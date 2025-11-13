Strengths School™ 首屆峰會於香港圓滿舉行

匯聚亞洲人力資源頂尖領袖

聚焦優勢為本策略 實現極致員工投入度

香港 2025年11月13日 /美通社/ -- 備受信賴的新加坡優勢為本培訓機構 Strengths School™，11月7日成功舉辦首屆人力資源峰會。此次活動由 Strengths School™ 創辦人 Jason Ho 主持，匯聚來自德勤、Lululemon 和太古地產等知名企業的亞洲區人力資源總監、高級經理，以至是人才管理與學習發展領袖，深入探討如何透過優勢為本策略，有效提升員工在職場的投入度。

峰會以「Increasing Engagement with Strengths」（發掘優勢，激發員工投入感）為主題，為人力資源領域的資深專業人士提供互動交流平台，學習一系列以正向心理學為基礎、具研究實證的工具，精準識別並善用員工的獨特優勢。峰會議程設計注重互動，除了交流環節與嘉賓深度對談外，更設有 CliftonStrengths® 優勢現場示範工作坊，讓與會者掌握人才指導、團隊建設，以及建立具韌性高績效企業文化的實用方法。

回顧本次活動的成功舉辦，Strengths School™ 創辦人 Jason Ho 分享道：「我們的使命建基於一個簡單而強大的信念：唯有接納每個人的獨特優勢，才能打造卓越團隊。這次峰會的目標，正是將相關討論從抽象理論轉化為實戰策略。透過讓人力資源領袖親身體驗 CliftonStrengths® 框架，我們為他們提供了一套經過驗證的方法，能切實提升員工投入度、生產力和留任率，最終推動企業業績增長。」

Strengths School™ 首屆峰會，聚焦於具研究基礎且可落實的洞見，以及同儕間的交流學習，為亞洲人力資源活動樹立了新標杆。峰會亦進一步反映出，在瞬息萬變的商業環境，市場對優勢為本發展模式的需求日益增長，此模式已被視為提升員工投入度的關鍵驅動因素。

如欲了解更多資訊或預約服務諮詢，請瀏覽：https://www.strengthsschool.com/。

傳媒聯絡 如欲查詢詳情或邀約專訪，請聯絡： 天機公關及推廣顧問有限公司 林安穎 張柏廸 電郵： [email protected] 電郵： [email protected] 電話： +852 3678 0170 電話： +852 3678 0114

關於 Strengths School™

Strengths School™ 是一家總部位於新加坡的顧問公司，專注為個人、團隊及領袖提供優勢為本發展方案。我們透過具吸引力且成效驅動的課程，致力提升工作表現、團隊協作與員工投入度。我們的旗艦課程——TeamEDGE™、LeadershipEDGE™ 與 TalentEDGE™——已獲亞洲多家知名企業採用。

