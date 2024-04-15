領先「運動賺」應用STEPN與阿迪達斯合推獨家NFT運動鞋

STEPN x adidas Genesis Sneakers系列將於4月17日（星期三）在STEPN的姊妹NFT市場 MOOAR 上架。

這個首創系列也是STEPN與阿迪達斯在為期一年的合作中推出的一系列聯名活動中的第一個系列。這也彰顯了STEPN致力於將新興的「運動賺」領域發展成為一個改善生活的空間，同時使未來技術能夠代代相傳。

STEPN以社區為中心的方法是其迄今為止取得巨大成功的標誌。目前，STEPN已擁有500萬註冊用戶，躋身全球頂級生活類獎勵應用程序之列。在宣佈這一消息之後，STEPN社區在4月10日（星期三）成功空投了價值約3000萬美元的代幣。

這也是STEPN一連串備受矚目的合作夥伴關係中的最新一個，這些合作為「FitTech」的發展鋪平了道路，其中包括與DJ兼音樂製作人Steve Aoki、日本動畫系列片《攻殼機動隊》（Ghost in the Shell）、馬德里競技足球俱樂部（Atlético de Madrid）在數字可穿戴設備方面的合作。

談到此次合作，STEPN by FSL首席執行官Shiti Manghani表示：「STEPN與阿迪達斯合作的影響力很大，它可以讓你同時在虛擬世界和現實世界中運動賺獎勵。廣泛使用的生活類應用與阿迪達斯這樣的全球品牌之間的實體及數字（簡稱『phygital』）合作現已成為現實，這表明了生活方式獎勵的發展方向。」

STEPN x adidas Genesis Sneakers系列將通過MOOAR市場發售，以STEPN的原生GMT代幣定價，每雙1萬GMT。該系列將分兩個階段抽籤（未中籤者將全額退款）。

第一階段將於4月17日啟動，屆時將為最忠實的用戶保留200個NFT。這份名單包括「ALTS by adidas」NFT的持有者和廣大的FSL社區的合格成員，包括STEPN、MOOAR市場和區塊鏈遊戲Gas Hero的用戶。

第二階段將是公開抽籤銷售，屆時將發售剩餘的790個NFT。這個階段將從4月18日持續到4月21日。每24小時抽籤一次，中籤者可在MOOAR市場領取獎品。每個錢包僅限一個NFT，以確保獎品的公平分配。

關於STEPN：

STEPN是全球領先的「運動賺」平台，旨在激勵個人保持活躍。它於2021年由FSL推出，目前擁有500萬用戶，在Web3應用程序中名列前茅。該款應用程序通過獎勵來激勵運動，需要用戶購買虛擬的Sneaker NFT，鏈接他們的智能手機，並通過步行、慢跑或跑步獲得獎勵。

欲瞭解更多信息，用戶可訪問STEPN的 官網 | Twitter 。

關於阿迪達斯

阿迪達斯是全球體育用品行業的領導者。公司總部位於德國黑措根奧拉赫，在全世界擁有59000多名員工，2022年銷售額達225億歐元。

SOURCE STEPN by FSL