Supermicro 行政總裁 Charles Liang 將再次於 COMPUTEX 2024 發表行政總裁主題演講

行政總裁談及機櫃級即插即用 (PnP) 解決方案的最新創新，涵蓋液冷、更高效率以及針對人工智能、雲端運算和邊緣運算的最佳化性能

加州聖荷西及台北2024年5月1日 /美通社/ -- Supermicro, Inc.（納斯達克股票代碼：SMCI）是一間人工智能、雲端、儲存和 5G/邊緣領域的全面 IT 解決方案服務提供商，公司宣佈總裁兼行政總裁 Charles Liang 將連續第七年在 2024 年 6 月 4 日至 7 日於台北舉行的 COMPUTEX 2024 上發表行政總裁主題演講，這項大會是以「連接人工智能」為主題的最重要的計算和技術盛會之一。Supermicro 行政總裁主題演講將於 6 月 5 日（星期三）上午 9:30 在台北南港展覽館 2 館 7 層舉行（或網上進行）。

「Supermicro 將持續推動生成式人工智能技術的發展，不斷突破極限，打造從數據中心到智慧邊緣的創新節能解決方案」，Supermicro 總裁兼行政總裁 Charles Liang 表示， 「我們將堅定地致力於提供綠色 IT 解決方案和提高客戶滿意度，Supermicro 的液冷技術旨在降低能耗，將數據中心的總體擁有成本 (TCO) 降低 40%，同時為客戶優化系統效能並減少碳足跡。 目前，Supermicro 正在提供每機櫃 100kW 的人工智能解決方案。Supermicro 非常高興能夠參加 COMPUTEX 2024 並有機會展示這些創新技術和能力。」

如欲了解有關 Supermicro 參加 COMPUTEX 2024 的更多資訊，請瀏覽： https://learn-more.supermicro.com/computex。

台北國際電腦展 (COMPUTEX 2024) 以生成式人工智能技術的創新里程碑為重點，涵蓋六大主題：人工智能運算、高階互聯、未來移動、沉浸式現實、可持續發展以及創新。

在 COMPUTEX 行政總裁主題演講環節，經常在該活動中發表主題演講的 Charles Liang 將介紹 Supermicro 的尖端系統，這些系統旨在專注於縮短產品上市時間、Building Block Solutions® 以及綠色 IT 如何降低數據中心的總體擁有成本 (TCO)。

綠色運算對當今的數據中心至關重要，數據中心的耗電量約佔全球電力需求的 1-3%，預計還會增長。Supermicro 致力於設計和提供構成綠色運算的元件，最大限度地提高伺服器和數據中心的效能，最大限度地減少對環境的影響。

Supermicro 提供的機櫃級解決方案非常適合當今的人工智能/機器學習、雲端運算和儲存需求，同時有助於數據中心的快速部署。其建置模組解決方案支援一整套外形尺寸、處理器、記憶體、GPU、儲存、網絡、電源和冷卻解決方案，令企業能夠為多種運算目的建立自訂系統。

今年，Supermicro 將在 M0311a 展位展示機櫃、液體冷卻和綠色運算解決方案，這些解決方案可推動各行各業的創新、探索和發展。 這些解決方案採用最新一代 Intel® Xeon® 處理器、AMD EPYC™ 處理器和 NVIDIA GPU。如需更多資訊，請瀏覽 https://www.computextaipei.com.tw/en/index.html。

行政總裁主題演講將於 6 月 5 日（星期三）上午 9:30 在台北南港展覽館 2 館 7 層舉行（或網上舉行）。

若要報名參加現場演講或報名觀看現場直播，請瀏覽https://www.supermicro.com/en/event/computex。

Super Micro Computer, Inc. 簡介

Supermicro（納斯達克股票代碼：SMCI）是全球領先的應用程式最佳化全面 IT 解決方案提供商。Supermicro 在加州聖荷西創立和運作，致力為企業、雲端、人工智能和 5G 電信/邊緣 IT 基礎設施，提供市場創新。我們是全面 IT 解決方案製造商，提供伺服器、人工智能、儲存、物聯網、交換器系統、軟件和支援服務。Supermicro 的主機板、電源和機箱設計專業知識，進一步支援開發和生產，並為全球客戶實現從雲端到邊緣的新一代創新。我們（在美國、亞洲和荷蘭）內部設計和製造產品，利用全球營運來實現規模和效率，從而務求提高整體擁有成本 (TCO) 和減少對環境的影響（綠色運算）。Server Building Block Solutions® 產品組合，屢獲殊榮。客戶可在多個系統系列中作選擇，從而準確提升工作量和應用程式。這些系統在我們靈活兼可重複使用構建塊上建立，並廣泛支援各外形規格、處理器、記憶體、GPU、儲存、網絡、電源和冷卻解決方案（冷氣機、自然風冷或液冷）。

Supermicro、Server Building Block Solutions 和 We Keep IT Green，均為 Super Micro Computer, Inc. 的商標及/或註冊商標。

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所有其他品牌、名稱和商標均為其各自所有者的財產。

SOURCE 美超微電腦股份有限公司