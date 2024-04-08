尋匯SUNRATE為其商務卡客戶帶來 Apple Pay

08 4月, 2024, 08:00 CST
以更安全、更可靠及更有效保障隱私的⽅式使⽤ iPhone 及 Apple Watch 付款。
香港2024年4月8日 /美通社/ -- 數字化全球支付與財資管理解決方案服務商尋匯SUNRATE，即⽇起將為其客戶提供 Apple Pay，讓客戶能以更安全、更可靠及更有效保障隱私的⽅式完成付款，並能運⽤ iPhone 的強⼤本領來保護每⼀筆交易。
尋匯SUNRATE產品總監Qincheng Wang表示:「越來越多的企業希望在支付過程中獲得與個人日常支付同等便捷的體驗—因此，盡管尋匯SUNRATE以國際B2B支付而聞名，但我們依然很高興能為客戶帶來 Apple Pay。」
客戶只需按兩下側邊按鈕，認證並將 iPhone 或 Apple Watch 靠近付款終端，即可完成免觸式付款。客戶亦可在 iPhone、iPad 及 Mac 使⽤ Apple Pay，以更快、更⽅便的⽅式在 app 或以 Safari 瀏覽網頁時付款，無需再建立賬戶或重復輸入送貨及付款資訊。以 Apple Pay 付款安全可靠，全因為它需要 Face ID、Touch ID 或裝置密碼認證，並要求使⽤⼀次性的獨特動態保安編碼。
安全和隱私⼀直是 Apple Pay 的核⼼所在。當客戶將信⽤卡或扣帳卡加入 Apple Pay 時，你實際使⽤的付款卡號碼不會儲存到裝置或 Apple 伺服器上，⽽是獲分配⼀個獨特的裝置賬戶號碼並進⾏加密，然後安全地儲存⾄你裝置的 Secure Element 中，這個業界標準並已獲認證的晶⽚，專門⽤於在裝置中安全儲存付款資訊。
設定 Apple Pay 的⽅法也非常簡單。在 iPhone，只需開啟銀包 app ，點⼀下「+」，然後按照指示操作，即可加入尋匯SUNRATE的商務信用卡。客戶在 iPhone、Apple Watch、iPad 及 Mac 加入付款卡後，便可立即在裝置使⽤ Apple Pay。客戶將可繼續享有尋匯SUNRATE商務卡提供的所有獎賞和優惠。
「自尋匯SUNRATE商務卡發行以來，我們一直不留余力地拓寬我們的產品能力，為我們的客戶帶來更多功能——支持 Apple Pay 是尋匯SUNRATE實現全球願景的關鍵一步，旨在推動全球企業的B2B數字化轉型。」
透過尋匯SUNRATE商務卡產品，企業可享受超過15種不同幣種的高效結算服務，並可自定義消費限額和有效期等關鍵參數。企業還可以生成實時交易報表，滿足各種對賬需求。尋匯SUNRATE已通過國際權威的支付卡行業數據安全標準（PCI DSS）最高等級Level 1認證。
要了解更多有關 Apple Pay 的資訊，請瀏覽 http://www.apple.com/hk/apple-pay/
要進⼀步了解尋匯SUNRATE，請瀏覽www.sunrate.com
關於尋匯SUNRATE
尋匯SUNRATE創立於2016年，致力於為全球企業提供安全、高效的數字化全球支付與財資管理解決方案。依托自主研發的強大技術引擎、廣泛的支付網絡與定製化API方案，尋匯SUNRATE助力企業在190+國家及地區開展業務。
公司的全球業務總部位於新加坡，並在香港、雅加達、東京、倫敦和上海等多地設有辦事處。與花旗、渣打、巴克萊、摩根大通等國際頂級銀行達成合作的同時，尋匯SUNRATE也取得了Mastercard和Visa的主會員資質，持續為全球企業提供一站式數字化服務。
SOURCE Sunrate
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