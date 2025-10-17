Supermicro推出資料中心建構組件解決方案的全新業務線，提供資料中心設備與管理服務

  • 業界首個一站式資料中心解決方案，可實現更快的啟動上線時間、卓越的效能，和更低的成本
  • 涵蓋關鍵運算、電源、冷卻設施、管理軟體，和資料中心相關服務
  • 液冷式模組化建構組件可依據客戶的工作負載與部署環境，進行最佳化配置
  • 資料中心層級、機櫃層級，以及預驗證的運算叢集，皆於出貨及部署前依據客戶規格進行資料中心規模的工廠測試

2025年10月17日 加州聖荷西 /美通社/ -- Supermicro, Inc.（NASDAQ：SMCI）作為AI/ML、高效能運算、雲端、儲存和5G/邊緣領域的全方位IT解決方案供應商，宣布其資料中心建構組件解決方案（Data Center Building Block Solutions®，DCBBS）正式上市。這些解決方案作為Supermicro的全新業務線，可讓企業透過單一供應商完成資料中心的完整設計、採購與建置程序，進一步縮短啟動上線時間（Time-to-Online，TTO），以及提升整體品質與維護效率。Supermicro解決方案現已涵蓋完整的資料中心IT基礎設施，包括伺服器、儲存、管理軟體、液冷設施、網路及其他電子元件等，且所有元件在出貨前皆在Supermicro製造基地內進行整合與測試。透過此項完整IT解決方案，企業可直接與Supermicro合作，進而簡化整座資料中心的建置流程。

Supermicro總裁暨執行長梁見後表示：「基於我們為全球多家大型資料中心營運商提供解決方案的專業與經驗，我們意識到，提供完整的IT基礎設施解決方案，將能助力企業簡化資料中心的建置流程。我們的全球製造團隊已準備好，依據特定的資料中心需求，為客戶提供現代化、高能效資料中心建置專案的一切必要IT元件，以及完整的資料中心管理軟體。透過這項全新業務線，我們的服務可加速完整資料中心的建置與部署。此外，我們的液冷解決方案專為最新一代GPU、CPU及其他電子元件設計與最佳化。與現有的氣冷式資料中心相比，Supermicro液冷技術與設施組件可使資料中心耗電量減少最高40%。」

了解更多：www.supermicro.com/dcbbs

核心 DCBBS 元件

Supermicro資料中心建構組件解決方案的主要元件包括：

  • AI與運算系統
    • 多元類型的高密度、高效率及高擴充性最佳化系統。這些系統結合了NVIDIA、AMD與Intel的最新AI與加速運算技術，並具有多種機型規格以支援各類運算工作負載。
    • 結合多家軟體定義網路（Software-Defined Networking，SDN）合作夥伴技術的Peta級與物件儲存伺服器。這些伺服器專為具有嚴苛需求的AI工作負載設計，可最大化資料處理量。
    • 由Supermicro內部設計的液冷板，能針對系統內的電子組件，有效移除最高98%的熱能。

  • 機櫃內（In-Rack）解決方案
    • 提供多種類型的冷卻液分配歧管（CDM）與冷卻液分配單元（CDU）配置。垂直式CDM可支援更高的伺服器密度。Supermicro的In-Rack CDU可提供最高250 kW的液冷性能，並支援最高45 °C的冷卻液，同時搭載備用電源供應器與幫浦，以確保穩定性。
    • 後門式熱交換器（Rear Door Heat Exchanger，RDHx）可直接安裝於伺服器機櫃後方，有效移除核心元件附近的熱能，大幅降低資料中心對空調的需求。
    • Supermicro乙太網路交換器（Ethernet Switch）針對多種運算工作負載進行了最佳化，可支援最高800 GbE的連線速度與51.2 Tbps的效能。根據客戶的需求與喜好，Supermicro也提供合作夥伴的Ethernet、InfiniBand及Omni-Path交換器。
    • 對於整合了AI伺服器與交換器的最新一代機櫃，機櫃式電源（Power Shelf）正成為其中一項必要元件。Supermicro提供33 kW功率/層的機櫃式電源，並可適用於各種尺寸的機櫃。
    • 電池備援模組（Battery Backup Unit，BBU）架對於企業與關鍵任務工作負載至關重要。Supermicro BBU可在斷電發生時提供48 V直流電、33 kW功率、能持續90秒的備援電力，以支援應用程式完成檢查點（Checkpointing）機制，避免應用程式的完全重啟。此BBU可被整合至多種機櫃配置。
    • 資料中心的成功部署需要高度的機櫃通用性。Supermicro提供的機櫃解決方案可支援最新液冷式伺服器、機櫃式電源，以及電池備援模組架。

  • 機櫃列間式（In-Row）解決方案
    • Supermicro列間式CDU可為多組高功率液冷式伺服器機櫃提供足夠的散熱性能。這些列間式CDU能夠為最高1.8 MW的伺服器運行熱量進行冷卻，並可同時與多個機櫃連接。
    • Supermicro液對氣（Liquid-to-Air，L2A）Sidecar為獨立運作元件，能將伺服器產生的高溫冷卻液在資料中心內完成冷卻，無需對基礎設施進行改建就可導入液冷技術。此外，這些Sidecar能對最高200 kW的伺服器所產生的熱能進行冷卻。
    • Supermicro SuperCluster提供可擴充式的叢集單元，並整合了多個機櫃與網路架構，是可高度客製化的隨插即用（plug-and-play）解決方案。這些系統在出貨前皆經過嚴格的L11或L12驗證測試，確保客戶能順利從Pilot Project階段進展至正式部署，進而擴大AI基礎設施規模。

