Supermicro 液冷 AI 超級集群將助力日本大型 AI 數據中心

Supermicro 與 Datasection、KDDI 及 Sharp 攜手合作，將在一個新的 AI（人工智能）數據中心部署即插即用式機架規模液冷 AI 解決方案，當中包含採用最新 NVIDIA GPU 的技術，助力該 AI 數據中心在具備綠色運算的同時獲得額外的優勢

加州聖何塞及台北2024年6月3日 /美通社/ -- Computex — Supermicro Inc.（納斯達克股票代碼：SMCI） 與 Datasection、Foxconn、KDDI 及 Sharp 合作，將攜手打造大型亞洲 AI 數據中心。Supermicro 是涵蓋 AI、雲端、儲存及 5G/邊緣運算等領域的整體 IT 解決方案供應商。Supermicro 將與系統整合商 Datasection 合作，利用高階 NVIDIA GPU，為新建的數據中心開發全面 IT 機架規模液冷式解決方案。此外，Supermicro 還計劃建造一個帶有管道、水塔和監控設備的液冷系統。

新數據中心將建於 Sharp Sakai 工廠舊址，採用針對 NVIDIA AI Enterprise 平台優化的進階系統，專為領先的 LLM、 ML 和生成式 AI 應用提供強勁效能。

第一排從左至右分別是 Supermicro 總裁兼行政總裁 Charles Liang；SHARP 總裁兼行政總裁 Robert Wu；KDDI 董事長 Makoto Takahashi；以及 Datasection 董事長 Norihiko Ishihara。

Supermicro 總裁兼行政總裁 Charles Liang 表示：「Supermicro 很高興能夠與這些領先公司在這些讓人振奮的項目上合作。我們業界領先的創新直接液冷 (DLC) 解決方案是超密集的 AI 機架部署的不二之選，同時這些解決方案可降低能源成本並減少環境影響。新的 AI 數據中心以及參與項目的公司很好地全濕了業界對綠色運算的承諾和 AI 全球化的承諾。」

Super Micro Computer, Inc. 簡介

Supermicro（納斯達克股票代碼：SMCI）是全球領先的應用程式最佳化全面 IT 解決方案提供商。Supermicro 在加州聖荷西創立和運作，致力為企業、雲端、AI 和 5G 電信/邊緣 IT 基礎設施，提供市場創新。我們是全面 IT 解決方案製造商，提供伺服器、AI、儲存、物聯網、交換器系統、軟件和支援服務。Supermicro 的主機板、電源和機箱設計專業知識，進一步支援開發和生產，並為全球客戶實現從雲端到邊緣的新一代創新。我們（在美國、亞洲和荷蘭）內部設計和製造產品，利用全球營運來實現規模和效率，從而務求提高整體擁有成本 (TCO) 和減少對環境的影響（綠色運算）。Server Building Block Solutions® 產品組合，屢獲殊榮。客戶可在多個系統系列中作選擇，從而準確提升工作量和應用程式。這些系統在我們靈活兼可重複使用構建塊上建立，並廣泛支援各外形規格、處理器、記憶體、GPU、儲存、網絡、電源和冷卻解決方案（冷氣機、自然風冷或液冷）。

Supermicro、Server Building Block Solutions 和 We Keep IT Green，均為 Super Micro Computer, Inc. 的商標及/或註冊商標。

所有其他品牌、名稱和商標均為其各自所有者的財產。

SOURCE 美超微電腦股份有限公司