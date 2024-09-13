「STYLE Bangkok 2025」為泰國海內外創作者帶來獨一無二的曼谷體驗

期待泰國這場顛覆性的設計、生活方式及時尚國際貿易展！

不容錯過！2025年4月2日至6日，泰國曼谷詩麗吉王后國家會議中心(QSNCC)不見不散！

曼谷2024年9月13日 /美通社/ -- 全新STYLE Bangkok 2025國際貿易展將是泰國有史以來同類展會中設計、生活方式和時尚元素最為豐富多元的終極探索目的地。預計將吸引25000多名全球訪客共赴這場集創意、多元、可持續發展與沉浸式體驗於一體的盛宴，匯聚超過500位設計、生活方式和時尚界的精英創作者與生產商。訪客可穿梭於傢俱、家居裝飾、時尚、生活好物、養生、禮品及玩具等多個品類，每個品類都蘊藏著發現STYLE的無限機會。

這裡，不僅是行業巨擘最新設計潮流的前沿陣地，更是與泰國本土及全球500多位STYLE創作者和生產商交流的橋樑。每一個展品皆匠心獨運，彰顯設計的獨特多元與前沿創新。本次國際貿易展會的亮點如下：