  • 場域基礎設施解決方案
    • 資料中心交換器連接與佈線是資料中心級解決方案中的核心要素。Supermicro DCBBS提供最佳化流量工程設計，以及佈線技術的完善整合、完整設計與規畫文件，包括路由與連接埠的對應連結（Routing/Port Mapping）和線路長度的最佳化。此設計與部署服務可縮短啟動上線時間、降低材料與人力成本，並提升整體客戶體驗。針對需要許多系統一起運行，以解決複雜運算問題的工作負載，網路交換器架構也成為了必須的元件。此外，Supermicro也提供了多種高效能、高靈活性與高穩定度的交換器機型，以支援各類應用程序。
    • Supermicro提供的水冷塔（Water Cooling Tower）具備多種配置，以因應許多類型的資料中心冷卻需求。這些水冷塔易於安裝，並可多台共同平行運作，以提升整體散熱性能。
    • 針對水資源有限的部署環境，Supermicro亦提供乾式冷卻器（Dry Cooler），能以與水冷塔相同的模組化設計，實現低PUE（電源使用效率）與低 WUE（水資源使用效率）。這些乾式冷卻器具備絕熱輔助式（Adiabatic-Assisted）預冷功能，可在高溫環境與各種條件下確保高效散熱與穩定運行。
    • 部分資料中心需要配置發電機，而Supermicro的全新發電機產品系列提供從500 kW到3,000 kW的不同功率，並支援快速啟動與高度的Step-Load Acceptance，並內建自動電源切換開關（Automatic Transfer Switch）。
    • 變壓器可為MW級組件提供穩定、低阻抗的電力，並可選擇性啟用智慧監控與Loop-Feed功能，實現快速、穩固的部署。同時，此系列變壓器輸出功率可進行配置，支援從750 kVA至5,000 kVA的範圍，以因應不同資料中心需求。

  • 管理軟體套件
    • SuperCloud Composer®（SCC）是一套全面的資料中心生命週期管理軟體，可監測資料中心內的伺服器、網路設備，以及液冷設施。它可在伺服器、網路、PDU、CDU、冷卻塔，和第三方系統之間，進行一體式的機櫃與液冷管理。此軟體也具備電源管理、進階漏液偵測、防護和警示功能，以確保GPU與冷卻設施的正常運作。透過大規模式的監測與調校功能，SuperCloud Composer可透過單一連接端管理超過20,000台主機。
    • SuperCloud Automation Center（SCAC）提供預先建置的企業級自動化技術，涵蓋從韌體、作業系統部署，至Kubernetes與AI工作負載啟用的完整流程，同時確保極佳的安全性、可擴充性與管理模式。
    • SuperCloud Developer Experience Console（SCDX）提供一站式且高度的開發者靈活性能，並支援自選式資源配置、AI原生工作流程，以及內建的監測功能，助力團隊更快速並安全地從程式碼層面進展至模型開發。
    • SuperCloud Director（SCD）提供多租用戶（Multi-Tenant）AI雲端控制功能，可整合裸機運算、乙太網路與InfiniBand網路，以及多個儲存平台。

  • 服務與現場部署
    • Supermicro全球服務是全新的專業性服務，同時也是DCBBS的環節之一。此服務提供全面的服務層級組件，包括資料中心設計、解決方案驗證及專業現場部署。這項服務也包含持續性的現場支援以確保長期成果產出，並針對關鍵任務的上線，提供4小時內現場回應的選擇性服務。
    • Supermicro資料中心解決方案與服務可助力客戶完成從Bare-Land階段的建置，到氣冷轉型液冷散熱的程序。此外，現場建置服務可大幅縮短資料中心專案的前置時間。我們的整合型、一站式解決方案能縮短啟動上線時間，並打造更高品質的資料中心。

Supermicro致力與客戶合作，簡化並縮短建置與部署先進資料中心所需的時間，而液冷散熱也將是許多資料中心的必需技術。Supermicro的完整資料中心級產品組合可透過單一供應商形式為客戶提供服務，進而實現更快的啟動上線時間，同時確保更高品質的部署。

關於 Super Micro Computer, Inc.
 Supermicro（納斯達克股票代碼：SMCI）為應用最佳化全方位IT解決方案的全球領導者。Supermicro的成立據點及營運中心位於美國加州聖荷西，致力為企業、雲端、AI和5G電信/邊緣IT基礎架構提供領先市場的創新技術。我們是全方位IT解決方案製造商，提供伺服器、AI、儲存、物聯網、交換器系統、軟體及支援服務。Supermicro的主機板、電源和機箱設計專業進一步推動了我們的發展與產品生產，為全球客戶實現了從雲端到邊緣的下一代創新。我們的產品皆由企業內部團隊設計及製造（在美國、亞洲及荷蘭），透過全球化營運實現極佳的規模與效率，並藉營運最佳化降低總體擁有成本（TCO），以及經由綠色運算技術減少環境衝擊。屢獲殊榮的Server Building Block Solutions®產品組合，讓客戶可以自由選擇這些具高度彈性、可重複使用且極為多元的建構式組合系統，我們支援各種外形尺寸、處理器、記憶體、GPU、儲存、網路、電源和散熱解決方案（空調、自然氣冷或液冷），因此能為客戶的工作負載與應用提供最佳的效能。

Supermicro、Server Building Block Solutions和We Keep IT Green皆為Super Micro Computer, Inc. 的商標和/或註冊商標。

所有其他品牌、名稱和商標皆為其各自所有者之財產。

SOURCE 美超微電腦股份有限公司

