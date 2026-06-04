SuperX 美國首個 AI推理雲中心落地丹佛，進一步提升北美AI服務能力

基於NVIDIA AI加速技術打造，SuperX丹佛雲中心可為企業客戶提供高性能、低時延、高可靠性的AI推理服務，全面釋放各類 AI 應用的算力潛能。依托SuperX在 GPU 算力調度、彈性雲資源、底層內核優化及敏捷交付上的深厚積澱，丹佛雲中心不僅無縫兼容當前主流架構，更具備向下一代 NVIDIA 計算生態平滑演進的能力，為企業級 AI 業務的創新與長效運營提供極具競爭力的基礎設施底座。

SuperX首席技術官Kenny Sng表示：「AI產業正在進入新的發展階段。越來越多企業關注的重點，已經從訓練模型轉向AI服務的持續運營。丹佛雲中心在上線前獲得客戶預訂，也進一步印證了市場對於專業AI推理基礎設施的迫切需求。通過整合NVIDIA AI加速技術和SuperX全棧基礎設施能力，我們希望幫助客戶更高效地部署和運營AI服務。」

丹佛地處北美重要網絡樞紐，可覆蓋美國主要市場。為滿足不同客戶的業務需求，SuperX提供按需使用（On-Demand）和預留容量（Reserved Capacity）兩種服務模式，幫助客戶靈活配置算力資源。

此次丹佛AI推理雲中心投入運營，進一步提升了SuperX服務北美客戶的能力，也為公司後續拓展國際市場積累了運營經驗。

目前，SuperX AI Cloud平台已開放邀請制體驗。企業用戶可通過平台獲取高性能AI算力資源及相關部署服務支持。

了解更多信息，請訪問：aicloud.superx.sg

關於SuperX AI Technology Limited（納斯達克代碼：SUPX）

SuperX AI Technology Limited 是一家人工智能基礎設施解決方案提供商，為人工智能數據中心提供全面的產品組合，包括專有硬件、先進軟件以及端到端的服務。公司的服務涵蓋先進的解決方案設計與規劃、高性價比的基礎設施產品集成，以及端到端的運營與維護。其核心產品包括高性能AI服務器、800伏直流（800VDC）解決方案、高密度液冷解決方案，以及AI雲和AI智慧體。公司總部位於新加坡，為全球的機構客戶提供服務，包括大型企業、研究機構、雲及邊緣計算部署等。欲了解更多信息，請訪問 www.superx.sg

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