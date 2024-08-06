Supermicro推出適用於NVIDIA Omniverse的隨插即用 SuperCluster，為開發者提供可擴充的效能、彈性和資源最佳化性能

Supermicro機架解決方案能在單一可擴充單元內配置最多256個最先進的NVIDIA PCIe GPU，可最大化3D與AI工作負載效能，並針對NVIDIA Omniverse大規模部署最佳化

美國加州聖荷西和科羅拉多州丹佛2024年8月6日 /美通社/ -- SIGGRAPH 2024大會 -- Supermicro, Inc.（納斯達克股票代碼：SMCI）為AI、雲端、儲存和 5G/邊緣領域的全方位 IT 解決方案製造商，宣布推出可搭配NVIDIA Omniverse™平台的全新SuperCluster，擴增其SuperCluster隨插即用AI基礎架構解決方案組合，並能提供企業級的高效生成式AI強化型3D工作流程。此新型SuperCluster配置了最新Supermicro NVIDIA OVX™系統，並能讓企業在工作負載增加時輕鬆進行規模擴增。

Supermicro總裁暨執行長梁見後表示：「Supermicro在開發GPU最佳化產品方面領先業界，而這些產品可被運用在傳統的3D圖形與應用程式加速，以及現在的AI。隨著AI技術的興起，企業紛紛尋求能將上述所有處理功能整合至單一套件內的運算基礎架構。Supermicro的SuperCluster配置了完全互連的4U PCIe GPU NVIDIA認證系統（NVIDIA-Certified Systems™），針對NVIDIA Omniverse而設計，且每個可擴充單元最多可搭載256個NVIDIA L40S PCIe GPU。該系統可在包括生成式AI整合的Omniverse平台上幫助實現高效能。我們針對Omniverse開發此款SuperCluster，提供的不僅是產品，也創造出通往未來應用開發和創新的大門。」

欲了解更多資訊，請瀏覽：https://www.supermicro.com/ai-supercluster。

這款適用於NVIDIA Omniverse的SuperCluster 擴大了Supermicro應用最佳化 AI 機架解決方案陣容。許多專業人士都仰賴高度密集運算的3D工作流程，從產品設計到工業數位分身都在其適用範圍中。生成式AI強化了目前的3D 工作流程，並正推動著新時代的應用。同時，這款適用於NVIDIA Omniverse的SuperCluster有助於簡化橫向擴充基礎架構的部署，進而滿足3D和AI的多重工作負載需求。

Supermicro NVIDIA OVX系統是叢集運算能力的基礎建構組件。每個系統節點最多可容納8個最新的NVIDIA PCIe GPU，提供3D圖形和虛擬實境的最高效能組合，並可透過Tensor Core和Transformer Engine的支援實現卓越的生成式AI效能。這些系統由4個2700W鈦金級電源供應器供電，而這些電源供應器全部安裝於高氣流式機箱內，以確保高使用率狀態下的穩定性。每個系統配置最多4個NVIDIA BlueField®-3 SuperNIC或4個NVIDIA ConnectX®-7 NIC，可提供多個400Gb/s網路連接埠，具有高度擴充性和安全性。

Supermicro的4U PCIe GPU系統已獲得NVIDIA認證，可搭配NVIDIA Omniverse使用，並通過嚴格的效能、可靠性、可擴充性和安全性測試驗證流程。企業組織可以在NVIDIA Omniverse開發平台內最大化不同類型工作負載的效能，其中也包括透過Omniverse Cloud API來建構虛擬世界的OpenUSD生態系統和生成式AI技術。

適用於NVIDIA Omniverse的SuperCluster是一款完全互連的基礎架構解決方案，助力確保開發者、藝術家、工程師等在需要時獲得最高等級的GPU運算能力，並無縫存取虛擬GPU或裸機存取整個系統節點。由NVIDIA Spectrum™-X乙太網路平台提供的400Gb/s高效能網路結構，使開發客製化大型語言模型的企業能夠存取並運用跨系統節點的GPU記憶體組合集區，這對於大型AI模型的訓練至關重要。

Supermicro經過驗證的機架解決方案包括從4個GPU到單組搭載256個GPU的可擴充單元，能透過單元擴增的方式因應任何企業規模類型。經過L12 等級測試完整驗證的隨插即用機架，在客戶收到的第一天就可立即部署使用。

從單個機架到企業級規模的高度客製化解決方案

適用於NVIDIA Omniverse的Supermicro SuperCluster可根據客戶要求，以不同的機型尺寸和選項進行部署。系統節點的每組系統可進行4個GPU或8個GPU的配置。部署規模包括由4個系統組成的單一機架，到搭載 32 個系統的5 組機架式可擴充單元。大型部署則能透過可擴充單元的增量，實現幾乎任何規模的叢集建置。

由NVIDIA Omniverse可擴充單元所組成的SuperCluster包含：

32個Supermicro SYS-421GE-TNRT（Dual-Root）或SYS-421GE-TNRT3（Direct-connect） PCIe GPU系統節點

256或128個NVIDIA L40S GPU

3個Supermicro SYS-121H-TNR Hyper System控制節點

3個400G 64埠NVIDIA Spectrum™ SN5600乙太網路運算結構交換器

2個400G 64埠NVIDIA Spectrum SN5600乙太網路儲存/控制結構交換器

2個1G 48埠NVIDIA Spectrum SN2201乙太網路管理交換器

NN NVIDIA BlueField-3 SuperNIC或NVIDIA ConnectX-7 NIC

5個機架：48U 750mm x 1200mm

適用於NVIDIA Omniverse的SuperCluster部署規模最小可為單一機架。機架配置包含：

4個Supermicro SYS-421GE-TNRT或SYS-421GE-TNRT3 PCIe GPU系統節點16或8個NVIDIA L40S GPU

2個Supermicro SYS-121H-TNR Hyper System控制節點

1個400G 64埠NVIDIA Spectrum SN5600乙太網路運算結構交換器

1個400G 64埠NVIDIA Spectrum SN5600乙太網路儲存/控制結構交換器

1個1G 48埠NVIDIA Spectrum SN2201乙太網路管理交換器

NN NVIDIA BlueField-3 SuperNIC或NVIDIA ConnectX-7 NIC

1個機架：48U 750mm x 1200mm

關於Super Micro Computer, Inc.

Supermicro（納斯達克股票代碼：SMCI）為應用最佳化全方位IT解決方案的全球領導者。Supermicro的成立據點及營運中心位於美國加州聖荷西，致力為企業、雲端、AI和5G電信/邊緣IT基礎架構提供領先市場的創新技術。我們是全方位IT解決方案製造商，提供伺服器、AI、儲存、物聯網、交換器系統、軟體及支援服務。Supermicro的主機板、電源和機箱設計專業進一步推動了我們的發展與產品生產，為全球客戶實現了從雲端到邊緣的下一代創新。我們的產品皆由企業內部團隊設計及製造（在美國、亞洲及荷蘭），透過全球化營運實現極佳的規模與效率，並藉營運最佳化降低總體擁有成本（TCO），以及經由綠色運算技術減少環境衝擊。屢獲殊榮的Server Building Block Solutions®產品組合，讓客戶可以自由選擇這些具高度彈性、可重複使用且極為多元的建構式組合系統，我們支援各種外形尺寸、處理器、記憶體、GPU、儲存、網路、電源和散熱解決方案（空調、自然氣冷或液冷），因此能為客戶的工作負載與應用提供最佳的效能。

Supermicro、Server Building Block Solutions和We Keep IT Green皆為Super Micro Computer, Inc.的商標和/或註冊商標。

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SOURCE 美超微電腦股份有限公司