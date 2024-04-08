尋匯SUNRATE為其商務卡客戶帶來 Apple Pay

客戶只需按兩下側邊按鈕，認證並將 iPhone 或 Apple Watch 靠近付款終端，即可完成免觸式付款。客戶亦可在 iPhone、iPad 及 Mac 使⽤ Apple Pay，以更快、更⽅便的⽅式在 app 或以 Safari 瀏覽網頁時付款，無需再建立賬戶或重復輸入送貨及付款資訊。以 Apple Pay 付款安全可靠，全因為它需要 Face ID、Touch ID 或裝置密碼認證，並要求使⽤⼀次性的獨特動態保安編碼。

安全和隱私⼀直是 Apple Pay 的核⼼所在。當客戶將信⽤卡或扣帳卡加入 Apple Pay 時，你實際使⽤的付款卡號碼不會儲存到裝置或 Apple 伺服器上，⽽是獲分配⼀個獨特的裝置賬戶號碼並進⾏加密，然後安全地儲存⾄你裝置的 Secure Element 中，這個業界標準並已獲認證的晶⽚，專門⽤於在裝置中安全儲存付款資訊。

設定 Apple Pay 的⽅法也非常簡單。在 iPhone，只需開啟銀包 app ，點⼀下「+」，然後按照指示操作，即可加入尋匯SUNRATE的商務信用卡。客戶在 iPhone、Apple Watch、iPad 及 Mac 加入付款卡後，便可立即在裝置使⽤ Apple Pay。客戶將可繼續享有尋匯SUNRATE商務卡提供的所有獎賞和優惠。

「自尋匯SUNRATE商務卡發行以來，我們一直不留余力地拓寬我們的產品能力，為我們的客戶帶來更多功能——支持 Apple Pay 是尋匯SUNRATE實現全球願景的關鍵一步，旨在推動全球企業的B2B數字化轉型。」

透過尋匯SUNRATE商務卡產品，企業可享受超過15種不同幣種的高效結算服務，並可自定義消費限額和有效期等關鍵參數。企業還可以生成實時交易報表，滿足各種對賬需求。尋匯SUNRATE已通過國際權威的支付卡行業數據安全標準（PCI DSS）最高等級Level 1認證。

要了解更多有關 Apple Pay 的資訊，請瀏覽 http://www.apple.com/hk/apple-pay/

要進⼀步了解尋匯SUNRATE，請瀏覽www.sunrate.com

關於尋匯SUNRATE

尋匯SUNRATE創立於2016年，致力於為全球企業提供安全、高效的數字化全球支付與財資管理解決方案。依托自主研發的強大技術引擎、廣泛的支付網絡與定製化API方案，尋匯SUNRATE助力企業在190+國家及地區開展業務。

公司的全球業務總部位於新加坡，並在香港、雅加達、東京、倫敦和上海等多地設有辦事處。與花旗、渣打、巴克萊、摩根大通等國際頂級銀行達成合作的同時，尋匯SUNRATE也取得了Mastercard和Visa的主會員資質，持續為全球企業提供一站式數字化服務。

SOURCE Sunrate