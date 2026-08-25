SuperX獲Woodman 3,880萬美元NVIDIA B300服務器訂單，加速拓展日本AI算力基礎設施市場

新加坡2026年8月25日 /美通社/ -- 納斯達克上市的全棧AI基礎設施解決方案提供商 SuperX AI Technology Limited（NASDAQ: SUPX，以下簡稱"SuperX"或「公司」） 今日宣布，公司旗下日本子公司SuperX Industries Co., Ltd. (以下簡稱"SuperX Japan"）近日與日本客戶 Woodman Inc.（以下簡稱"Woodman"） 正式簽署商業採購訂單，為其位於日本橫濱的AI基礎設施項目提供基於 NVIDIA B300 GPU 的服務器集群，總訂單金額約為3,880萬美元。該項目計劃於2026年11月中旬完成交付。

本次訂單是SuperX與Woodman之間達成的首筆商業化合作，也是公司進一步拓展日本高性能AI算力基礎設施市場的重要裡程碑。截至2026年8月20日，公司已收到該訂單約20%的預付款，剩余款項將根據訂單約定於設備發貨前結清。

從RTX Pro 6000到NVIDIA B300，SuperX持續卡位新一代AI算力需求

隨著生成式AI、AI推理及大模型應用加速落地，全球AI算力基礎設施正進入快速擴容與持續升級階段。尤其在高性能GPU服務器領域，客戶對於算力密度、能源效率、系統穩定性以及快速部署能力的要求不斷提升。

本次Woodman采購的NVIDIA B300服務器集群，進一步體現了SuperX持續跟進新一代AI計算架構、快速實現產品商業化落地的能力。

在日本市場，公司此前已圍繞NVIDIA RTX Pro 6000等產品開展業務布局，並積極推進本地AI數據中心項目。本次B300服務器集群訂單則意味著SuperX在日本市場的產品及項目能力進一步向更高性能、更高密度的新一代GPU算力平台延伸。

從產品迭代到項目落地，SuperX正持續強化其在AI基礎設施產業鏈中的先發優勢，通過快速響應GPU技術演進和客戶算力需求變化，推動自身業務從單一服務器產品銷售向更加綜合的AI基礎設施解決方案持續升級。

日本成為SuperX全球化戰略的重要增長市場

日本正在加速推進AI基礎設施建設，AI算力需求持續增長。對於SuperX而言，日本不僅是公司海外市場拓展的重要區域，也是驗證公司國際化交付能力、供應鏈整合能力及本地化服務能力的重要市場。

通過與Woodman等日本合作伙伴開展項目合作，SuperX正在逐步建立更加貼近當地市場需求的供應鏈、項目交付及技術服務體系，並持續提升公司在日本市場承接大型AI算力基礎設施項目的綜合能力。

日本AI基礎設施市場正處於快速發展的重要階段，也是SuperX全球化戰略中的重點市場之一。當前隨著AI應用持續發展，高性能算力基礎設施的需求不斷提升。雙方不僅關注訂單本身，更重視通過具體項目持續積累本地化交付、供應鏈協同和技術服務能力。此次達成首筆商業合作，既是SuperX進一步拓展日本市場的重要一步，也為雙方未來在AI基礎設施領域開展更深層次合作奠定了堅實基礎。雙方期待以此為起點，共同推進橫濱項目建設，持續探索在AI基礎設施領域的更多合作機遇。

從服務器到AI基礎設施，SuperX持續拓展業務邊界

此次3,880萬美元訂單的意義不僅在於新增客戶及訂單規模，更在於其進一步驗證了SuperX持續拓展AI算力基礎設施應用場景和海外市場的能力。

當前，AI基礎設施正在從傳統的數據中心服務器部署，逐步向更高算力密度、更高能源效率以及更加模塊化、系統化的基礎設施建設模式演進。SuperX持續圍繞AI服務器、液冷、供電及數據中心等關鍵環節進行能力建設，並不斷拓展從計算硬件到AI基礎設施解決方案的業務邊界。

在這一過程中，公司形成了「緊跟GPU技術迭代—快速完成產品適配—推動項目商業化落地—積累本地化交付能力—進一步拓展市場」的業務發展路徑，有望持續強化其在全球AI算力基礎設施快速建設周期中的先發優勢。

對於SuperX而言，持續獲得新一代GPU服務器訂單，意味著公司不僅能夠捕捉AI算力需求快速增長帶來的市場機會，也能夠通過實際項目不斷驗證和迭代自身的產品、交付及服務能力。隨著日本市場以及其他海外市場AI基礎設施建設持續推進，公司將進一步發揮在AI算力基礎設施領域的技術、產品及項目實施能力，推動更多海外項目落地。

展望未來，SuperX將繼續以AI算力基礎設施為核心，持續跟蹤下一代GPU及AI計算技術的發展趨勢，加快產品與解決方案迭代，並進一步完善海外本地化交付與服務體系。公司將依托先發的技術布局和不斷拓展的全球客戶基礎，積極把握亞太及全球AI基礎設施建設帶來的長期增長機遇，持續提升自身在全球AI算力基礎設施產業鏈中的戰略價值與市場競爭力。

關於SuperX AI Technology Limited（納斯達克代碼：SUPX）

SuperX AI Technology Limited 是一家人工智能基礎設施解決方案提供商，為人工智能數據中心提供全面的產品組合，包括專有硬件、先進軟件以及端到端的服務。公司的服務涵蓋先進的解決方案設計與規劃、高性價比的基礎設施產品集成，以及端到端的運營與維護。其核心產品包括高性能AI服務器、800伏直流（800VDC）解決方案、高密度液冷解決方案，以及AI雲和AI智慧體。公司總部位於新加坡，為全球的機構客戶提供服務，包括大型企業、研究機構、雲及邊緣計算部署等。欲了解更多信息，請訪問 www.superx.sg

關於WOODMAN Inc.

WOODMAN Inc. 是一家日本科技公司，致力於通過將剩余電力和計算能力等未充分利用的資源轉化為新價值，從而消除社會浪費。他們專注於為 AI 和高性能計算（HPC）構建優化的計算環境，搭建起了能源基礎設施與此前區塊鏈之間的橋梁。

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SOURCE SuperX AI Technology Limited