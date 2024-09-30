Supermicro追加推出新型最高效能Intel架構X14伺服器，提供業界內機型種類最全面，且適用於AI、HPC、雲端和邊緣領域的工作負載最佳化系統

經認可的客戶能透過Supermicro的Early Ship計畫提早取得完善、可部署的系統或經由Supermicro JumpStart進行遠端測試。

這些新型Supermicro X14系統採用完全重新設計的架構，包括全新10U和多節點機型規格，能支援新一代GPU和更高的CPU核心密度，另外也具有每個CPU搭配12組記憶體通道的升級版記憶體插槽配置，以及記憶體頻寬比DDR5 DIMM高出37%的全新MRDIMM。

全新的Supermicro X14系列包含多個新系統，其中幾個系統具有全新架構，並針對特定工作負載分為三個類別：

專為純粹的效能和強化型散熱功能所設計的GPU最佳化平台，可支援最新技術與最高瓦數的GPU。該系統架構從最基礎層級起被全新打造，適用於大規模AI訓練、大型語言模型（LLM）、生成式AI、3D媒體和虛擬化應用。

高運算密度的多節點機型，包括全新FlexTwin™、SuperBlade®和GrandTwin®，能透過共享電源和冷卻等資源以提高效率。其中的特定機型採用了直達晶片液冷技術，能使密度最大化且不影響效能。

經市場認可的Supermicro Hyper機架式平台，將單插槽或雙插槽架構、彈性I/O和傳統外型規格的儲存配置進行結合，幫助企業與資料中心隨著工作負載進化而進行垂直擴充與橫向擴充。

Supermicro的新型最高效能X14系統支援採用效能核心的全新Intel Xeon 6900系列處理器，此外，於2024年6月推出的X14效率最佳化系統則支援採用效率核心的Intel Xeon 6700系列處理器。這些系統所提供的插槽可支援將於2025年第一季度推出，採用效能核心的Intel Xeon 6900系列處理器，以及採用效率核心的Intel Xeon 6700系列處理器，進而帶來額外的靈活性，使系統在每核心效能或每瓦效能方面都能實現最佳化。

Intel Xeon產品副總裁暨總經理Ryan Tabrah表示：「Intel首次在同一代提供兩個截然不同的工作負載最佳化Xeon處理器系列，每個系列的設計皆具備專屬的效能和效率規格，能降低投資報酬所需耗時，為運算、功耗和機架密度層面帶來突破性改變，使現代資料中心的投資報酬率得到最大化。隨著新系列的推出，Supermicro 將能導入這些適用於AI和運算密集型工作負載的全新效能最佳化CPU，為客戶提供更多選擇。」

配置了搭載效能核心的Intel Xeon 6900系列處理器後，Supermicro系統可支援內建Intel® AMX加速器上的新型FP16指令，進一步強化AI工作負載效能。這些系統內的每個CPU搭配12 組記憶體通道，支援最高8800MT/s的DDR5-6400與MRDIMM，以及CXL 2.0，同時也為高密度、符合業界標準的EDSFF E1.S和E3.S NVMe硬碟提供更廣泛的支援。

Supermicro液冷解決方案

Supermicro透過機架級整合和液冷性能持續完善其經擴充後的X14產品組合。同時，Supermicro 藉由其領先業界的全球製造產能、廣泛的機架級整合與測試設施，以及一套全面的管理軟體解決方案，只需在幾週內就能設計、建構、測試、驗證和交付任何規模的完整資料中心解決方案。

Supermicro也提供內部開發的完善液冷解決方案，包括用於CPU、GPU和記憶體的散熱板，以及冷卻分配單元、冷卻分配歧管、軟管、連接器和冷卻水塔。液冷技術易於被納入機架級整合中，進一步提高系統效率，減少過熱降頻的發生，並降低資料中心部署的總體擁有成本（TCO）和總體環境成本（TCE）。

新型Supermicro最高效能X14系統支援採用效能核心的Intel Xeon 6900系列處理器。這些系統包括：

GPU最佳化 – 最高效能的Supermicro X14系統專為，大規模AI訓練、大型語言模型、生成式AI和HPC所設計，能支援八個最新一代的SXM5和SXM6 GPU。這些系統可搭配氣冷或液冷式散熱技術。

PCIe GPU – 專為最大GPU彈性所設計，其散熱性能最佳化5U機箱可支援最高10個雙寬PCIe 5.0加速器卡。這些伺服器非常適合AI推論、媒體、協作設計、模擬、雲端遊戲和虛擬化工作負載。

Intel® Gaudi® 3 AI加速器 – Supermicro也計劃推出業界首款搭載Intel Gaudi 3加速器和Intel Xeon 6處理器的AI伺服器。此系統預計可提高大規模AI模型訓練和AI推論的效率，並降低成本。該系統具有八個Intel Gaudi 3加速器（安裝在OAM通用基板上），並配置了六個整合式OSFP連接埠，能實現高成本效益、橫向擴充式網路，同時也包含一個開放式平台，支援基於社群的開放原始碼軟體堆疊，無需後續軟體授權成本。

