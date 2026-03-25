/稿件更正 -- SurplusGLOBAL, Inc./

線上競拍模式在歐美市場已發展成熟，但在亞洲半導體設備領域尚未廣泛普及。憑借逾26年的行業經驗與全球客戶網絡，SurplusGLOBAL旨在通過SemiMarket線上競拍平台，拓寬買家覆蓋範圍，實現資產價值最大化。

作為此次參展的重頭戲，SurplusGLOBAL將正式啟動首場線上競拍活動，活動時間為3月25日至4月9日，拍品為一家全球知名半導體外包封裝測試(OSAT)廠商的227台二手半導體後道製程設備。

本次競拍設備品類豐富，均為市場高需求機型，具體分類如下：

YAMADA WCM-300GL、WCM-300、TOWA YPS-2060（塑封系統）/ TORAY FC-3000WL、FC-5000、BESI 8800FC（倒裝芯片鍵合機）/ BESI 2200 EVO、ASM AD8312、ESEC 2008HS3 Plus（固晶機）/ DISCO DFL7160、A-WD-300TX（劃片機）/ ASM SIPLACE SX1/2/4、Panasonic CM402（貼片機）/ Mirtec MV-9（自動光學檢測系統(AOI)）

設備詳細規格、實拍圖片及競拍入口均可在SemiMarket平台查詢，同時提供現場看貨服務。公司預計，本次競拍將受到眾多半導體製造商及設備採購商的高度關注，尤其為尋求經認證、高性價比二手設備的客戶提供優質選擇。

SurplusGLOBAL計劃2026年全年舉辦超30場線上競拍活動，拍品範圍將拓展至步進式光刻機、掃瞄式光刻機等前道設備，以及各類測試機與關鍵半導體零部件。公司目標首年實現約1000萬美元交易規模，次年力爭提升至5000萬美元。

目前處於公測階段的SemiMarket平台依托涵蓋2000台二手半導體設備及超12萬條零部件信息的數據庫，鏈接全球買賣雙方。平台拍品均以經過實物核驗的庫存為主，掛牌總估值約10億美元，日均訪問量達數千人次，目標年底日均用戶突破2萬人，今年線上交易額預計超2000萬美元。

SemiMarket的核心優勢在於實現供需實時對接，在傳統分散的市場中加速價格發現、提升交易透明度。借助SurplusGLOBAL超6萬筆設備交易數據庫及全球客戶網絡，平台持續優化AI智能推薦引擎，幫助用戶在數百萬個SKU（庫存保有單位）中高效識別出所需的設備和零部件。

在半導體零部件領域，SemiMarket已獲得全球頭部晶圓廠、原始設備製造商(OEM)及零部件分銷商等客戶的廣泛認可。公司正積極拓展合作渠道，專項採購稀缺及停產(EOL)零部件，同時通過零部件回收計劃(Harvest Program)拆解閒置設備，回收高價值零部件。

SurplusGLOBAL的綜合服務已全面落地運營，包括寄售銷售在內的一站式再營銷服務、晶圓廠停產零部件採購服務、基於設備的零部件回收拆解服務等。基於物料清單(BoM)的零部件匹配、等效型號推薦、基於詢價(RFQ)的交易市場等行業專屬功能計劃於年底前陸續上線。

SurplusGLOBAL首席執行官金正雄(Bruce Kim)表示：「二手半導體設備及零部件市場正加速向數據驅動型平台轉型。憑借在全球佈局的7家運營主體及超50名半導體設備與零部件專家團隊的支持，我們通過SemiMarket打造更高效、透明的交易生態，實時鏈接全球供需資源，並推行線上競拍等全新交易模式。」

SOURCE SurplusGLOBAL, Inc.