「STYLE Bangkok 2025」為泰國海內外創作者帶來獨一無二的曼谷體驗
13 9月, 2024, 15:28 CST
期待泰國這場顛覆性的設計、生活方式及時尚國際貿易展！
不容錯過！2025年4月2日至6日，泰國曼谷詩麗吉王后國家會議中心(QSNCC)不見不散！
曼谷2024年9月13日 /美通社/ -- 全新STYLE Bangkok 2025國際貿易展將是泰國有史以來同類展會中設計、生活方式和時尚元素最為豐富多元的終極探索目的地。預計將吸引25000多名全球訪客共赴這場集創意、多元、可持續發展與沉浸式體驗於一體的盛宴，匯聚超過500位設計、生活方式和時尚界的精英創作者與生產商。訪客可穿梭於傢俱、家居裝飾、時尚、生活好物、養生、禮品及玩具等多個品類，每個品類都蘊藏著發現STYLE的無限機會。
這裡，不僅是行業巨擘最新設計潮流的前沿陣地，更是與泰國本土及全球500多位STYLE創作者和生產商交流的橋樑。每一個展品皆匠心獨運，彰顯設計的獨特多元與前沿創新。本次國際貿易展會的亮點如下：
- 創意性：解鎖獨一無二的故事和設計，創意無界。
- 多樣性：體驗從經典到新興品牌的一系列產品、獨一無二的傳統工藝以及展現多樣性和包容性的未來主義設計。
- 可持續性：探索鼓舞人心的設計和生活方式創新，減少環境影響，創造更美好的社會、更富韌性的地方經濟以及更健康的地球。
本次國際貿易展會上的每位創作者都致力於提供友好且全面的解決方案，以及獨一無二的體驗。其中包括獨家STYLE合作、體驗式產品試用、揭秘「製作過程」以及迷你研討會，所有活動旨在真正提升訪客體驗，確保他們的STYLE探索之旅細節滿滿，應有盡有！
STYLE Bangkok 2025將每一趟曼谷之行變成了一場冒險。訪客可以探索全新的STYLE Bangkok生態系統，該系統無縫融合了曼谷繁華的旅遊和娛樂場景，還可以參加首次亮相的泰國STYLE交流盛會，該盛會旨在通過泰國特色體驗增強社交互動，以及攜手本土品牌共探STYLE合作新機遇。此次活動的目標是拓展STYLE探索的邊界，提升每位訪客的參觀體驗！
誠邀您於2025年4月2日至6日蒞臨詩麗吉王后國家會議中心(QSNCC) G層1至4號展廳的「STYLE Bangkok 2025」活動現場，盡享其豐富多元的無限魅力。
更多信息，請訪問：www.stylebangkokfair.com
本次活動由泰國商業部國際貿易促進廳(DITP)和泰國貿易委員會(BOT)聯合主辦。
SOURCE STYLE Bangkok
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