Supermicro推出全新集成NVIDIA BlueField-3 DPU的全快閃記憶Petascale JBOF超大規模儲存解決方案，加速AI數據管道

「Supermicro全新的高性能JBOF儲存系統採用我們的模組化設計方法，支持E3.S或U.2規格的SSD，並採用最新的PCIe Gen 5技術，連接SSD、DPU網絡和儲存平台，」Supermicro主席兼行政總裁Charles Liang表示「Supermicro的系統設計支持24或36個SSD，使用30.71TB的SSD可提供高達1.105PB的原始容量。我們均衡的網絡和儲存I/O設計能夠充分利用400 Gb/s的BlueField-3全線速，實現超過250GB/s的PCIe Gen 5 SSD帶寬。」

如需更多關於Supermicro人工智能儲存解決方案的資訊，請瀏覽：https://www.supermicro.com/en/products/storage。

Supermicro的JBOF解決方案結合了NVIDIA BlueField-3，將傳統的儲存CPU和記憶體子系統替換為BlueField-3 DPU，並在DPU的16個Arm核心上運行儲存應用程式。除了儲存加速功能，如糾刪碼和解壓算法，BlueField-3還透過硬件支持RoCE（基於以太網的遠程直接內存訪問）、GPU直接儲存和GPU發起儲存來加速網絡性能。

NVIDIA高級副總裁Kevin Deierling表示：「加速計算和人工智能正在改變每一個行業，為社會帶來諸多益處。」「NVIDIA BlueField-3 DPU使得像Supermicro Petascale JBOF這樣的創新解決方案成為可能，為新一代AI數據平台提供了極致性能和高效能的基礎。」

Supermicro正與NVIDIA合作，打造全新的JBOF生態系統，包括數據平台公司Hammerspace和對象儲存提供商Cloudian，旨在使這些儲存基礎設施軟件平台能夠在Supermicro JBOF中原生運行於NVIDIA BlueField-3 DPU上。此外，Supermicro已驗證了來自美光（Micron）和錦瑛（KIOXIA）的SSD與JBOF系統的兼容性，提供多種容量選擇以及單端口和雙端口功能。

「Supermicro採用NVIDIA BlueField-3 DPU的JBOF提供了一種高度集成的儲存解決方案，專為大規模AI訓練和分析儲存工作負載而設計，」IDC全球基礎設施研究部集團副總裁兼總經理Ashish Nadkarni表示。「這一實施方案提供了比基於CPU的儲存伺服器更高的能效，並且由於JBOF和DPU架構提供的直接數據路徑，讀取延遲更低。Supermicro和NVIDIA已組建了一個合作夥伴生態系統，使所有大型AI、雲端服務供應商（CSP）和高性能計算（HPC）客戶都應該考慮這一方案。」

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Supermicro將與NVIDIA合作，於10月16日（星期三）在美國加州聖荷西舉行的OCP全球會議上詳細介紹搭載NVIDIA BlueField-3的新JBOF解決方案。請參觀Supermicro的攤位B21，並參加主題為「使用DPU的高性能數據中心儲存」（High Performance Data Center Storage using DPUs）的會議，以獲取更多信息。

Super Micro Computer, Inc.簡介

Supermicro（納斯達克股票代碼：SMCI））是應用優化整體IT解決方案的全球領軍企業。Supermicro在加利福尼亞州聖荷西成立並營運，致力於為企業、雲端、AI和5G電信/Edge IT基礎設施提供率先進入市場的創新。我們是一家提供伺服器、人工智能、儲存、物聯網、交換機系統、軟件和支援服務的綜合IT解決方案供應商。Supermicro的主板、電源和機箱設計專業知識進一步推動了我們的開發和生產，為我們的全球客戶實現了從雲端到Edge的下一代創新。我們的產品均在公司內部（包括美國、亞洲和荷蘭）完成設計和製造，透過全球營運實現規模和效益，從而優化總體擁有成本（TCO），並能夠（透過綠色計算）減少對環境的影響。獲獎無數的Server Building Block Solutions®透過我們靈活可重用的構建模組，為客戶提供了豐富的可選系統產品系列，用於優化其確切的工作負載和應用。這些構建模組支援全系列外形規格、處理器、記憶體、GPU、儲存、網絡、電源和冷卻解決方案（空調、自然空氣冷卻或液體冷卻）。

Supermicro、Server Building Block Solutions和We Keep IT Green是Super Micro Computer, Inc.的商標和/或註冊商標。

所有其他品牌、名稱和商標均為其各自所有者的財產。

SOURCE 美超微電腦股份有限公司