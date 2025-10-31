Sun Life 調查顯示遺產規劃首要考慮是財務安全，可是許多家庭擔心無法傳承財富

未來十年，亞洲將迎來最大世代財富轉移。因此，有效遺產規劃對於該地區的家庭來說日益重要——不僅繼承金融資產，還繼承價值觀、傳統，以及為子孫後代創造機會。

締造安全與機會傳承

七成 (70%) 受訪者示，最重要遺產規劃因素是保障家庭財務安全措施。其次，制定清晰兼溝通順暢的遺產計劃，而減少混亂或糾紛 (53%)，並累積足夠財富傳承給下一代 (48%)。

大部份受訪者希望將自己留下的財富用於長期成長，59% 受訪者希望透過金融資產、人壽保險或家族企業進行投資，實現長遠財富創造。同樣有相當多受訪者希望遺產可以滿足住屋與醫療等基本需要 (59%)，其次是資助小學至大學或職業培訓的教育 (56%)。

受訪者擔心無法傳承遺產給後代。

近三份之二 (60%) 受訪者擔心財富可能無法傳承後代，超過一半 (55%) 受訪者擔心繼承人沒有足夠經濟能力來管理繼承資產，這突顯提高理財知識與坦誠家庭金錢對話的迫切需要。僅 31% 受訪者相信子女會尊重財富傳承、保全資產和繼續增值的意願。

最富裕受訪者擔憂最為明顯，28% 表示自己「非常擔心」財富保值。這表明財富越多，責任越大，風險也越高。

Sun Life 客戶與分銷總監 David Broom 表示：「我們看到，家庭正在顯然改變傳承的定義——從單純的財富，轉變為為子孫後代提供財務保障、教育和富意義的生活。雖然該調查顯示意願與行動之間存在差距，但這突顯積極規劃、專業指導和家庭坦誠對話的必要性，以確保資產和價值觀得到保護。」

傳承不僅在於金錢，更在乎意義。

亞洲家庭以多維度的方式定義他們的傳承。當被問及他們希望留下那種遺產時，41% 受訪者表示希望繼承財富（包括金錢、財產或其他富價值資產，包括家族企業）；其次是家族傳統 (15%)，以及希望對親友帶來個人影響 (13%)。

不僅擔憂財務問題，還包括守護家庭價值——僅 31% 受訪者認為子女會秉承家庭傳統。主要因素是年輕一代的優先事項出現分歧 (58%)、參與度有限 (39%)、價值觀誤解 (30%) 以及代際關係較弱 (29%)。

Sun Life 客戶與分銷總監 David Broom 表示：「現在的家庭視傳承遠不止於經濟遺產——它關乎透過推動財務增長、支持教育與醫療，甚至開啟全球機遇而創造持久影響。受訪者希望財富能更能發揮作用，不僅造福當下，更能產生惠及子孫後代的動力。」

雖然意識與日俱增，但仍然準備不足。

儘管該地區不斷提高遺產規劃意識，但仍然準備不足。如果今天去世，僅 19% 受訪者覺得已作妥善遺產安排，而富裕人士比率略微上升至 29%。僅 10% 受訪者已完成遺產規劃和進行溝通，而近一半 (45%) 受訪者僅部份規劃，31% 受訪者承認自己根本沒有任何規劃。

雖然受訪者對遺囑、信託和顧問等工具的認知度很高，但實際運用率卻很低。七成 (70%) 受訪者認識遺囑和遺產規劃文件，但僅 38% 使用。同樣，67% 受訪者知道財務顧問，但僅 36% 尋求專業建議。

許多遺產討論缺乏結構。近一半 (44%) 遺產規劃對話目前是非正式或隨意的，但這似乎並非首選方案，僅 27% 受訪者表示這是最佳場合。

Sun Life 客戶與分銷總監 David Broom 表示：「家庭正在談論， 可是並非計劃。雖然越來越多受訪者認識到需要坦誠財富和繼承問題對話，但許多此類討論仍然缺乏結構和後續行動，導致重要遺產決定懸而未決或遭受誤解。與全家人進行正式討論可以釐清思路，防止衝突，並確保留下更長久遺產。」

財務知識是寶貴家族遺產。

家庭正在轉化財仍教育為另一種形式的遺產，透過傳承理財知識和經驗來實現。當被問及他們已經採取或計劃採取那些行動來增強下一代的信心時，大部份人表示正在分享個人財務經驗 (54%)、參與公開財務討論 (53%)，以及教授基礎理財知識 (53%)。

受訪者對遺產規劃專業指導需求也不斷增長。 37% 受訪者已聘請顧問，42% 受訪者打算聘請顧問。富裕人士引領潮流，58% 受訪者尋求建議，而近一半 Z 世代受訪者 (47%) 打算尋求建議，這反映世代轉向結構式支援。

Sun Life 客戶與分銷總監 David Broom 表示：「現時大眾不僅希望傳承財富，還希望向下一代傳授財富管理知識與價值觀。隨着金融理財成為個人傳承的重要組成部份，我們致力透過提供可靠建議與金融教育，協助家族計劃和建立恆久傳承財富，而可彌合意願與信心之間的差距。」

如欲查閱完整報告，請按此。

