SurplusGLOBAL，強勢亮相 SEMICON TAIWAN 2024，攜手強化團隊，共創新機遇

作為半導體行業不斷擴展的一部分，SurplusGLOBAL 很高興向大家介紹兩位加入台灣團隊的新成員。Wayne Lin 先生已加入公司擔任資深市場經理，他在半導體領域擁有豐富的戰略市場經驗，這將對公司在該地區的市場形象提升和業務增長至關重要。

與此同時，Maxwell Hsu 先生也被任命為工程經理。他在工程管理方面擁有豐富的經驗，並在半導體技術方面有深厚的專業知識。Maxwell Hsu 先生將帶領 SurplusGLOBAL 的工程團隊，確保公司繼續為客戶提供頂級解決方案。

SurplusGLOBAL 將在 2024 年台灣國際半導體展上大展宏圖，進一步鞏固其作為領先的半導體二手設備供應商的地位。除了展示最新產品外，SurplusGLOBAL 現在正在積極尋找可信賴的賣家，以加入計劃於 2025 年 6 月推出的 SemiMarket Parts Mall 平台。公司目前已開始接受 SemiMarket 賣家意向表，這為潛在賣家提供了成為該平台首批成員的機會。正式註冊將於 2025 年 10 月開放。歡迎參觀者到 J2434 展位提交意向表，並親自與 SemiMarket 團隊會面，了解更多有關此激動人心的機會。

如需更多資訊，請造訪 www.surplusglobal.com

SOURCE SurplusGLOBAL, Inc.