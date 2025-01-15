美超微電腦（Supermicro）為企業、零售和邊緣伺服器解決方案提供人工智能驅動的功能

零售商可以透過美超微電腦（Supermicro）和輝達（NVIDIA）的合作，利用人工智能來增加收入並降低成本

加州聖荷西和紐約2025年1月15日 /美通社/ -- 美國全國零售聯合會（NRF） -- 美超微電腦（Supermicro, Inc.）（簡稱「SMCI」）是一家提供人工智能/機器學習（AI/ML）、高效能運算（HPC）、雲端、儲存及5G/邊緣運算（5G/Edge）的完整資訊科技（IT）解決方案供應商，正在於美國全國零售聯盟（NRF）年展上展示與輝達（NVIDIA）合作的零售業最新解決方案。隨著生成式人工智能（GenAI）能力的增強並變得更加易於接觸，零售商正利用輝達（NVIDIA）NIM微服務，這是輝達人工智能企業平台（NVIDIA AI Enterprise）的一部分，用作支持廣泛的應用。

美超微電腦（Supermicro）主席兼行政總裁梁見後表示：「美超微電腦（Supermicro）創新的伺服器、儲存和邊緣運算解決方案能夠改善零售營運、商店安全性和營運效率。」「在美國全國零售聯盟（NRF）展會上，美超微電腦（Supermicro）很高興向零售商展示人工智能的變革潛力，並徹底改變顧客體驗。我們的系統將有助於解決日常問題，並提升整體購物體驗。」

欲了解更多關於美超微電腦（Supermicro）為零售組織提供的人工智能解決方案，請瀏覽www.supermicro.com/RetailAI

前台和後台使用案例的創新——例如個人化購物體驗、物流過程自動化和防止損耗——使零售商能夠吸引顧客光顧並提升盈利能力。

美超微電腦（Supermicro）參加美國全國零售聯盟（NRF）展會

如上所述的零售人工智能解決方案需要專門的硬件來實現最佳效果。美超微電腦（Supermicro）提供業界最廣泛的邊緣人工智能解決方案，為零售機構提供優化其基於人工智能應用的投資回報率（ROI）所需的工具。透過在客戶所在地直接處理數據，結果以最小的延遲提供，從而創造出卓越的用戶體驗。在美國全國零售聯盟（NRF）展會上，美超微電腦（Supermicro）展示了最新的系統，旨在為零售地點提供高端性能：

SYS-112B-FWT： 這款1U短深度系統提供強大的邊緣運算，搭載最新的Intel Xeon處理器。儘管深度不足17英寸，系統仍能容納NVIDIA L40S顯示卡。

這款1U短深度系統提供強大的邊緣運算，搭載最新的Intel Xeon處理器。儘管深度不足17英寸，系統仍能容納NVIDIA L40S顯示卡。 AS -1115S-FWTRT： 這款1U短深度系統利用AMD的EPYC系列處理器，為客戶提供核心數量和顯示卡功能的靈活性，並具備容納一個雙寬NVIDIA L40S顯示卡的能力。

這款1U短深度系統利用AMD的EPYC系列處理器，為客戶提供核心數量和顯示卡功能的靈活性，並具備容納一個雙寬NVIDIA L40S顯示卡的能力。 SYS-E403- 14B ：一款緊湊型伺服器，能在偏遠且空間受限的地點提供資料中心級的性能。這款緊湊型系統可容納2張單寬或1張雙寬GPU卡，包括NVIDIA L40S或NVIDIA RTX 6000 Ada世代GPU，適用於偏遠的邊緣位置。

：一款緊湊型伺服器，能在偏遠且空間受限的地點提供資料中心級的性能。這款緊湊型系統可容納2張單寬或1張雙寬GPU卡，包括NVIDIA L40S或NVIDIA RTX 6000 Ada世代GPU，適用於偏遠的邊緣位置。 SYS-212B-FN2T ：這款2U短深度邊緣人工智能系統相比競爭對手提供更多功能和容量，並支持多個數據流或工作負載。針對邊緣推理優化，SYS-212B-FN2T支援最多2張雙寬GPU或單寬GPU，例如NVIDIA L4 GPU。

：這款2U短深度邊緣人工智能系統相比競爭對手提供更多功能和容量，並支持多個數據流或工作負載。針對邊緣推理優化，SYS-212B-FN2T支援最多2張雙寬GPU或單寬GPU，例如NVIDIA L4 GPU。 SYS-222HE-TN ：這款2U強大系統配備最新的Intel Xeon處理器，將資料中心級的處理能力帶入更短深度的平台。其可容納最多3張NVIDIA L40S GPU，為客戶提供強大的推理運算能力。