SuperBlade® – Supermicro X14系列內的6U高效能、密度最佳化且高能效SuperBlade能最大化機架密度，使每個機架最高可容納100台伺服器與200個GPU。每個節點針對AI、HPC，以及其他運算密集型工作負載進行了最佳化，並具備氣冷或直達晶片液冷技術，能使效率最大化且實現最低電力使用效率（PUE）與最佳總體擁有成本（TCO）。同時，每個節點也具有最多四個整合式以太網路交換器，支援100G上行鏈路和前置I/O，提供最高400G InfiniBand或400G乙太網路的靈活選擇。

FlexTwin™ – 新型Supermicro X14 FlexTwin架構是專為HPC而設計，具有高能效優勢，並能以多節點配置提供最大運算能力和密度，同時也可使一組48U機架搭載最多24,576個效能核心。每個節點皆針對HPC和其他運算密集型工作負載進行最佳化，並採用直達晶片液冷技術以最大化效率，減少CPU過熱降頻的發生，且具有HPC低延遲前置和後置I/O，支援最高400G的一系列彈性網路選項。

Hyper – X14 Hyper是Supermicro的旗艦級機架式平台，專為高需求的AI、HPC和企業應用程式提供最高效能，而其單插槽或雙插槽配置支援雙寬PCIe GPU，可實現最大工作負載加速。此平台具有氣冷和直達晶片液冷式機型，能支援頂級CPU而不受散熱因素限制，進而降低資料中心的冷卻成本並提高效率。

此外，現正供應的Supermicro X14效率最佳化系統搭載採用效率核心的Intel Xeon 6700系列處理器。這些系統包括：

SuperBlade® – Supermicro高效能、密度最佳化且高能效的多節點平台，針對 AI、資料分析、HPC、雲端和企業工作負載最佳化。機型規格包括具有10個或5個節點的6U 機體，或具有20個或10個節點的8U機體，可使每個機架配置最高34,560個Xeon運算核心。

Hyper – 旗艦級高效能機架式伺服器，專為橫向擴充雲端工作負載所設計，具有高度儲存和I/O靈活性以提供客製化式機型，進而滿足不同應用需求。

CloudDC – 適用於雲端資料中心的一體成型平台，採用OCP資料中心模組化硬體系統（DC-MHS），具有靈活的I/O和儲存配置及雙AIOM插槽（支援PCIe 5.0；符合 OCP 3.0 標準），可實現最大資料傳輸量。

Petascale Storage – 透過 EDSFF E1.S和E3.S硬碟實現領先業界的All-Flash儲存密度和效能，以1U或2U式機型提供空前的容量和效能。

WIO – 具備高成本效益的架構，並提供靈活的 I/O 配置，可為加速、儲存和網路替代方案實現最佳化，進而加速效能、提高效率，以及完美地因應不同的特定企業應用。

BigTwin® – 2U 2節點或2U 4節點平台，透過每節點雙處理器和熱插拔免工具的設計，提供卓越的密度、效能和可維護性。這些系統的新機型非常適合雲端、儲存和媒體工作負載，包括支援E3.S硬碟，可實現卓越的密度和傳輸量。

GrandTwin® – 專為單處理器效能和記憶體密度所設計，具有前置（冷通道）熱插拔節點，以及前置或後置I/O，便於維護作業。目前的機型也支援E1.S硬碟，具有更佳的儲存密度和傳輸量。

Hyper-E – 提供我們旗艦級Hyper系列的強大功能和靈活性，並針對邊緣應用環境部署進行最佳化。針對邊緣應用的機型特色包括短機身機箱和前置I/O，使Hyper-E適用於邊緣資料中心和電信機櫃。這些短機身系統可支援最多3組高效能GPU或FPGA加速卡。

Edge/Telco – 具備高密度處理效能以及緊湊型機體規格，針對電信機櫃和智慧資料中心的安裝進行最佳化。這些系統可供選擇性搭配直流電源配置，以及最高55°C（131°F）優化式運行溫度設計。

關於Super Micro Computer, Inc.

Supermicro（納斯達克股票代碼：SMCI）為應用最佳化全方位IT解決方案的全球領導者。Supermicro的成立據點及營運中心位於美國加州聖荷西，致力為企業、雲端、AI和5G電信/邊緣IT基礎架構提供領先市場的創新技術。我們是全方位IT解決方案製造商，提供伺服器、AI、儲存、物聯網、交換器系統、軟體及支援服務。Supermicro的主機板、電源和機箱設計專業進一步推動了我們的發展與產品生產，為全球客戶實現了從雲端到邊緣的下一代創新。我們的產品皆由企業內部團隊設計及製造（在美國、亞洲及荷蘭），透過全球化營運實現極佳的規模與效率，並藉營運最佳化降低總體擁有成本（TCO），以及經由綠色運算技術減少環境衝擊。屢獲殊榮的Server Building Block Solutions®產品組合，讓客戶可以自由選擇這些具高度彈性、可重複使用且極為多元的建構式組合系統，我們支援各種外形尺寸、處理器、記憶體、GPU、儲存、網路、電源和散熱解決方案（空調、自然氣冷或液冷），因此能為客戶的工作負載與應用提供最佳的效能。

Supermicro、Server Building Block Solutions和We Keep IT Green皆為Super Micro Computer, Inc. 的商標和/或註冊商標。

所有其他品牌、名稱和商標皆為其各自所有者之財產。

SOURCE 美超微電腦股份有限公司