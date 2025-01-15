Sultan Al Jaber博士揭示「全球首個」24小時全天候可再生能源項目；全球巨型趨勢呼籲開創社會經濟進步的新路徑

世界處於關鍵時刻

「當我們步入21世紀的第二個四分之一時，我們發現自己正處於一個關鍵的時刻。我們正站在兩個世界的邊緣，一個是我們所熟知的世界，另一個則是它可能成為的樣貌。我稱這一刻為『未來關鍵交匯點』（Nexus of Next），」Sultan Al Jaber博士閣下表示。

他強調，世界正處於一個關鍵的轉折點，這一轉折點由三股強大力量驅動：新興市場的增長、能源系統的根本變革，以及人工智能的指數級增長；這些力量不僅能加速進步，還能將「進步推向超速發展」（put progress into overdrive）。

阿聯酋在能源、太空及國際外交領域的領導地位日益提升

阿聯酋工業與高級技術部長暨Masdar主席Sultan Al Jaber博士閣下表示，阿聯酋體現了「未來關鍵交匯點」（Nexus of Next），作為一個獨特的國家，站在傳統與變革的交匯點上，這一切都得益於阿聯酋國父Sheikh Zayed的偉大遺產。Sultan Al Jaber博士閣下轉向阿聯酋總統Mohamed bin Zayed Al Nahyan陛下，並繼續道：

「這種領導的傳承至今依然延續。「殿下，您不斷激勵我們開創新天地。在您的指引下，我們在太陽能領域創下了新紀錄。從全球最大單一地點的發電廠到世界領先的海水淡化廠。我們在風能領域樹立了標杆，打造了可在惡劣海域和低速環境下運行的風力發電場。我們在核能領域設立了標準，巴拉卡電廠（Barakah）的四個單元已經全部投入營運。我們在人工智能領域設立了基準，從穆罕默德•本•扎耶德人工智能大學（Mohamed bin Zayed University of Artificial Intelligence）——全球首所完全專注於人工智能的本土創辦大學，到像MGX這樣的策略投資平台。我們已踏足太空，將探測器送往火星，且不會止步於此。我們將很快發射MBR探險者（MBR Explorer）任務前往小行星帶，並且將利用我們自己的衛星MBZ-SAT來繪製地球地圖。

「正是您對團結的呼籲培養了多邊主義，使決心戰勝疑慮，並將世界凝聚在一起，促成了COP28上歷史性的阿聯酋共識，」Sultan Al Jaber博士閣下補充道。

克服 可再生能源間歇性問題

Sultan Al Jaber博士閣下指出，間歇性一直是可再生能源面臨的最大障礙之一，即無法提供全天候24小時穩定的電力。然而，有賴一個創紀錄的阿聯酋項目，這一障礙已經被克服。

「數十年來，可再生能源面臨的最大障礙就是間歇性問題。這一直是我們時代的挑戰。我們如何用不間斷的能源來驅動這個不眠的世界？我們如何將可再生資源轉化為可靠的電力？今天，我們有了答案。閣下、同事們、朋友們，我很高興地宣佈，全球首個能夠全天候提供可再生能源的大規模設施正式啟動。」

Sultan Al Jaber博士閣下補充說：「在與阿聯酋水電公司合作下，Masdar將5.2吉瓦（5.2 GW）的太陽能發電容量與19吉瓦時（19 GWh）的儲能相結合，生產1吉瓦（1 GW）不間斷的清潔電力。這將首次將可再生能源轉化為基載電力。」

籲提供多樣化能源選擇，以滿足世界未來能源需求

他強調，全球三大趨勢正帶來前所未有的能源需求，尤其是人工智能的增長，這對能源生產提出了前所未有的挑戰。

「在人工智能興起之前，全球能源需求已經預計將從9,000吉瓦（9,000 GW）增長至2035年超過15,000吉瓦（15,000 GW）。然而，隨著ChatGPT等應用程式每月增加五億次訪問，並且消耗的能源是谷歌（Google）搜尋的十倍，到了2050年，全球能源需求可能將達到35,000吉瓦（35,000GW）。我們談論的是一個250%的增長。

我相信大家都會同意，單一能源來源無法滿足這樣的需求。」

Sultan Al Jaber博士閣下概述了多樣化能源選項的必要性，以確保能源安全和為數十億人提供能源可及性。在這方面，他提到阿布達比多元化能源組合中的最新成員——XRG。XRG是一家能源投資公司，將幫助應對整個價值鏈中不斷出現的能源需求，涵蓋天然氣、化學品、低碳燃料及各種能源基礎設施，確保所有形式的能源——無論是電子還是分子——都能順利到達最終用戶。

「在一個仍有十億人無法獲得能源的世界，我們需要擁有多元的能源選擇。讓我明言，過早削減這些選擇的政策和法規，只會自食其果。簡而言之，我們需要一種『並行』策略。」

突顯將人類置於進步核心的扎耶德可持續發展獎（Zayed Sustainability Prize）

Sultan Al Jaber博士閣下強調了將人民置於進步核心的重要性，這不僅有助於改善生活質素，也造福生計，這一理念體現在扎耶德可持續發展獎（Zayed Sustainability Prize）中。

「『未來關鍵交匯點』（Nexus of Next）意味著將人民置於進步的核心。這意味著團結一致應對全球挑戰，

並且意味著認識到，任何發現都無價值，除非它有助於人類並改善生活。這正是扎耶德可持續發展獎（Zayed Sustainability Prize）的宗旨。正因為這個獎項，世界上每一天，都會有某個村莊首次能喝上乾淨的水；一個孩子能夠在太陽能照明下學習；一位農民在曾經貧瘠的土地上收穫作物。這一切繼承了扎耶德酋長的遺產，他相信我們所創造的未來，不僅是發電，而是賦能人民。」

開創一條新道路，釋放增長潛力，推動繁榮並帶來前所未有的經濟機遇

最後，Sultan Al Jaber博士閣下呼籲團結一致，共同開創一條新道路，創建一個融合能源可及性與可持續發展的新敘事，並呼籲採取全新的方法和思維方式。

「長久以來，我們一直被困在能源可及性與可持續發展之間的錯誤選擇中。這種『非此即彼』的思維方式正在扼殺進步。是時候改變這個敘事了。事實是，能源與可持續發展並非對立的力量，而是密切合作的夥伴。選擇不是在兩條道路之間作出決定，而是共同創造一條全新的道路。這是一條能夠釋放增長、促進繁榮並開啟前所未有經濟機遇的道路，亦是一條實現『未來關鍵交匯點』（Nexus of Next）的道路。」

Masdar簡介

Masdar（Abu Dhabi Future Energy Company）是全球發展最快的可再生能源公司之一。作為全球清潔能源的先驅，Masdar致力於推進太陽能、風能、地熱能、電池儲能和綠色氫技術的開發和部署，以加速能源轉型並幫助世界實現淨零排放的目標。Masdar成立於2006年，已在40多個國家/地區開發和投資項目，總容量超過31.5吉瓦（31.5 GW），為最需要的人提供負擔得起的清潔能源，並幫助更可持續的未來提供能源。

Masdar由TAQA、ADNOC和Mubadala共同擁有，目標是在2030年前實現100吉瓦（100 GW）的可再生能源投資組合容量，同時力爭在同年成為綠色氫的領先生產商。

欲了解詳情，請瀏覽：https://www.masdar.ae並連接：facebook.com/Masdar.ae和twitter.com/Masdar

PDF - https://mma.prnewswire.com/media/2597829/ADSW_Opening_Ceremony__Chairman_s_speech_Eng.pdf

SOURCE Masdar