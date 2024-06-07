Supermicro推出支援NVIDIA Blackwell和NVIDIA HGX H100/H200的機櫃級隨插即用液冷AI SuperCluster

為AI時代的重大創新，提供免費液冷與額外價值

生成式AI SuperCluster與NVIDIA AI Enterprise、NIM微服務整合，並透過大規模可擴展的運算單元，提供立即性投資報酬率效益和更低的AI運行成本，進而簡化AI以利快速部署

加州聖荷西和台北2024年6月7日 /美通社/ -- Supermicro, Inc.（納斯達克股票代碼：SMCI）為AI、雲端、儲存和 5G/邊緣領域的全方位 IT 解決方案製造商，推出可立即部署式液冷型AI資料中心。此資料中心專為雲端原生解決方案而設計，透過SuperCluster加速各界企業對生成式AI的運用，並針對NVIDIA AI Enterprise軟體平台最佳化，適用於生成式AI的開發與部署。透過Supermicro的4U液冷技術，NVIDIA近期推出的Blackwell GPU能在單一GPU上充分發揮20 PetaFLOPS的AI效能，且與較早的GPU相比，能提供4倍的AI訓練效能與30倍的推論效能，並節省額外成本。配合此率先上市的策略，Supermicro近期推出基於NVIDIA Blackwell架構的完善產品系列，支援新型NVIDIA HGXTM B100、B200和GB200 Grace Blackwell Superchip。

Plug-and-Play Liquid-Cooled AI SuperCluster

Supermicro總裁暨執行長梁見後表示：「Supermicro 在打造與部署具有機櫃級液冷技術的AI解決方案方面持續領先業界。資料中心的液冷配置設計可幾近免費，並透過能持續降低用電量的優勢為客戶提供額外價值。我們的解決方案針對NVIDIA AI Enterprise軟體最佳化，滿足各行各業的客戶需求，並提供世界規模級效率的全球製造產能。因此我們得以縮短交付時間，更快提供搭配NVIDIA HGX H100和H200，以及即將推出的B100、B200和GB200解決方案的可立即使用型液冷或氣冷運算叢集。從液冷板到CDU乃至冷卻塔，我們的機櫃級全方位液冷解決方案最大可以降低資料中心40%的持續用電量。」

更多資訊，請參考：https://www.supermicro.com/zh_tw/solutions/ai-deep-learning?utm_source=ai&utm_medium=301

在台北國際電腦展（COMPUTEX 2024）上，Supermicro展示了即將推出，並針對NVIDIA Blackwell GPU最佳化的系統，包括基於NVIDIA HGX B200的10U氣冷系統和4U液冷系統。此外，Supermicro也將提供8U氣冷型NVIDIA HGX B100系統、NVIDIA GB200 NVL72機櫃（具有72個透過NVIDIA NVLink 交換器互連的GPU）與新型 NVIDIA MGX™系統（支援NVIDIA H200 NVL PCIe GPU與最新發表的NVIDIA GB200 NVL2架構）。

NVIDIA創辦人暨執行長黃仁勳表示：「生成式AI正在推動整個運算堆疊的重置，新的資料中心將會透過GPU進行運算加速，並針對AI最佳化。Supermicro設計了頂尖的NVIDIA加速運算和網路解決方案，使價值數兆美元的全球資料中心能夠針對AI時代最佳化。」

隨著大型語言模型（Large Language Model，LLM）的快速發展以及Meta的Llama-3和Mistral的Mixtral 8x22B等開源模型不斷推出，企業更容易取得並使用當今最先進的AI模型。簡化AI基礎設施並以最具成本效益的方式提供存取能力，對於支援目前的快速AI變革至關重要。Supermicro雲端原生AI SuperCluster使即時存取的雲端便利性和可攜性之間得以連結，並透過NVIDIA AI Enterprise讓任何規模的AI專案，從評估測試階段順暢地進行到實際作業階段。這提供了能在任何地方運行並安全管理資料的靈活性，包括自架系統或地端大型資料中心。

