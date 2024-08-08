尋匯SUNRATE與Amadeus子公司Outpayce達成合作

新加坡2024年8月8日 /美通社/ -- 數字化全球支付與財資管理服務商尋匯SUNRATE宣布與Amadeus旗下子公司Outpayce建立合作夥伴關系，助力優化全球，尤其是亞太地區旅遊公司的B2B支付體驗。

基於本次合作，旅遊銷售商（即在線旅行社(OTA)和旅遊管理公司(TMC)）現在可以通過Outpayce的B2B錢包來生成並使用尋匯SUNRATE的商務卡，從而滿足一系列商業支付需求，例如向航空公司、酒店和其他供應商付款。該合作體現出一種新的戰略合作關系，即通過賦能Outpayce的B2B錢包來進行快速、安全的收付款交易。

旅遊銷售商也由此能夠在亞太地區輕松擴展業務，因為尋匯SUNRATE商務卡支持全球，包括亞太地區新興市場在內的15種貨幣。

尋匯SUNRATE總經理Coco He表示：「一直以來，尋匯SUNRATE堅持創新叠代我們的在線航旅解決方案，與Outpayce的合作使我們在成為旅遊業一站式B2B支付合作夥伴的道路上越走越穩。」

Outpayce旅遊銷售商業務主管Claudio Santos表示：「Outpayce致力於在B2B錢包中提供廣泛的虛擬卡選擇，以便旅行社可以根據自己的戰略向供應商付款。尋匯SUNRATE發行的商務卡為整個亞太地區提供了極具吸引力的新選擇，讓整個旅遊銷售商社區受益匪淺。」

此外，尋匯 SUNRATE 已通過國際權威的支付卡行業數據安全標準(PCI DSS)最高等級Level 1認證。

關於尋匯SUNRATE

尋匯SUNRATE創立於2016年，致力於為全球企業提供安全、高效的數字化全球支付與財資管理解決方案。依托自主研發的強大技術引擎、廣泛的支付網絡與定製化API方案，尋匯SUNRATE助力企業在190+國家及地區開展業務。

公司的全球業務總部位於新加坡，並在香港、雅加達、東京、倫敦和上海等多地設有辦事處。與花旗、渣打、巴克萊、摩根大通等國際頂級銀行達成合作的同時，尋匯SUNRATE也取得了Mastercard和Visa的主會員資質，持續為全球企業提供一站式數字化服務。

欲了解有關尋匯SUNRATE 的更多信息，請訪問https://www.sunrate.com/

關於Outpayce

Amadeus通過激發創新、建立合作夥伴關系以及履行對人類、環境和地球的責任，為為世界各地的每個人提供更好的旅行體驗。

作為Amadeus旗下的全資子公司，Outpayce是Amadeus通過新的人才投資、開放式API平臺和提供受監管的新支付服務的許可來擴大支付業務的下一步。

Outpayce提供更流暢的端到端旅行體驗，讓旅行支付變得簡單。該公司的開放式平臺將金融科技和銀行服務提供商與整個旅遊生態系統連接起來，使客戶和遊客能夠輕松使用新的支付技術。

Outpayce Xchange支付平臺(XPP)為旅遊商戶解決了驗證、收單和外匯等方面的難題，並為合作夥伴提供退單和欺詐管理等方面的解決方案，從而為遊客打造更優質的整體體驗。

在B2B支付領域，Outpayce利用一系列虛擬卡、貨幣和支付方式來協調支付流程，以優化成本、接受度和靈活性，滿足旅遊銷售商向供應商付款的需求。

Outpayce將繼續與Amadeus的所有團隊合作，並將其功能融入到Amadeus的所有應用程序中，從而提供端到端體驗。未來，旅行支付將變得越來越簡單。

欲了解有關Outpayce的更多信息，請訪問www.outpayce.com

關註Outpayce：LinkedIn

SOURCE Sunrate