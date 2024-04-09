Supermicro 擴闊邊緣運算產品組合，利用新一代嵌入式解決方案加速物聯網與邊緣 AI 工作負載處理速度

Supermicro 利用新款 Intel® Atom®x7000RE CPU 在智能邊緣實現高效且經濟的分散式效能

加州聖荷西和德國紐倫堡2024年4月10日 /美通社/ -- Supermicro, Inc.（納斯達克股票代碼：SMCI）作為一家專注於 AI、雲端、儲存和 5G/邊緣的整體 IT 解決方案服務提供商，宣佈推出新一代物聯網和嵌入式系統，旨在為遠端邊緣的智能應用提升效能和能源效率。隨著這些新產品的加入，包括實現對全新 Intel® Atom® x7000RE 處理器的支援，Supermicro 進一步增強其多樣化的基礎設施解決方案，為智能邊緣提供運算和 AI 效能。

「我們將繼續擴大系統產品線，現已推出針對邊緣最佳化的伺服器，可以處理產生海量資料的苛刻工作負載。」Supermicro 董事長兼行政總裁 Charles Liang 表示，「我們的積木式架構使我們能夠設計和提供各種 AI 伺服器，為企業提供從邊緣到雲端所需的解決方案。我們基於 Intel Atom 處理器的新型邊緣系統包含高達 16GB 的記憶體、兩個 2.5 GbE LAN 連接埠和一個 NANO SIM 卡插槽，能夠在全球大部分資料產生的邊緣系統進行 AI 推斷。」

Supermicro 全新物聯網和邊緣 AI 解決方案

如欲進一步了解有關 Supermicro 邊緣和嵌入式伺服器，請瀏覽：https://www.supermicro.com/en/products/embedded/servers

「不同企業在邊緣有各種用例和需求，因為他們需要整合更多的運算、媒體、圖形和 AI 功能，以期獲得更好的業務成果。」Intel 副總裁兼網絡與邊緣解決方案事業部總經理 Dan Rodriguez 表示，「這些企業依賴我們的生態系統為低功耗、價格敏感和空間受限的環境提供解決方案，從而應對邊緣的各種工作負載。」

Supermicro 的新系統包括 SYS-E100、SYS-E102、SYS-E111AD 和更新的 SYS-E403。這些伺服器專為邊緣應用而設計，採用最新的 Intel Atom 和 Intel Core CPU，可提供更高的效能，而且外型非常小巧緊湊。

Supermicro 新推出的 SYS-E100-14AM 和 SYS-E102-14AM 均配備了 Intel Atom x7000RE 處理器，高達 8 核，是上一代產品的兩倍。SYS-E100 和 SYS-E102 伺服器採用超緊湊外型設計，可充分發揮 Intel Atom 處理器的低功耗優勢（低於 12 W）和高效運算效能。雖然 SYS-E102 的外形尺寸僅為 190x44x120 毫米，但這些盒子大小的系統可提供高達 16GB 的 DDR5-SODIMM、兩個 2.5 GbE LAN 連接埠、兩個獨立的 HDMI 連接埠、3 個 USB 3.2 連接埠和一個帶有 NANO SIM 卡插槽的 M.2 B/E/M-key 鍵位。

SYS-E100 外形尺寸大了幾毫米，而且採用無風扇系統，溫度範圍增加到 -20°C 至最高 70°C，從而減少了活動部件的數量，提高了防污防塵能力。SYS-E100-14AM-IA 亦為無風扇系統，該型號可安裝在 DIN 導軌上。這項特性特別適合在工業環境中部署，因為系統可以輕鬆地與其他設備和模組整合在一起。所有三種型號均採用 9-36V 可變電源，可根據具體部署環境最佳化電源輸入。

為了滿足在邊緣運行 AI 推理工作負載對經濟型解決方案的需求，Supermicro 亦推出了 1U SYS-111AD-WRN2。作為一個深度僅 429 毫米的 1U 系統，該系統是能夠容納雙寬全長 GPU 卡或 3 個 PCIe 擴充插槽的最小伺服器，並可容納 FHFL GPU 卡。該系統配備第 14/13 代 Intel Core™ 處理器、最高 128 GB 記憶體和一系列擴充插槽。新系統可滿足視像處理、串流媒體或機械人等分散式應用的需求。

尺寸更大、功能更強的 SYS-E403-13E 平台專為要求苛刻的邊緣 AI 工作負載而設計，配備第 5/4 代 Intel Xeon® 可擴充處理器，最多可容納 3 個加速卡，在邊緣提供資料中心層級的效能。 此外，Supermicro X13 代 E403 提供高達 2TB 的 DDR5-5600 RAM、兩個 10 GbE 連接埠以及 3 個 PCIe 5.0 x16 插槽等一系列自訂選項。 406x267x117 毫米的緊湊外形使系統可部署在壁掛機櫃或便攜式設備等狹小空間內。

Supermicro 的新系統和更多產品將在 4 月 9 日至 11 日於德國紐倫堡舉行的世界嵌入式大會上展出。有興趣的參觀者可前往位於 1 號館 208 號展位的 Supermicro 展台，了解有關這些新系統的更多資訊，與專家面對面交流，並參觀智能行業和其他垂直行業的一系列用例。

Super Micro Computer, Inc. 簡介

Supermicro（納斯達克股票代碼：SMCI）是全球領先的應用程式最佳化全面 IT 解決方案提供商。Supermicro 在加州聖荷西創立和運作，致力為企業、雲端、人工智能和 5G 電信/邊緣 IT 基礎設施，提供市場創新。我們是全面 IT 解決方案製造商，提供伺服器、人工智能、儲存、物聯網、交換器系統、軟件和支援服務。Supermicro 的主機板、電源和機箱設計專業知識，進一步支援開發和生產，並為全球客戶實現從雲端到邊緣的新一代創新。我們（在美國、亞洲和荷蘭）內部設計和製造產品，利用全球營運來實現規模和效率，從而務求提高整體擁有成本 (TCO) 和減少對環境的影響（綠色運算）。Server Building Block Solutions® 產品組合，屢獲殊榮。客戶可在多個系統系列中作選擇，從而準確提升工作量和應用程式。這些系統在我們靈活兼可重複使用構建塊上建立，並廣泛支援各外形規格、處理器、記憶體、GPU、儲存、網絡、電源和冷卻解決方案（冷氣機、自然風冷或液冷）。

Supermicro、Server Building Block Solutions 和 We Keep IT Green，均為 Super Micro Computer, Inc. 的商標及/或註冊商標。

所有其他品牌、名稱和商標均為其各自所有者的財產。

SMCI-F

SOURCE 美超微電腦股份有限公司