隨著各界企業快速進行生成式AI的實驗性使用，Supermicro與NVIDIA密切合作，確保完善且靈活地從AI應用的實驗和評估試行推動至作業部署和大規模資料中心AI。此順暢流程是藉由NVIDIA AI Enterprise軟體平台的機櫃、叢集級最佳化而實現，能使從初步探索至可擴展AI落地的過程更流暢無阻。

託管服務涉及基礎架構的選擇、資料共享和生成式AI策略控管。NVIDIA NIM微服務作為 NVIDIA AI Enterprise的一部分，可在無缺陷情況下提供託管生成式AI和開源部署優勢。其多功能推論運行環境透過微服務，可加速從開源模型到NVIDIA基礎模型等各類型生成式AI的部署。此外，NVIDIA NeMoTM可實現透過資料庋用、進階自訂和檢索增強生成（Retrieval-Augmented Generation，RAG）的客製模型開發，以實現企業級解決方案。與搭配NVIDIA AI Enterprise的Supermicro SuperCluster整合後，NVIDIA NIM能為可擴展、加速型生成式AI作業的部署提供最快途徑。

Supermicro目前的生成式AI SuperCluster產品包括：

液冷型Supermicro NVIDIA HGX H100/H200 SuperCluster，具有256個H100/H200 GPU，為5個機櫃規模的可擴展運算單元（包括 1 個專用網路機櫃）

氣冷型Supermicro NVIDIA HGX H100/H200 SuperCluster，具有256個HGX H100/H200 GPU，為9個機櫃規模的可擴展運算單元（包括1個專用網路機櫃）

Supermicro NVIDIA MGX GH200 SuperCluster，具有256個GH200 GraceTM Hopper Superchip，為9個機櫃規模的可擴展運算單元（包括1個專用網路機櫃）

Supermicro的SuperCluster支援NVIDIA AI Enterprise，其中包括NVIDIA NIM微服務和NVIDIA NeMo平台，能實現端對端生成式AI客製，並針對NVIDIA Quantum-2 InfiniBand以及具有每GPU 400Gb/s網速的新型NVIDIA Spectrum-X乙太網路平台最佳化，可擴展到具有數萬個GPU的大型運算叢集。

Supermicro即將推出的SuperCluster包括：

Supermicro NVIDIA HGX B200 SuperCluster，液冷型

Supermicro NVIDIA HGX B100/B200 SuperCluster，氣冷型

Supermicro NVIDIA GB200 NVL72 或 NVL36 SuperCluster，液冷型

Supermicro的SuperCluster解決方案針對LLM訓練、深度學習以及大規模與大批量推論最佳化。Supermicro的L11和L12驗證測試及現場部署服務可為客戶提供無縫順暢體驗。客戶收到隨插即用的可擴充單元後即可在資料中心輕鬆部署，進而更快取得效益。

關於Super Micro Computer, Inc.

Supermicro（納斯達克股票代碼：SMCI）為應用最佳化全方位IT解決方案的全球領導者。Supermicro的成立據點及營運中心位於美國加州聖荷西，致力為企業、雲端、AI和5G電信/邊緣IT基礎架構提供領先市場的創新技術。我們是全方位IT解決方案製造商，提供伺服器、AI、儲存、物聯網、交換器系統、軟體及支援服務。Supermicro的主機板、電源和機箱設計專業進一步推動了我們的發展與產品生產，為全球客戶實現了從雲端到邊緣的下一代創新。我們的產品皆由企業內部團隊設計及製造（在美國、亞洲及荷蘭），透過全球化營運實現極佳的規模與效率，並藉營運最佳化降低總體擁有成本（TCO），以及經由綠色運算技術減少環境衝擊。屢獲殊榮的Server Building Block Solutions®產品組合，讓客戶可以自由選擇這些具高度彈性、可重複使用且極為多元的建構式組合系統，我們支援各種外形尺寸、處理器、記憶體、GPU、儲存、網路、電源和散熱解決方案（空調、自然氣冷或液冷），因此能為客戶的工作負載與應用提供最佳的效能。

Supermicro、Server Building Block Solutions和We Keep IT Green皆為Super Micro Computer, Inc.的商標和/或註冊商標。

所有其他品牌、名稱和商標皆為其各自所有者之財產。

SOURCE 美超微電腦股份有限公司