：這款2U強大系統配備最新的Intel Xeon處理器，將資料中心級的處理能力帶入更短深度的平台。其可容納最多3張NVIDIA L40S GPU，為客戶提供強大的推理運算能力。 AS -2115HE-FTNR ：這是一款基於最新AMD EPYC處理器系列的單處理器2U系統。此系統提供最高的雙寬GPU密度，可安裝4張卡片，如NVIDIA L40S GPU。

：這是一款基於最新AMD EPYC處理器系列的單處理器2U系統。此系統提供最高的雙寬GPU密度，可安裝4張卡片，如NVIDIA L40S GPU。 SYS-322GA-NR：針對最具挑戰性的工作負載，這款強大而多功能的3U邊緣人工智能平台提供10個PCIe 5.0 x16插槽或20個PCIe 5.0 x8插槽（在物理實體x16插槽中）。這些插槽最多可以安裝8張雙寬GPU卡，例如利用NVIDIA NVLink的NVIDIA H100 GPU。另外，該系統可配置19張單寬GPU卡，例如輝達（NVIDIA）的低型或單寬產品系列，或與其他附加卡片（如顯示控制卡）組合，這使得該系統成為包括大型控制室在內的各類環境的理想選擇。

在美超微電腦（Supermicro）展位上展示的人工智能應用案例之一是使用NVIDIA AI Blueprint for Digital Humans人工智能藍圖建立的客戶服務應用程式。系統展示James，一個模擬與真實人員互動經驗的電腦介面。數碼人類（Digital Humans）是虛擬化身，其外貌、行為和思維方式都像真實人類。在零售業之中，這項技術可以用來為顧客提供個人化的購物體驗、購物助手和客戶服務代表，集成於一個解決方案中。

第二個現場演示利用NVIDIA AI Blueprint for Retail Shopping Assistants人工智能藍圖，這是一個生成式人工智能參考工作流程，旨在改變線上和實體店的購物體驗。這個人工智能藍圖提供了構建購物助手的技術，這些助手能夠同時搜索多個商品，回答具體問題，如產品是否防水，並能將家具以實體精確的場景呈現，例如放置在顧客的客廳中。

第三個展示的應用案例利用NVIDIA AI Blueprint for Video Search and Summarization人工智能藍圖，進行影片搜索和總結，旨在應對日益嚴重的「零售萎縮」問題。「零售萎縮」指的是商品未經支付便離開商店的情況。僅在美國，「零售萎縮」損失每年對零售商造成超過1000億美元的損失。透過使用基於人工智能的解決方案，零售商可以實時解讀攝像頭輸入，並在結帳過程中即時識別錯誤，向零售店和顧客提供直接反饋。

美國全國零售聯盟（NRF）展覽與會者可以在展位#3165找到美超微電腦（Supermicro）。在2025年1月12日至14日於美國紐約市舉行的美國全國零售聯盟（NRF）展覽中，美超微電腦（Supermicro）與輝達（NVIDIA）合作，向零售商介紹人工智能的變革潛力。有關詳情，請瀏覽https://nrfbigshow2025.smallworldlabs.com/co/super-micro-computer-inc

Super Micro Computer, Inc.簡介

美超微電腦（Supermicro）（納斯達克股票代碼：SMCI）是應用優化整體資訊科技（IT）解決方案的全球領軍企業。美超微電腦（Supermicro）在美國加州聖荷西創立和營運，致力為企業、雲端、人工智能（AI）和5G電信（5G Telco）／邊緣資訊科技基礎設施（Edge IT Infrastructure），提供市場創新。我們是全方位的資訊科技（IT）解決方案製造商，提供伺服器、人工智能、儲存、物聯網、交換器系統、軟件和支援服務。美超微電腦（Supermicro）的主機板、電源和機箱設計專業知識，進一步支援開發和生產，並為全球客戶實現從雲端到邊緣的新一代創新。我們的產品均在公司內部（包括美國、亞洲和荷蘭）完成設計和製造，透過全球營運壯大規模和加強效益，從而優化整體擁有成本（TCO），並透過綠色運算減少對環境的影響。獲獎無數的Server Building Block Solutions®透過我們靈活可重用的構建模組，為客戶提供各適其適的系統產品系列，用於優化其確切的工作負載和應用程式。這些構建模組支援全系列外形規格、處理器、記憶體、GPU、儲存、網絡、電源和冷卻解決方案（空調、自然空氣冷卻或液體冷卻）。

美超微電腦（Supermicro）、Server Building Block Solutions和We Keep IT Green是Super Micro Computer, Inc.的商標及／或註冊商標。

所有其他品牌、名稱和商標，均為各自所有者的財產。

SOURCE 美超微電腦股份有限公司