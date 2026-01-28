尋匯SUNRATE引入資深收單團隊，拓展全球支付新業務

新加坡2026年1月28日 /美通社/ -- 全球支付與財資管理服務商尋匯SUNRATE今日宣布，正式將一支擁有超十年行業經驗的資深收單團隊及其成熟系統和業務，整合納入集團產品服務體系。該團隊客戶產業分布多元，涵蓋主流跨境電商以及知名在線教培機構、遊戲公司、軟件服務商、機旅平臺、新零售品牌等，依托其深厚的行業積澱與專業能力，尋匯SUNRATE將業務版圖擴展至全球收單領域，而收單業務也升級為集團核心服務能力之一。此次整合後，尋匯SUNRATE將進一步強化端到端的支付能力，企業客戶今後可通過尋匯SUNRATE平臺，一站式實現數字化B2B、B2C和C2B等支付受理、對賬與結算、跨境資金清算及本地化付款的全鏈路高效管理。

整合成熟收單能力，尋匯SUNRATE升級全球支付服務體系

此次引入的資深收單團隊，為尋匯SUNRATE集團帶來經過長期驗證的成熟收單解決方案，包括穩定的技術架構、完善的風控合規體系，以及覆蓋多市場、多行業的客戶及其服務經驗。團隊在全球卡組織對接、本地支付方式集成、欺詐防控及合規運營方面擁有深厚積累，長期服務於在復雜跨境環境中實現規模化運營的國際商戶。完成整合後，該團隊已成為尋匯SUNRATE旗下全球收單事業部，將與集團的合規、技術及全球網絡團隊緊密協作，為企業提供安全、可擴展的收單服務。

目前，尋匯SUNRATE已獲得Mastercard、Visa及UPI的主會員資質，並積極推進成為國際卡組織收單會員。尋匯SUNRATE聯合創始人Paul Meng表示：「未來，尋匯SUNRATE將持續加大產品服務及AI等前沿技術的投入與升級，並通過戰略合作或收購等方式，拓展服務能力邊界，夯實全球業務版圖。」

尋匯SUNRATE全球收單：全景式解決方案

隨著全球收單業務正式上線，尋匯SUNRATE已構建覆蓋廣泛支付場景與商業模式的全景式服務體系。其全球收單解決方案涵蓋支付收銀臺（API/SDK）、賬單付款鏈接（Paybylink）與二維碼收款、訂閱收款、線下輕量化智能POS產品等核心模塊，全面支持跨境電商、在線教育、機旅零售、數字娛樂、軟件服務等行業全球商戶的線上線下收款需求。該服務體系核心優勢：

多元支付覆蓋：支持Mastercard、Visa等6大國際主流卡組織、30+全球主要電子錢包及50+本地支付方式，全面支持及適配不同區域用戶習慣 。

多幣種靈活結算：提供80+交易幣種、10+全球結算方式及20+主流貨幣匯兌服務，高效滿足跨境資金流轉需求。

全場景系統接入：支持Web/H5、APP、SaaS平臺及各類開源商城對接，包括與主流電商SaaS平臺Shopify的對接，實現快速部署與靈活擴展。

一體化管理平臺：集成統一訂單報表管理、多級賬戶系統，以及交易數據的實時監控與可視化展示，顯著簡化日常運營流程。

安全支付保障：依托尋匯SUNRATE的合規能力、穩定且高效的交易系統、適配不同行業的反欺詐風控系統及金融級安全防護機製，為交易與資金安全提供全方位保障。

專業高效服務：配備專屬商戶團隊（商務與運營）、7×24小時客服，快速響應客戶需求。

深化端到端戰略，構建全鏈路支付服務

此次拓展收單業務，是尋匯SUNRATE深化端到端全球支付解決方案的關鍵戰略部署。如今，尋匯SUNRATE已形成「全球收款+全球收單+國際支付+商務卡+財資管理」的完整服務閉環。

通過整合上述能力，尋匯SUNRATE將為企業客戶提供貫穿支付全生命周期的綜合服務，幫助企業顯著降低跨境運營的復雜度與成本，提升資金流轉效率與商業敏捷性，從而專註於全球業務增長。未來，尋匯SUNRATE將持續強化全球收單業務與集團各板塊的協同創新，通過技術驅動與生態共建，為企業提供更全面、更高效、更安全的跨境服務。

關於尋匯SUNRATE

尋匯SUNRATE創立於2016年，致力於為全球企業提供安全、高效的全球支付與財資管理解決方案。依托自主研發的強大技術引擎、廣泛的支付網絡與定製化API方案，尋匯SUNRATE助力企業在190+國家及地區開展業務。

公司的全球業務總部位於新加坡，並在香港、雅加達、倫敦和上海等多地設有辦公室。與花旗、渣打、巴克萊、摩根大通等國際頂級銀行達成合作的同時，尋匯SUNRATE也取得了Mastercard、Visa和UPI的主會員資質，持續為全球企業提供一站式數字化服務。

了解更多信息，請訪問：SUNRATE | Global Payment & Treasury Management

