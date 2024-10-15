Supermicro推出全新集成NVIDIA BlueField-3 DPU的全快閃記憶Petascale JBOF超大規模儲存解決方案，加速AI數據管道

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美超微電腦股份有限公司

16 10月, 2024, 02:52 CST

全新JBOF架構助力儲存獨立軟件供應商和雲端服務供應商，為人工智能時代構建高性能、高效且智能的數據平台

加州聖荷西2024年10月16日 /美通社/ -- Supermicro, Inc. （納斯達克股票代碼：SMCI），作為AI、雲端、儲存及5G/Edge計算的綜合IT解決方案供應商，正式推出一款全新優化儲存系統，旨在支持高性能的人工智能訓練、推理及高性能計算（HPC）工作負載。該JBOF（Just a Bunch of Flash）系統在2U機箱中集成多達四個NVIDIA BlueField-3數據處理單元（DPU），以運行軟件定義的儲存工作負載。每個BlueField-3 DPU均支持400Gb以太網或InfiniBand網絡，並具備硬件加速能力，適用於處理如加密、壓縮和糾刪編碼等計算密集型儲存和網絡工作負載，以及擴展AI儲存需求。該雙連接埠JBOF架構採用了最先進的主動主動式叢集設計，確保關鍵任務儲存應用的縱向擴展以及對象儲存和並行檔案系統等橫向擴展儲存的高可用性。

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「Supermicro全新的高性能JBOF儲存系統採用我們的模組化設計方法，支持E3.S或U.2規格的SSD，並採用最新的PCIe Gen 5技術，連接SSD、DPU網絡和儲存平台，」Supermicro主席兼行政總裁Charles Liang表示「Supermicro的系統設計支持24或36個SSD，使用30.71TB的SSD可提供高達1.105PB的原始容量。我們均衡的網絡和儲存I/O設計能夠充分利用400 Gb/s的BlueField-3全線速，實現超過250GB/s的PCIe Gen 5 SSD帶寬。」

如需更多關於Supermicro人工智能儲存解決方案的資訊，請瀏覽：https://www.supermicro.com/en/products/storage

Supermicro的JBOF解決方案結合了NVIDIA BlueField-3，將傳統的儲存CPU和記憶體子系統替換為BlueField-3 DPU，並在DPU的16個Arm核心上運行儲存應用程式。除了儲存加速功能，如糾刪碼和解壓算法，BlueField-3還透過硬件支持RoCE（基於以太網的遠程直接內存訪問）、GPU直接儲存和GPU發起儲存來加速網絡性能。

NVIDIA高級副總裁Kevin Deierling表示：「加速計算和人工智能正在改變每一個行業，為社會帶來諸多益處。」「NVIDIA BlueField-3 DPU使得像Supermicro Petascale JBOF這樣的創新解決方案成為可能，為新一代AI數據平台提供了極致性能和高效能的基礎。」

Supermicro正與NVIDIA合作，打造全新的JBOF生態系統，包括數據平台公司Hammerspace和對象儲存提供商Cloudian，旨在使這些儲存基礎設施軟件平台能夠在Supermicro JBOF中原生運行於NVIDIA BlueField-3 DPU上。此外，Supermicro已驗證了來自美光（Micron）和錦瑛（KIOXIA）的SSD與JBOF系統的兼容性，提供多種容量選擇以及單端口和雙端口功能。

「Supermicro採用NVIDIA BlueField-3 DPU的JBOF提供了一種高度集成的儲存解決方案，專為大規模AI訓練和分析儲存工作負載而設計，」IDC全球基礎設施研究部集團副總裁兼總經理Ashish Nadkarni表示。「這一實施方案提供了比基於CPU的儲存伺服器更高的能效，並且由於JBOF和DPU架構提供的直接數據路徑，讀取延遲更低。Supermicro和NVIDIA已組建了一個合作夥伴生態系統，使所有大型AI、雲端服務供應商（CSP）和高性能計算（HPC）客戶都應該考慮這一方案。」

有關全新JBOF產品的更多資訊，請瀏覽：https://www.supermicro.com/en/products/jbof

Supermicro將與NVIDIA合作，於10月16日（星期三）在美國加州聖荷西舉行的OCP全球會議上詳細介紹搭載NVIDIA BlueField-3的新JBOF解決方案。請參觀Supermicro的攤位B21，並參加主題為「使用DPU的高性能數據中心儲存」（High Performance Data Center Storage using DPUs）的會議，以獲取更多信息。

Super Micro Computer, Inc.簡介

Supermicro（納斯達克股票代碼：SMCI））是應用優化整體IT解決方案的全球領軍企業。Supermicro在加利福尼亞州聖荷西成立並營運，致力於為企業、雲端、AI和5G電信/Edge IT基礎設施提供率先進入市場的創新。我們是一家提供伺服器、人工智能、儲存、物聯網、交換機系統、軟件和支援服務的綜合IT解決方案供應商。Supermicro的主板、電源和機箱設計專業知識進一步推動了我們的開發和生產，為我們的全球客戶實現了從雲端到Edge的下一代創新。我們的產品均在公司內部（包括美國、亞洲和荷蘭）完成設計和製造，透過全球營運實現規模和效益，從而優化總體擁有成本（TCO），並能夠（透過綠色計算）減少對環境的影響。獲獎無數的Server Building Block Solutions®透過我們靈活可重用的構建模組，為客戶提供了豐富的可選系統產品系列，用於優化其確切的工作負載和應用。這些構建模組支援全系列外形規格、處理器、記憶體、GPU、儲存、網絡、電源和冷卻解決方案（空調、自然空氣冷卻或液體冷卻）。

Supermicro、Server Building Block Solutions和We Keep IT Green是Super Micro Computer, Inc.的商標和/或註冊商標。

所有其他品牌、名稱和商標均為其各自所有者的財產。

SOURCE 美超微電腦股份有限公司

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