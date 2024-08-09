媒體快訊：Supermicro 宣佈 2024 年開放式儲存高峰會將於 8 月 13 日隆重登場

第 5 屆年度峰會將舉辦 7 場會議，邀請 17 家領先的儲存技術合作夥伴和 30 位演講者，共同討論 AI、CSP、HPC、HCI 和許多其他工作負載的最佳儲存實務與新發展

加州聖荷西2024年8月9日 /美通社/ -- 2024 年 8 月 13 日，Supermicro (SMCI) 將舉辦年度開放式儲存高峰會，本次峰會將邀集 NVIDIA、AMD、Intel、Nutanix、Micron、Kioxia、Western Digital、Seagate、DDN、VAST Data、WEKA 等業界巨擘以及專家學者，共同探討 AI、雲端服務、HPC、HCI 等領域的最新硬件和軟件儲存解決方案。從 8 月 13 日到 8 月 29 日的三個星期內，這個虛擬活動將舉辦七場專題研討會，邀請 Supermicro 的遠見團隊和 30 位領先的儲存創新者，專注於滿足當今最重要的儲存相關挑戰，包括 AI 對多類型工作負載的影響、實施 CXL 等新技術，以及為儲存和 IT 專業人士提供最佳實務和儲存硬件、媒體和軟件新技術的最新資訊。

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Supermicro 宣佈第五屆開放儲存峰會於 2024 年 8 月 13 日開幕

環節 1：啟用 AI 數據管道：針對 AI 的最佳化儲存設備

與會公司 ：Supermicro、NVIDIA、Micron、WEKA 和 Cloudian

：Supermicro、NVIDIA、Micron、WEKA 和 Cloudian 摘要 ：深入探討訓練大型 AI 模型時應如何透過新的網絡技術、高效能全快閃儲存、大容量硬碟儲存伺服器以及軟件定義儲存應用程式，來充分發揮 GPU 運算的效能。

：深入探討訓練大型 AI 模型時應如何透過新的網絡技術、高效能全快閃儲存、大容量硬碟儲存伺服器以及軟件定義儲存應用程式，來充分發揮 GPU 運算的效能。 詳細資訊：2024 年 8 月 13 日 | 太平洋時間上午 10 時至上午 11 時或之後，隨選

環節 2：AI 與媒體儲存工作流程的未來：娛樂產業的創新

與會公司 ：Supermicro、AMD、Western Digital 和 Quantum

：Supermicro、AMD、Western Digital 和 Quantum 摘要 ：了解 AI 技術如何徹底改變 M&E 產業，無論是電影、電視或企業影片，以及如何針對這些後製工作流程最佳化主儲存與輔助儲存。

：了解 AI 技術如何徹底改變 M&E 產業，無論是電影、電視或企業影片，以及如何針對這些後製工作流程最佳化主儲存與輔助儲存。 詳細資訊：2024 年 8 月 14 日 | 太平洋時間上午 10 時至上午 11 時或之後，隨選

環節 3：全新超融合：為企業實現高效能工作負載

與會公司 ：Supermicro、Inte、Nutanix 和 Western Digital

：Supermicro、Inte、Nutanix 和 Western Digital 摘要 ：探索超融合基礎架構 (HCI) 如何從傳統的虛擬化工作負載擴展至新的 AI、數據庫和企業應用。

：探索超融合基礎架構 (HCI) 如何從傳統的虛擬化工作負載擴展至新的 AI、數據庫和企業應用。 詳細資訊：2024 年 8 月 15 日 | 太平洋時間上午 10 時至上午 11 時或之後，隨選

環節 4：超大規模 AI：CSP 的安全數據服務

與會公司：Supermicro、AMD、VAST Data 和 Solidigm

摘要：探索 CSP 如何在大型儲存設備的支援下，以前所未有的規模，透過成千上萬的 GPU 部署 AI 模型，並確保其信心、安全性和能源效率。

詳細資訊：2024 年 8 月 20 日 | 太平洋標準時間上午 10 時至上午 11 時或之後，隨選

環節 5：擴充與擴出：做出正確的儲存架構決策

與會公司 ：Supermicro、Intel、Kioxia、Seagate、OSNexus 和 Graid Technology

：Supermicro、Intel、Kioxia、Seagate、OSNexus 和 Graid Technology 摘要 ：了解如何組合最佳的軟體定義儲存設計，並了解最適合您的儲存需求（擴充與擴出）的最佳架構。

：了解如何組合最佳的軟體定義儲存設計，並了解最適合您的儲存需求（擴充與擴出）的最佳架構。 詳細資訊：2024 年 8 月 22 日 | 太平洋時間上午 10 時至上午 11 時或之後，隨選

環節 6：全新的高效能運算：從 HPC 到 AI 的最佳化儲存

與會公司 ：Supermicro、NVIDIA、DDN 和 Solidigm

：Supermicro、NVIDIA、DDN 和 Solidigm 摘要 ：探索各家公司如何為新一代 HPC 儲存做出貢獻，新一代 HPC 儲存已走出實驗室，進入企業；新的 AI 工作負載利用傳統的高效能超級運算進行模擬工作負載。

：探索各家公司如何為新一代 HPC 儲存做出貢獻，新一代 HPC 儲存已走出實驗室，進入企業；新的 AI 工作負載利用傳統的高效能超級運算進行模擬工作負載。 詳細資訊：2024 年 8 月 27 日 | 太平洋時間上午 10 時至上午 11 時或之後，隨選

環節 7：CXL 如何實現存儲和伺服器的新用例

與會公司 ：Supermicro、Intel、Micron 和 Memverge

：Supermicro、Intel、Micron 和 Memverge 摘要 ：了解 CXL Gen 2 如何支援運算和儲存系統的新用例，以擴充記憶體，提升大型記憶體應用的效能，例如 AI 訓練和推論、記憶體內數據庫和分析。

：了解 CXL Gen 2 如何支援運算和儲存系統的新用例，以擴充記憶體，提升大型記憶體應用的效能，例如 AI 訓練和推論、記憶體內數據庫和分析。 詳細資訊：2024 年 8 月 29 日 | 太平洋時間上午 10 時至上午 11 時或之後，隨選

Super Micro Computer, Inc. 簡介

Supermicro（納斯達克股票代碼：SMCI）是全球領先的應用程式最佳化全面 IT 解決方案提供商。Supermicro 在加州聖荷西成立和營運，致力於為企業、雲端、AI 和 5G 電信/邊緣 IT 基礎架構提供業界領先的創新科技。我們是全面 IT 解決方案製造商，提供伺服器、AI、儲存、物聯網、交換器系統、軟件和支援服務。Supermicro 的主機板、電源和機箱設計專業知識，進一步支援開發和生產，並為全球客戶實現從雲端到邊緣的新一代創新。我們（在美國、亞洲和荷蘭）內部設計和製造產品，利用全球營運來實現規模和效率，從而務求提高整體擁有成本 (TCO) 和減少對環境的影響（綠色運算）。Server Building Block Solutions® 產品組合，屢獲殊榮。客戶可在多個系統系列中作選擇，從而準確提升工作量和應用程式。這些系統在我們靈活兼可重複使用構建塊上建立，並廣泛支援各外形規格、處理器、記憶體、GPU、儲存、網絡、電源和冷卻解決方案（冷氣機、自然風冷或液冷）。

Supermicro、Server Building Block Solutions 和 We Keep IT Green，均為 Super Micro Computer, Inc. 的商標及/或註冊商標。

所有其他品牌、名稱和商標均為其各自所有者的財產。

SOURCE 美超微電腦股份有限公司