Stavian Chemical在ICIS世界化工分銷商百強排行榜中排名第17位，標誌著在全球市場挑戰中實現了強勁增長

通過創新推動增長和可持續發展

Stavian Chemical持續成功的核心，在於其廣泛而多樣化的服務和產品組合。除了供應傳統的化學品外，該公司還顯著擴展到環境友好型解決方案領域。Stavian Chemical提供多樣化的綠色產品，包括回收和生物樹脂、液化天然氣(LNG)、可生物降解和植物基包裝、聚合物複合材料，以及循環經濟倡議，以便促進可持續發展。這一戰略不僅體現了Stavian Chemical對可持續性和創新的承諾，還使該公司在化工行業中成為推動積極變革的「催化劑」。

根據Straits Research的預測，全球化學品分銷市場的產值預計將在2031年達到4493.6億美元，復合年均增長率達到6.3%。這一增長為特種化學品需求的增加、技術創新以及對可持續性的重視所驅動，這為Stavian Chemical提供了一個理想的位置，使其能夠通過致力於創新和環保責任，來利用這些趨勢。

在全球市場上進行戰略擴展

Stavian Chemical在亞太地區的強大存在，仍然是其成功的基石。除了其值得稱讚的全球表現外，Stavian Chemical還在非洲、中東、歐盟、美國和拉丁美洲等市場取得了顯著發展。該公司對為客戶提供卓越價值與推廣可持續實踐的承諾堅定不移。這表明Stavian Chemical致力於戰略性擴展，並滿足區域和全球客戶的動態需求。

隨著Stavian Chemical繼續沿著增長和創新軌跡前進，該公司對卓越、可持續性和客戶滿意度的承諾仍然堅定不移，並準備迎接成功。

Stavian Chemical簡介

Stavian Chemical成立於2009年，總部位於越南河內，是跨國工業公司Stavian Group的成員，並且是全球化學品分銷商，以及領先的生物可降解塑料包裝製造商。Stavian Chemical以其遍佈全球的辦事處，提供卓越的B2B「一站式」解決方案和無縫全球連接。憑借自身所取得的多項榮譽，Stavian Chemical將繼續在行業中鋪平道路，為區域和全球客戶提供全面與端到端的服務。

垂詢Stavian Chemical詳情，請訪問https://stavianchem.com/

SOURCE Stavian Chemical