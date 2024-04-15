公告：任天堂Switch™游戲《我的舞蹈教室》發布----讓初學者也能輕松學習舞蹈

《我的舞蹈教室》是一款對初學者友好的舞蹈教學軟件。玩家能夠通過Joy-Con™控制器，跟隨教練的指示，學習舞蹈的基本技巧，掌握時尚舞步。這款游戲是2023年12月在日本發布的《HOP! STEP! DANCE!》的本地化版本，主要是針對除日本以外的亞洲市場。在日本，《HOP! STEP! DANCE!》已經獲得了眾多玩家的好評，玩家稱贊它確實能夠教人跳舞，並采用循序漸進的教學方式。

這款游戲支持包括繁體中文、簡體中文、韓語和英語在內的多種語言。此外，教練的聲音也可以選擇中文、韓語和英語。

教學模式

教學模式允許玩家逐步學習舞蹈動作，從基本動作開始，通過30個步驟和84個部分，逐漸掌握整套舞蹈。舞蹈教學先從上半身的律動開始，幫助抓住節拍，然後逐漸融入下半身的動作，即使是舞蹈初學者也能輕松掌握！





教學模式允許玩家逐步學習舞蹈動作，從基本動作開始，通過30個步驟和84個部分，逐漸掌握整套舞蹈。舞蹈教學先從上半身的律動開始，幫助抓住節拍，然後逐漸融入下半身的動作，即使是舞蹈初學者也能輕松掌握！ 自由模式

自由模式讓玩家練習他們在教學模式中習得的技能。玩家可以伴著六首原創歌曲，盡情地去跳六種不同的舞蹈，這些舞蹈與六首歌曲一一對應。





自由模式讓玩家練習他們在教學模式中習得的技能。玩家可以伴著六首原創歌曲，盡情地去跳六種不同的舞蹈，這些舞蹈與六首歌曲一一對應。 教練

Anna和Noel主要負責教學模式，來自《Fitness Boxing》（有氧拳擊）游戲系列的Rin和Hiro則將出現在自由模式與延伸模式中。





Anna和Noel主要負責教學模式，來自《Fitness Boxing》（有氧拳擊）游戲系列的Rin和Hiro則將出現在自由模式與延伸模式中。 支持功能

玩家可以調整相機角度，以便檢查詳細的動作。此外，這款軟件還可以計算跳舞時所消耗的熱量，讓用戶能夠回顧和確認自己的進度，並查看個性化的數據。

產品簡介

名字：《我的舞蹈教室》

平台：任天堂Switch

類型：舞蹈教學

價格：視各區域而定

發布地區：香港、台灣、韓國、東南亞

發布日期：計劃於2024年6月14日發布

玩家人數：單人

適宜年齡：全年齡

發行商：Imagineer

官方網站：https://hopstepdance.net/tc/

©Imagineer Co., Ltd.版權所有

*任天堂Switch標志和任天堂Switch是任天堂的商標。

關於Imagineer Co., Ltd.

Imagineer Co., Ltd.是一家日本公司，自1986年以來一直提供高滿意度的服務，並專注於內容業務。

SOURCE Imagineer Co., Ltd.