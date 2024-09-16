Steelhead液化天然氣公司在韓國對Cedar液化天然氣公司和三星重工提起專利侵權訴訟

英屬哥倫比亞省溫哥華2024年9月17日 /美通社/ -- 總部位於溫哥華的液化天然氣（LNG）行業開發商Steelhead液化天然氣公司今天宣布，已開始在大韓民國對Cedar液化天然氣公司和三星重工有限公司 (「三星重工」）提起專利侵權訴訟。此次訴訟標誌著Steelhead液化天然氣公司在保護其專有技術和知識產權方面邁出了重要一步。

Steelhead液化天然氣公司已向首爾中央地方法院提起訴訟，指控Cedar液化天然氣公司和三星重工的行為侵犯了Steelhead液化天然氣公司的韓國專利。Cedar液化天然氣公司是擬在加拿大英屬哥倫比亞省基蒂馬特建造的浮式液化天然氣出口設施。Cedar液化天然氣公司選擇三星重工和Black&Veatch公司（Black & Veatch）共同建造Cedar液化天然氣公司浮式液化天然氣設施，並宣布已於今年早些時候開工。

該訴訟要求停止建造Cedar液化天然氣公司的設施，對未經授權使用Steelhead液化天然氣公司專利的行為進行賠償，並獲得禁止進一步侵權的禁令。

Steelhead 液化天然氣公司總裁 Victor Ojeda 說 「Steelhead液化天然氣公司投入大量資源開發其獨特的液化天然氣出口設施解決方案。我們的知識產權是這一努力的基石，我們有責任保護它不被擅自使用，我們多年來為解決與Cedar液化天然氣公司的糾紛所做的努力屢遭拒絕，不幸我們不得不採取法律行動。」

有關專利涉及Steelhead液化天然氣公司獨特解決方案的關鍵方面；這是一種領先的、具有成本效益的天然氣液化方式，用於出口到需求市場。通過整合電力驅動壓縮機、空氣冷卻模塊和集成存儲等創新功能，Steelhead液化天然氣公司的專利解決方案可以實現無與倫比的碳減排，並避免此類設施中冷卻水系統對環境造成的有害影響。

Steelhead液化天然氣公司在加拿大、美國、韓國、澳洲和墨西哥擁有液化天然氣出口設施解決方案的專利。Steelhead液化天然氣公司採取法律行動的決定表明，該公司致力於保護其技術進步，並確保維護行業內的公平競爭。

欲了解有關Steelhead液化天然氣公司及其專利液化天然氣設施解決方案的更多信息，請訪問 www.steelheadlng.com

關於Steelhead液化天然氣公司: Steelhead液化天然氣公司是一家領先的液化天然氣開發公司，致力於通過創新技術和戰略合作伙伴關係推進可持續能源解決方案。公司致力於推動整個液化天然氣價值鏈的效率和環境管理。

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SOURCE Steelhead LNG Corp.