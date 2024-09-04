SurplusGLOBAL，強勢亮相 SEMICON TAIWAN 2024，攜手強化團隊，共創新機遇

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SurplusGLOBAL, Inc.

04 9月, 2024, 07:00 CST

韓國首爾2024年9月4日 /美通社/ -- 全球領先的半導體二手設備供應商 SurplusGLOBAL 很高興宣布將參加於 2024 年 9 月 4 日至 6 日在台北南港展覽館 1&2 館舉行的台灣國際半導體展 (SEMICON TAIWAN 2024)。SurplusGLOBAL 將於 1館 1樓的 J2434 展位展示。

今年的台灣國際半導體展達到歷史新高，吸引了超過 1,100 家參展商，展位總數超過 3,700 個，展會主題為「打破極限：推動 AI 時代」，突顯了產業在 AI 和下一代技術中的關鍵角色。

SurplusGLOBAL at SEMICON TAIWAN 2024
SurplusGLOBAL at SEMICON TAIWAN 2024

作為半導體行業不斷擴展的一部分，SurplusGLOBAL 很高興向大家介紹兩位加入台灣團隊的新成員。Wayne Lin 先生已加入公司擔任資深市場經理，他在半導體領域擁有豐富的戰略市場經驗，這將對公司在該地區的市場形象提升和業務增長至關重要。

與此同時，Maxwell Hsu 先生也被任命為工程經理。他在工程管理方面擁有豐富的經驗，並在半導體技術方面有深厚的專業知識。Maxwell Hsu 先生將帶領 SurplusGLOBAL 的工程團隊，確保公司繼續為客戶提供頂級解決方案。

SurplusGLOBAL 將在 2024 年台灣國際半導體展上大展宏圖，進一步鞏固其作為領先的半導體二手設備供應商的地位。除了展示最新產品外，SurplusGLOBAL 現在正在積極尋找可信賴的賣家，以加入計劃於 2025 年 6 月推出的 SemiMarket Parts Mall 平台。公司目前已開始接受 SemiMarket 賣家意向表，這為潛在賣家提供了成為該平台首批成員的機會。正式註冊將於 2025 年 10 月開放。歡迎參觀者到 J2434 展位提交意向表，並親自與 SemiMarket 團隊會面，了解更多有關此激動人心的機會。

如需更多資訊，請造訪 www.surplusglobal.com

SOURCE SurplusGLOBAL, Inc.

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