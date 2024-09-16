《時代週刊》和Statista授予三家SM公司全球最佳公司稱號

菲律賓帕賽市2024年9月16日 /美通社/ -- 《時代週刊》和Statista近日將SM Investments Corporation、SM Prime Holdings和China Banking Corporation評為「2024年度全球最佳公司」。這一榮譽彰顯了該集團在員工滿意度、收入增長和可持續發展方面的專注和卓越表現。

SM Investments總裁兼首席執行官Frederic DyBuncio表示：「我們很榮幸能夠入選全球最佳公司榜單，這體現出我們集團對負責任、包容性發展的共同承諾。這也證明了，我們在確保企業長期可持續發展的同時，不斷努力為所有利益相關者創造共享價值。」

SM一直致力於推動社會經濟增長，迄今已創造了131,000多個就業崗位，為100,000多家中小微企業(MSME)提供了重要支持。

該公司還積極管理其對環境的影響。2023年，集團旗下全資子公司Philippine Geothermal Production Company的蒸汽發電量達到2604.4千兆瓦時(GWh)。SM還種植了265萬棵樹木和樹苗，保護了24公頃的紅樹林，並在其購物中心內安裝了23.3兆瓦峰值(MWp)的太陽能電池板。

「2024年度全球最佳公司」排名是一項綜合分析的結果，旨在表彰全球表現最佳的公司。這項研究從三大指標對企業進行評估：員工滿意度、收入增長和可持續性。

員工滿意度評估跨越50多個國家和地區，涵蓋約170,000名受訪者的反饋。收入增長評估面向的是2023年收入至少達到1億美元，且2021年至2023年取得正增長的公司。可持續性評估基於Statista的ESG數據庫中的環境、社會和治理(ESG)數據以及專項研究展開。

關於SM Investments Corporation

SM Investments Corporation是菲律賓的領先企業之一，致力於投資零售、銀行和房地產行業的領先企業。該公司還投資能夠在菲律賓新興經濟中抓住高增長機遇的企業。

SM的零售業務是菲律賓規模最大、最多元化的業務，包括雜貨店、百貨公司和專賣店。SM旗下的房地產公司SM Prime Holdings, Inc.是菲律賓最大的綜合房地產開發商，業務涉及購物中心、住宅、寫字樓、酒店、會議中心以及旅遊相關的房地產開發。SM在銀行業的投資包括菲律賓最大的銀行BDO Unibank, Inc.，以及菲律賓第四大私營國內銀行China Banking Corporation。

欲瞭解更多信息，請訪問www.sminvestments.com

SOURCE SM Investments Corporation