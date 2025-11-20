Stavian Industrial Metal以鉑金贊助商身份亮相VIMOX 2025

Stavian Industrial Metal 首席執行官 Justin Nguyen表示：「我們很榮幸能夠借助VIMOX 2025展會這一國際平台，展現越南工業的卓越實力。作為值得信賴的行業合作伙伴，我們的首要任務是拓展全球加工與貿易合作，推廣可持續解決方案，並支持越南持續推進綠色轉型和可再生能源發展。」

多層次戰略推動全球可持續增長

2024年，越南鋼鐵出口量超1262萬噸，出口額逾90.8億美元，平均價格為每噸719.5美元。在產能提升與全球需求持續增長的推動下，越南整體制造業預計將保持穩定增長。基於這一產業增長態勢，Stavian Industrial Metal正致力於鞏固越南在國際鋁、銅、鋼、鋅市場的重要地位。

該公司通過全方位、多層次的戰略整合可持續實踐並對標全球標准：

定位為全球工業金屬總代理商： Stavian Industrial Metal依托Stavian Group廣泛的國際網絡，助力全球制造商拓展市場版圖，提升營收與品牌影響力。





Stavian Industrial Metal依托Stavian Group廣泛的國際網絡，助力全球制造商拓展市場版圖，提升營收與品牌影響力。 重新定義工業金屬分銷模式： 通過明確的專業分工與各利益相關者的增值參與，構建貫通制造商、市場與客戶的透明高效的一體化價值鏈。





通過明確的專業分工與各利益相關者的增值參與，構建貫通制造商、市場與客戶的透明高效的一體化價值鏈。 提供全面的商業解決方案： 既夯實越南工業金屬產業基礎，又推動國產金屬產品走向全球，助力國家出口增長與產業國際融合。





既夯實越南工業金屬產業基礎，又推動國產金屬產品走向全球，助力國家出口增長與產業國際融合。 推進全球化金屬加工與貿易： 提升效率和競爭力。





提升效率和競爭力。 開發綠色金屬產品：遵循國際可持續發展標准，與越南2050淨零排放議程保持一致。

為強化其全面戰略，Stavian Industrial Metal已與印度領先的清潔技術和可再生能源公司ACME Group簽署具有約束力的條款，達成一項長期綠色熱壓鐵塊(HBI)和直接還原鐵(DRI)承購協議。根據協議，Stavian Industrial Metal將獲得為期至少10年的獨家授權，每年為亞洲市場承購和分銷80萬噸HBI與DRI綠色鋼材。

通過全球參與提升越南形象

Stavian Industrial Metal立志成為連接越南金屬工業與全球市場的橋梁。該公司與Viettel Construction、Dai Dung、PVC-MS、太原鋼鐵、LILAMA和Green Steel WA等重要合作伙伴保持密切合作。同時，憑借其越南美國商會(AmCham Vietnam)會員的身份以及在越南鋼鐵協會(VSA)執行委員會中的角色，積極維持與地區及國際行業協會的關鍵合作。此外，該公司還頻繁亮相國際大型活動，如在倫敦舉行的2025年CRU世界鋁業峰會和在中國舉行的2025年中國國際鋁工業展覽會。

憑借清晰的國際合作與綠色增長路線圖，Stavian Industrial Metal正將越南打造成為全球工業金屬市場的一支新興力量。

關於 Stavian Industrial Metal

Stavian Industrial Metal作為Stavian Group的子公司，依托堅實的財務基礎和廣泛的全球網絡，全力推動鋼鐵、鋁、銅、鋅等優質工業金屬的加工、投資與貿易。該公司憑借為金屬貿易行業量身打造的創新商業解決方案而聞名業界，始終致力於將越南金屬產品推向世界舞台，並積極推動國際先進實踐與創新成果融入越南金屬工業體系。

