SunAzure 首次引入 De Antonio 成香港區代理，開創舒適且高性能豪華遊艇新紀元

De Antonio 的市場營銷總監Victor Morales 表示，對此次合作充滿信心，相信 De Antonio 的前衛設計和卓越性能將完美契合香港市場的需求，為本地遊艇愛好者帶來前所未有的奢華體驗。而作為第37屆巴塞隆拿美洲盃賽艇比賽的官方合作夥伴，De Antonio 更展現了其在國際賽艇界的領先地位，其提供的監控、巡邏及後勤支援，確保了這項歷史悠久賽事的順利進行，也彰顯了品牌對於航海運動的熱情和貢獻。該賽事是國際賽艇界的重要比賽，始於1851年，各隊競爭激烈，融合賽艇技術與創新科技。

全新發布的 D32 豪華遊艇，完美融合了緊湊設計與奢華體驗。隱藏式引擎設計提供更時尚簡約的流線型外觀，亦造就寬敞的環繞式甲板，給使用者額外的戶外休閒空間。標志性的V 型船體搭配先進設備，確保卓越的機動性和穩定性。而配備功能齊全的廚房、兩個獨立艙室和浴室，更為海上旅程增添了私密和舒適。憑藉運動型引擎和高效能，這艘船可達到50節的最高速度或30節的巡航速度，非常適合追求舒適且不犧牲性能的船主。與同尺寸的其他遊艇相比，D32的最大特色是下層船倉可以選配空調和發電機，提供更高的舒適度和便利性，讓旅程更加愜意。

SunAzure主席及聯合創始人凌志昌先生表示，香港作為亞洲豪華遊艇交易中心的地位日益鞏固，這得益於其成熟的遊艇業態和便捷的交通網絡。許多國際知名遊艇公司在此設立分支機構，進行新遊艇銷售和二手遊艇交易。香港不僅是亞洲區內資深頂級私人遊艇經銷商的總部所在地，還擁有多個高級會員制遊艇會，進一步鞏固其作為遊艇交易中心的地位。SunAzure 憑藉其管理層豐富的金融、遊艇管理和保險服務經驗，致力於打造一個全新和全面的遊艇生態系統，並率先推出類似「買樓花」概念的遊艇預售服務，讓客戶以更具吸引力的價格提前鎖定心儀的遊艇，同時，更可在等待交付期間，將遊艇作為投資，享受潛在的回報。這一創新模式，不僅降低了客戶的購買門檻，更為香港遊艇市場注入了新的活力，引領著行業的未來發展方向。

關於 SunAzure

SunAzure深信遊艇可以為生活創造無限的難忘體驗，憑藉對大海的熱情和對生活中美好事物的追求，我們致力提供高質素船隻選擇。 我們的專業團隊匯集了豐富的知識和專業知識。無論客人是首次購買者還是經驗豐富的遊艇愛好者，我們都會指導完成遊艇購買流程。 我們與知名製造商和值得信賴的合作夥伴密切合作，包括Princess Yachts, Agilis Tender, De Antonio Yachts，精心挑選每艘遊艇，滿足不同的需要。官方網站︰https://sunazureasia.com/

關於 De Antonio

成立於2012年，總部位於巴塞隆納市中心。這個策略性地點讓這座城市成為濱海、國際化設計的參考中心，擁有悠久的工業傳統和卓越的交通聯繫。De Antonio 採用了最先進的技術進行設計、工程和建造，並擁有來自各領域的國際專家團隊。這使得他們的最新解決方案、高需求特性和時尚設計在遊艇業界引起了顯著的影響，並將 De Antonio 帶到日間遊艇市場的領導地位。公司的成功促使其迅速成長，現已在四大洲建立了業務網絡。商業網絡由全球團隊組成的獨家經銷商構成。獨具特色的隱藏式舷外引擎，顯著降低了年度維護成本。

SOURCE Whosify Group