概念融入創業生態，結合福岡開放包容的創業文化，探索新型態的國際創業連結模式。

福岡以開放的創業政策與豐富的國際交流資源，已成為日本最具發展潛力的創業城市之一。此次活動是台灣創業生態系夥伴首次集體登場福岡，透過多元的組織合作與國際對話，向日本及全球展示台灣創新能量。未來，Startup Island TAIWAN 將持續推動跨國合作，深化台日韓創業鏈結，共同建構更緊密的亞洲創新生態網絡。

SOURCE Startup Island TAIWAN