尋匯SUNRATE入選FXC Intelligence《The Top 100 Cross-Border Payment Companies for 2024》榜單

通過尋匯SUNRATE的數字化解決方案，企業可以輕松付款至全球190+國家及地區，進行130+幣種的付款交易，以及享受15+幣種的卡支付服務。同時，尋匯SUNRATE還提供30+幣種的全球收款服務，涵蓋10余種主流幣種收款。除此之外，基於推動B2B數字化的全球願景，尋匯SUNRATE更是打造了高效的財資管理工具，如TreasuryOS和RiskOS，進一步賦能企業實現財務核算與風險管理的數字化轉型。

FXC Intelligence首席執行官兼創始人Daniel Webber表示：「尋匯SUNRATE本次入選《The Top 100 Cross-Border Payment Companies for 2024》榜單，突顯了該公司在其本土市場以及更廣泛地區日益增長的重要性。尋匯SUNRATE強勁的增長態勢和創新性是FXC Intelligence今年決定將其納入百強榜單的關鍵因素。」

尋匯SUNRATE聯合創始人兼首席執行官Paul Meng表示：「我們非常高興能夠被FXC Intelligence選入《The Top 100 Cross-Border Payment Companies for 2024》榜單。一直以來，尋匯SUNRATE的使命是成為新興市場中領先的B2B支付平臺，入選該榜單是對我們團隊為實現這一使命辛勤工作的有力證明。」

關於尋匯SUNRATE

尋匯SUNRATE創立於2016年，致力於為全球企業提供安全、高效的數字化全球支付與財資管理解決方案。依托自主研發的強大技術引擎、廣泛的支付網絡與定製化API方案，尋匯SUNRATE助力企業在190+國家及地區開展業務。

公司的全球業務總部位於新加坡，並在香港、雅加達、倫敦和上海等多地設有辦事處。與花旗、渣打、巴克萊、摩根大通等國際頂級銀行達成合作的同時，尋匯SUNRATE也取得了Mastercard和Visa的主會員資質，持續為全球企業提供一站式數字化服務。欲了解更多信息請訪問：https://www.sunrate.com/

關於FXC Intelligence

FXC Intelligence是一家行業領先的跨境支付數據和情報提供商。

全球最大的銀行、支付和頂級科技公司都依賴FXC Intelligence提供的關鍵數據，用以製定影響其日常運營、產品開發和戰略的重要決策。

公司的數據還被世界銀行和金融穩定委員會等在內的許多國際機構使用，以提供該行業最重要的指標。

FXC Intelligence實時追蹤價格、市場規模和產品變化，並高頻更新公司數據集，為客戶提供在快速變化的市場中保持領先地位所需的競爭優勢。

以公司數據為基礎，FXC Intelligence提供諸如價格引擎和銷售支持工具等解決方案，助力客戶實現增長和盈利。

SOURCE Sunrate