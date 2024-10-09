Supermicro 推出適用於 AI 的全新多功能系統設計，邊緣最佳化與彈性兼備

全新 3U 伺服器最多可支援 18 繪圖處理器，並配備採用 P 核心的 Intel® Xeon® 6900 系列雙處理器

加利福尼亞州聖何塞2024年10月9日 /美通社/ -- Super Micro Computer, Inc. (SMCI)，是人工智能 (AI)、雲端、儲存及 5G/Edge 的全方位 IT 解決方案供應商，宣佈推出全新的多功能高密度基礎架構平台，以優化在邊緣端進行的 AI 推論演算。由於企業希望在日常營運中採用複雜的大型語言模型 (LLM)，因此需要能夠在邊緣位置，以最小延遲推斷大量資料的新硬件。Supermicro 的創新系統結合多功能、效能與散熱效率，可在同一系統中支援多達 10 個雙寬 (Double-width) 的 GPU，並能在傳統的風冷環境中運行。

Supermicro 主席暨行政總裁 Charles Liang 表示：「由於系統經過優化的散熱設計，Supermicro 可以在具有 256 個核心的高密度 3U 20 PCIe 系統中提供所有這些效能，並可在邊緣資料中心部署。隨著 AI 市場逐漸成長，客戶需要一個強大、多功能的解決方案推論資料，以推理資料在靠近產生資料的地方，就地執行以 LLM 為基礎的應用程式。我們新的 3U Edge AI 系統，使客戶能夠以最小的延遲運行創新解決方案。」

3U EDGE AI 推論系統支援 8 張雙寬 GPU 加速卡 SYS-322GB-NR-ANGLE SYS-322GB-NR 背面

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全新 SYS-322GB-NR ，配備兩個功能強大的 Intel® Xeon® 6900 處理器與 P 核心、8800 MT/s MRDIMM 以及多達 20 個 PCIe 5.0 擴充插槽。這款 Supermicro 系統，支援多種單寬或雙寬 GPU，或使用某些擴充插槽以安裝高效能 I/O 或其他附加卡。此外，此伺服器配備高達 6 TB 的 RDIMM 記憶體，還有高達 14 個 E1.S 或 6 個 U.2 NVMe 硬碟機。

此系統提供的一個使用案例為製造業，Supermicro 的新系統可部署在自動化生產環境的現場，以處理來自攝像機和感測器的資料摘要，而無需將資料傳輸至遠端位置。此功能可減少網路需求並改善回應時間。SYS-322GB-NR 的另一個優點是大型控制室，其中 AI 加速器卡可以部分由多顯示卡替換，以支援多達 64 個獨立顯示器。

Supermicro 於拉斯維加斯 Mobile World Congress (MWC) 亮相

SYS-322GB-NR 將於 10 月 8 日至 10 月 10 日，在拉斯維加斯 MWC 期間於 Supermicro 展位 #518 展出。此外，Supermicro 將展示內置 NVIDIA、AMD 和 Intel Xeon 6 處理器的系統，包括 X14 系列邊緣和電信系統，例如：

SYS-222HE-FTN - Hyper-E 採用 Intel Xeon 6 雙處理器，採用 2U 短深度機型，可接達前端 I/O，將資料中心的效能推展至電訊業界的極限

SYS-212B-FN2T - 適用於電訊和邊緣部署中 AI 的 2U 短深度系統，採用獨立 Intel Xeon 6700 系列處理器，配搭 E 核心和 GPU 支援

SYS-E403-14B-FRN2T - 一款盒裝電腦尺寸的可壁掛式邊緣裝置，能夠為遠端環境帶來具備 E 核心與 GPU 支援的 Intel Xeon 6700 系列處理器

AS -1115S-FDWTRT - 一個符合 1U NEBS 的系統，可為 ORAN、核心和託管服務提供電訊性能。此系統採用 AMD EPYC 8004 系列處理器，支援多達 1 個單寬 GPU 加速器，以應付繁重的工作負載。

除了展示 Supermicro 硬件系統之外，我們與 NVIDIA 合作，將共同展示適用於內部部署和邊緣應用程式的推論和 AI 解決方案，包括企業 AI、零售、電訊邊緣和金融服務。我們將展示關鍵生成人工智能 (Gen AI) 解決方案，其中包括 NVIDIA NIM、NVIDIA NeMo、NVIDIA Metropolis、遠端管理、安全性和網路。在電訊業界方面，Supermicro 與 NVIDIA 將會運用彼此的解決方案，演示現場 AI RAN 解決方案，並展示效能、管理與 AI 使用案例。

此外，在拉斯維加斯 MWC 展出 Supermicro 與 Intel 的全新聯合解決方案，結合堅固耐用的 IP65 Outdoor Edge 系統與內建的 AI 網路加速器和 Intel® Data Center GPU Flex 170。此解決方案可以在同一設備中，快速且具成本效益地部署多個私人 5G 網絡以及 Edge AI 應用程式。這些網路可由不同用戶使用和開發，為工業和學校場地、場館和智慧城市等密集環境，提供可擴充的解決方案。

Super Micro Computer, Inc. 簡介

Supermicro（納斯達克股票代碼：SMCI）是全球領先的應用程式最佳化全面 IT 解決方案提供商。Supermicro 在加州聖荷西創立和運作，致力為企業、雲端、AI 和 5G 電信/邊緣 IT 基礎設施，提供市場創新。我們是全面 IT 解決方案製造商，提供伺服器、人工智能、儲存、物聯網、交換器系統、軟件和支援服務。Supermicro 的主機板、電源和機箱設計專業知識，進一步支援開發和生產，並為全球客戶實現從雲端到邊緣的新一代創新。我們（在美國、亞洲和荷蘭）的廠房設計和製造產品，利用全球營運以實現規模和效率，務求提高整體擁有成本 (TCO) 和減少對環境的影響（綠色運算）。Server Building Block Solutions® 產品組合，屢獲殊榮。客戶可在多個系統系列中作選擇，從而準確提升工作量和應用程式。這些系統在我們靈活兼可重複使用構建塊上建立，並廣泛支援各外形規格、處理器、記憶體、GPU、儲存、網絡、電源和冷卻解決方案（冷氣機、自然風冷或液冷）。

Supermicro、Server Building Block Solutions 和 We Keep IT Green，均為 Super Micro Computer, Inc. 的商標及/或註冊商標。

所有其他品牌、名稱和商標均為其各自所有者的財產。

SOURCE 美超微電腦股份有限公司